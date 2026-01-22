En las cenizas de Lirquén: cómo un pequeño pueblo se recupera de los devastadores incendios forestales de Chile

Personas transportan alimentos a las víctimas de los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

La densa humareda que se cierne sobre la ciudad es un sombrío recordatorio de que las llamas siguen cerca. Los devastadores incendios forestales que asolan el centro y sur de Chile no dan señales de amainar: ya han consumido unos 450 kilómetros cuadrados (170 millas cuadradas) de tierra y han dejado al menos 20 muertos, unos 300 heridos, decenas de miles de evacuados y una incalculable estela de destrucción.

Algunas localidades, como el pequeño pueblo pesquero de Lirquén, apenas comienzan a evaluar el impacto, mientras otras, a pocos kilómetros de distancia, observan con impotencia cómo avanzan los incendios, desafiando los esfuerzos de autoridades, vecinos y bomberos.

“Fue un infierno”, declaró Pamela Crisostomo a The Associated Press. Logró escapar del incendio con solo lo puesto y vio el trabajo de toda una vida destruido en cuestión de segundos.

Lirquén fue la zona cero del incendio, que devoró el 80% de su territorio. Fue aquí donde las llamas azotaron con más fuerza, dejando 17 de las 20 víctimas mortales registradas hasta el momento.

Personas rescatan pertenencias de sus hogares dañados por los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

En la vegetación seca que antaño cubría las colinas circundantes, algunos pequeños incendios permanecen activos, aunque los más grandes están bajo control. Con unos 20.000 habitantes, la ciudad comienza ahora su reconstrucción, apoyada en gran medida por la solidaridad de la gente de un país que ha sido testigo de algunos de los peores desastres del mundo.

“Lo más difícil empieza ahora… ¿cómo vamos a reconstruir nuestras casas?”, se preguntó Crisóstomo, quien también preside la junta de vecinos del partido de Lirquén.

Gracias a las donaciones de todo el país y al trabajo de organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, la vida está volviendo lentamente a las calles, repletas de camiones, tiendas de campaña y clínicas temporales.

Voluntarios en acción

Cientos de voluntarios han viajado para ayudar. Desde cocinar y distribuir alimentos hasta ayudar con la remoción de escombros bajo las sofocantes temperaturas, todos colaboran en todo lo que pueden.

Personas rescatan pertenencias personales de sus hogares, dañadas por los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

“La gente siempre se organiza para llevar comida cuando hay desastres”, dijo Manuel Vázquez Romero, quien viajó desde la capital, Santiago, para ayudar con la remoción de escombros. “Después de todo lo malo, al menos se puede comer un plato delicioso”.

Un paseo por las calles destruidas de Lirquén revela rápidamente tiendas de campaña, unidades médicas móviles y vehículos reconvertidos en cocinas.

“Hoy nuestro menú es arroz con croquetas de pescado. Aquí lo preparamos todo caliente y luego lo distribuimos”, dijo la voluntaria Paulina Bermúdez, de la organización humanitaria internacional ADRA, que prepara unas 300 comidas diarias.

Otras organizaciones también han respondido a la emergencia chilena y han enviado equipos de varios países.

Los residentes Alicia Roa y su nieto Jonathan Escalona descansan en el techo de su casa, dañada por los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

“Ya estamos entregando más de 6.000 comidas diarias y aumentaremos la cantidad según sea necesario”, declaró a AP el director de respuesta de World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, Juan Camilo Jiménez. La organización también colabora con restaurantes y negocios locales para impulsar la economía en las zonas afectadas. “Los chilenos tienen una energía y una resiliencia increíbles”, afirmó.

Los lugareños dicen que esa resiliencia es lo que impulsa la reconstrucción, aunque denuncian la lenta respuesta del gobierno.

“No hemos tenido mucha presencia del municipio aquí”, dijo Crisóstomo. “Solo han llegado seis colchones y seis fresadoras”.

Otros voluntarios, como el enfermero Mauricio Morales, están brindando atención médica básica a aquellos heridos durante la remoción de escombros o que aún se están recuperando del trauma de los eventos de hace apenas tres días.

Jonathan Escalona observa su casa dañada por los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

“Solo hoy hemos tratado a casi 30 personas con cortes graves, lesiones oculares y otros problemas de salud”, dijo.

Algunos equipos también han establecido unidades veterinarias móviles para prestar asistencia a las mascotas y animales heridos por los incendios forestales.

Mientras tanto, la mejora de las condiciones sobre el terreno ha permitido a la policía iniciar operaciones de búsqueda de víctimas que aún podrían estar atrapadas bajo los escombros. Entre el martes y el miércoles, encontraron fragmentos óseos en diferentes puntos de Lirquén, aunque aún se desconoce si se trata de restos humanos.

Partes de Chile siguen ardiendo

Aunque los incendios están relativamente bajo control en algunas zonas, el infierno continúa ardiendo y está devorando rápidamente gran parte del centro y sur de Chile.

Un policía lleva a una perra llamada Negra a una clínica veterinaria móvil en una zona afectada por los incendios forestales en Lirquen, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

Según las últimas cifras, unos 20 grandes incendios siguen activos y ya han arrasado más de 450 kilómetros cuadrados (170 millas cuadradas) de tierra, convirtiendo esta en una de las peores tragedias en la historia reciente del país.

Muchos se han reavivado debido a las condiciones climáticas —una peligrosa combinación de fuertes vientos, sequía y altas temperaturas— que dificultan los esfuerzos de los bomberos y amenazan a decenas de pequeñas localidades como Lirquén.

En la localidad de Florida, ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Lirquén, el mortífero incendio Trinitarias obligó a nuevas evacuaciones el miércoles. Rápidamente se formaron largas filas en las carreteras, ya que los estrictos controles policiales restringieron el acceso a las zonas más afectadas. Los semáforos y la señal de telefonía móvil estaban interrumpidos.

Los bomberos advierten que la situación podría prolongarse durante varios días.

Una mujer vierte agua de una botella cerca de un edificio dañado tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Lirquen, Chile, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Adriano Machado

Desde el domingo, más de 750 viviendas de la región han quedado completamente destruidas y unas 500 personas permanecen en albergues, entre ellas la estudiante María Paz.

“Mi familia y yo logramos escapar de las llamas; nuestro vehículo se quemó”, declaró a la AP. “Lo perdimos todo”.

(con información de AP)