Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Playas llenas en Punta del Este (RS Fotos)

Una recorrida en auto por Punta del Este el primer fin de semana de enero podía llevar más del doble del tiempo que tomaría en cualquier otro momento del año. La pantalla de la aplicación Waze servía como referencia: las líneas rojas –que marcan que el tráfico está colapsado– pintaban las principales calles de la ciudad. Son todas buenas señales para el sector turístico, que vive una de sus mejores temporadas en cuanto a visitantes en mucho tiempo.

Solo en los primeros cuatro días de enero ingresaron a territorio uruguayo más de 94.000 personas. Cerca de la mitad de ellos fueron argentinos: llegaron 45.545 de esa nacionalidad, según los datos publicados por la Dirección Nacional de Migración. Por debajo de estos aparecen los uruguayos (fueron 27.871) y el podio lo completan los brasileños (8.280). Los estadounidenses y paraguayos aparecen en el cuarto y quinto lugar.

Esta información es primaria y luego debe ser procesada por el Ministerio de Turismo, que debe depurar los datos para saber cuántos de ellos fueron turistas, pero muestra el pulso que está teniendo el inicio del verano uruguayo.

(RS Fotos)

La mayor parte de los ingresos se registró en el puente internacional de Paysandú, que une esa ciudad uruguaya con Colón, seguido del puerto de Colonia y el puente de Fray Bentos.

Además, hubo 118.342 egresos desde Uruguay también en los primeros días del año.

Este movimiento también se refleja en el sector privado y lo destacan los jerarcas. Según un informe del noticiero Telemundo de Canal 12, la temporada arrancó con un muy buen nivel de ocupación en toda la costa de Maldonado. En especial frente a los apartamentos ubicados frente al mar.

“Casi que es imposible encontrar una habitación de hotel. En lo que tiene que ver con los alquileres de apartamentos y de casas también hay un alto índice. Se está complicando conseguir algún lugar libre en estos primeros días”, declaró a ese medio el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgard Silvera.

RS Fotos

“A lo largo que avanza la temporada se va logrando conseguir algún lugar más para alquilar. Pero los índices de ocupación son muy altos, estamos realmente muy contentos y se nota en la calle permanentemente la cantidad de gente que hay”, agregó.

La expectativa del sector turístico para este año es más alta respecto a las temporadas anteriores. De hecho, un estudio del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres) contratado por la Cámara de Turismo concluyó que la que inició será la segunda mejor temporada de la historia. “Teníamos muy buenas perspectivas y esperemos que podamos llegar a marzo, pasar raya y después decir que esta fue una de las mejores temporadas, sin dudas”, agregó Silvera.

El auge de Punta del Este se ve reflejado también por la cantidad de aviones que están estacionados en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Sobre el cierre del año, esta terminal aérea registró un récord histórico en la aviación privada el 26 de diciembre, tras el feriado de Navidad. Ese día llegaron 220 vuelos privados y se espera que este aeropuerto sea uno de los principales centros de operación de la temporada.

(RS Fotos)

A su vez, se preven 181 vuelos comerciales para la temporada.

El informe de Ceres concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas. También proyectan que los turistas gastarán más, pero no tanto como en la mejor temporada de la historia.

Los argentinos –los principales clientes del turismo uruguayo– serán entre un 10% y un 12% más que en la temporada anterior.