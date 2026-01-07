América Latina

Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Las calles del principal balneario uruguayo están repletas en las horas pico y se hace difícil encontrar una habitación de hotel

Guardar
Playas llenas en Punta del
Playas llenas en Punta del Este (RS Fotos)

Una recorrida en auto por Punta del Este el primer fin de semana de enero podía llevar más del doble del tiempo que tomaría en cualquier otro momento del año. La pantalla de la aplicación Waze servía como referencia: las líneas rojas –que marcan que el tráfico está colapsado– pintaban las principales calles de la ciudad. Son todas buenas señales para el sector turístico, que vive una de sus mejores temporadas en cuanto a visitantes en mucho tiempo.

Solo en los primeros cuatro días de enero ingresaron a territorio uruguayo más de 94.000 personas. Cerca de la mitad de ellos fueron argentinos: llegaron 45.545 de esa nacionalidad, según los datos publicados por la Dirección Nacional de Migración. Por debajo de estos aparecen los uruguayos (fueron 27.871) y el podio lo completan los brasileños (8.280). Los estadounidenses y paraguayos aparecen en el cuarto y quinto lugar.

Esta información es primaria y luego debe ser procesada por el Ministerio de Turismo, que debe depurar los datos para saber cuántos de ellos fueron turistas, pero muestra el pulso que está teniendo el inicio del verano uruguayo.

(RS Fotos)
(RS Fotos)

La mayor parte de los ingresos se registró en el puente internacional de Paysandú, que une esa ciudad uruguaya con Colón, seguido del puerto de Colonia y el puente de Fray Bentos.

Además, hubo 118.342 egresos desde Uruguay también en los primeros días del año.

Este movimiento también se refleja en el sector privado y lo destacan los jerarcas. Según un informe del noticiero Telemundo de Canal 12, la temporada arrancó con un muy buen nivel de ocupación en toda la costa de Maldonado. En especial frente a los apartamentos ubicados frente al mar.

Casi que es imposible encontrar una habitación de hotel. En lo que tiene que ver con los alquileres de apartamentos y de casas también hay un alto índice. Se está complicando conseguir algún lugar libre en estos primeros días”, declaró a ese medio el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgard Silvera.

RS Fotos
RS Fotos

“A lo largo que avanza la temporada se va logrando conseguir algún lugar más para alquilar. Pero los índices de ocupación son muy altos, estamos realmente muy contentos y se nota en la calle permanentemente la cantidad de gente que hay”, agregó.

La expectativa del sector turístico para este año es más alta respecto a las temporadas anteriores. De hecho, un estudio del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres) contratado por la Cámara de Turismo concluyó que la que inició será la segunda mejor temporada de la historia. “Teníamos muy buenas perspectivas y esperemos que podamos llegar a marzo, pasar raya y después decir que esta fue una de las mejores temporadas, sin dudas”, agregó Silvera.

El auge de Punta del Este se ve reflejado también por la cantidad de aviones que están estacionados en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Sobre el cierre del año, esta terminal aérea registró un récord histórico en la aviación privada el 26 de diciembre, tras el feriado de Navidad. Ese día llegaron 220 vuelos privados y se espera que este aeropuerto sea uno de los principales centros de operación de la temporada.

(RS Fotos)
(RS Fotos)

A su vez, se preven 181 vuelos comerciales para la temporada.

El informe de Ceres concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas. También proyectan que los turistas gastarán más, pero no tanto como en la mejor temporada de la historia.

Los argentinos –los principales clientes del turismo uruguayo– serán entre un 10% y un 12% más que en la temporada anterior.

Temas Relacionados

Punta del EsteUruguaytemporada 2026verano 2026Intendencia de Maldonado

Últimas Noticias

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El organismo con sede en Madrid calificó el año que acaba de finalizar como uno de los más difíciles bajo el actual contexto de represión

El Observatorio Cubano de DDHH

Los días de dos futbolistas uruguayos en Venezuela durante la captura de Maduro: tensión e incertidumbre

Seis jugadores de fútbol uruguayos estaban en el país el día del operativo militar de Estados Unidos. “La gente está desesperada comprando”, relata uno de ellos

Los días de dos futbolistas

La sufrida economía cubana está ahora en caída libre

Con cortes de electricidad generalizados, escasez de medicamentos y precios de los alimentos en aumento, los expertos dicen que la isla nunca ha estado peor, y la crisis llega justo cuando el suministro de petróleo venezolano está amenazado

La sufrida economía cubana está

Bolivia registró en 2025 una inflación de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas

La variación acumulada del índice de precios al consumidor superó ampliamente la meta establecida por el ex presidente Luis Arce, mientras el incremento en rubros como transporte y combustibles incidió de manera significativa en los resultados

Bolivia registró en 2025 una

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Según el comunicado oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos agradeció al presidente ecuatoriano “la colaboración de Quito para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo nuestro hemisferio”

Marco Rubio habló con Daniel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Madrid, Málaga, Granada y Barcelona

Madrid, Málaga, Granada y Barcelona lideraron la contaminación por dióxido de nitrógeno en 2025

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estado de las operaciones del AICM

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Murió el joven que había perdido las piernas tras ser acusado de ladrón y atropellado en Mendoza

Signo de Frank: el inesperado descubrimiento de un fan de La Cotorrisa que alerta sobre la salud de Ricardo Pérez

INFOBAE AMÉRICA
Meta presenta un teleprompter personal

Meta presenta un teleprompter personal para las gafas Meta Ray-Ban Display y la pulsera Meta Neural Band

La NASA captura durante más de 25 años el remanente de supernova de Kepler para observar su evolución

Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de su expareja en Quesada

El Ibex 35 aguanta por encima de los 17.600 en la media sesión, pero cae un 0,l1%

acb presenta este jueves la Copa de Campeones, la primera liga para personas con discapacidad intelectual

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus quiere volver a

Miley Cyrus quiere volver a actuar en el cine y lanza un mensaje a los directores: “Hola, estoy aquí”

Agatha Christie regresa: un crimen inesperado y la miniserie de Netflix que reinventa el misterio

Sydney Sweeney planea regresar a su papel de ‘La asistenta’ en la segunda parte: “Los espectadores quieren saber qué pasa después”

Lou Young habló sobre el síndrome del impostor en su carrera: “No sentía como si perteneciera”

“Actuar es un deporte de equipo, no me interesa estar solo en el escenario”, confiesa Jason Mantzoukas