América Latina

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Una empresa privada presentó un proyecto para formar un circuito de transporte público en el principal balneario uruguayo, con varias alternativas de recorrido

El crecimiento de la población en Punta del Este y los miles y miles de turistas que recibe en verano han provocado que los embotellamientos en la ciudad sean cada vez más frecuentes. Por eso, en el sector privado empiezan a pensar en una alternativa para mejorar la movilidad en el más top de los balnearios uruguayos.

El empresario Alejandro Ruibal, director de la constructora Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción, presentó la idea de hacer un tranvía en Punta del Este, informó el diario El País.

La temporada turística ha estado a tope en Uruguay, con altos índices de ocupación especialmente en Punta del Este, y esto dejó en evidencia que son necesarias “obras de infraestructura”, declaró el empresario a ese diario uruguayo.

“En Maldonado ha explotado (el crecimiento inmobiliario) desde hace mucho tiempo. Y con esta temporada exitosa el sistema se estresa y se manifiesta en su máxima expresión lo que es no estar acompañando con inversiones para resolver y para anticiparse a los problemas de la vialidad urbana”, expresó Ruibal, titular de una de las constructoras que ha estado detrás de los proyectos más grandes del país.

Punta del Este ha crecido en estos últimos años, tanto en población como en la cantidad de obras. Y esto tiene como contracara la posibilidad de caer en un “apagón logístico de movilidad”, según advirtió este empresario. Ruibal reconoció que tiene ese “miedo”.

Algunos ejemplos, citados por El País, muestran que no se alineó la obra al crecimiento que tuvo el balneario en los últimos años. Por ejemplo, en la rotonda que está a la salida del Complejo Solanas hace falta un nuevo carril, señaló este ingeniero.

Punta del Este, a tope
Punta del Este, a tope en la temporada (RS Fotos)

Otra muestra es lo que pasa en la rambla y Avenida España, donde hay dos carriles que se trancan constantemente. En Casa Pueblo, en tanto, suele haber dificultades para quienes quieren ingresar a ese histórico lugar turístico.

Estas preocupaciones fueron transmitidas por Ruibal al intendente de Maldonado, Miguel Abella. En ese encuentro le dejó también sus ideas para mejorar la infraestructura y el transporte público del departamento, que hoy es reducido.

Fue en este marco que Ruibal propuso desarrollar un tranvía en Punta del Este, que permitiría “mejorar la calidad de vida y la movilidad”, según describió en declaraciones al diario uruguayo. Esta modalidad de transporte podría lograr “tiempos similares” a los que tiene el transporte privado.

El tranvía debería ser un sistema de transporte masivo que se acoplaría con el tránsito de la ciudad. “Maldonado merece una solución moderna de movilidad, de alto nivel”, argumentó el constructor.

El empresario fue al encuentro con Abella con algunos ejemplos que consideró exitosos: el tranvía de Cracovia, en Polonia, el de Venecia, el de Alicante y Valencia, España, y el de Lyon, Francia.

Las opciones para mejorar las rotondas de la ciudad también estuvieron sobre la mesa.

Ruibal fue uno de los empresarios que estuvo detrás de la construcción del Ferrocarril Central, como se le denominó al proyecto para hacer 273 kilómetros de vía y así reactivar esta modalidad de transporte en el país.

Las tres alternativas

¿Cómo sería ese tranvía? ¿Dónde estaría ubicado? ¿De cuántos kilómetros sería?

Estas son algunas preguntas que todavía no tienen una respuesta exacta porque lo que entregó el empresario fue un boceto que todavía no ha sido profundizado.

Pero en la reunión manejó tres alternativas:

  1. Conexión de la ruta 39 con la terminal de Punta del Este a través de la avenida Artigas - longitud de 7,6 kilómetros
  2. Conexión entre la terminal de Maldonado y la de Punta del Este - dos recorridos de 2,7 kilómetros y 2,3 kilómetros

Suma de los dos recorridos anteriores y generar así un circuito de transporte público.

