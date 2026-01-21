Tras una advertencia de Estados Unidos, Daniel Ortega liberó a 60 personas que habían sido detenidas por celebrar la captura de Maduro

La dictadura de Nicaragua ha realizado dos liberaciones masivas de presos políticos luego de la captura de Nicolás Maduro. (Foto lREUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El régimen de Nicaragua sacó de sus cárceles a unas 60 personas que había apresado en los días anteriores por celebrar en redes sociales la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, según constató el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

La organización, que documenta y verifica casos de detenciones por motivos políticos en Nicaragua, recibió reportes de familiares y redes de apoyo que confirmaron la excarcelación y las condiciones impuestas por la Policía a los liberados.

Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero de este año en una operación que sacó del poder al líder chavista, mientras en Venezuela asumía el mando Delcy Rodríguez de forma provisoria, en medio de tensión interna, movilizaciones oficialistas y un nuevo pulso diplomático con Washington.

En Nicaragua, el efecto se sintió en un estado de alerta del régimen y en las redes sociales, donde los nicaragüenses se pronunciaron a favor o en contra de la operación que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel estadounidense.

Los usuarios que celebraron la caída del aliado político de Ortega y Murillo, o que apenas interactuaron con contenido sobre el tema, fueron detenidos en operativos selectivos, según reportes citados por organismos de derechos humanos y medios de comunicación locales.

Se calcula que unos 60 ciudadanos fueron detenidos por pronunciarse o dar “me gusta” en noticias sobre la captura de Maduro. Varios fueron liberados al poco tiempo, pero quedaron en las cárceles 49 personas de este grupo, considerados presos políticos por el Mecanismo.

Una semana después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la dictadura de Ortega excarceló a 24 presos políticos. (Foto 19 Digital)

Claudia Pineda, vocera del Mecanismo, explicó que no se tiene un número exacto de excarcelados en estos días, pero son alrededor de 60, un número similar a los reportados como capturados por celebrar en redes sociales la captura de Nicolás Maduro.

“Los mandaron a sus casas, con la condición de no salir de su ciudad y con la obligación de firmar diario en la policía”, explicó.

Pineda atribuyó la decisión a la presión internacional y, en particular, al pronunciamiento de Washington, aunque subrayó que algunos fueron liberados “casi inmediatamente, de manera que puede ser que solo querían atemorizar y por la campaña decidieron soltarlos en los días posteriores”.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas es una iniciativa de monitoreo que registra nombres, condiciones y patrones de detención vinculados a motivaciones políticas en Nicaragua, y contrasta información con familiares, defensores y redes de verificación.

Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo registraba 62 personas encarceladas por razones políticas. La vocera Claudia Pineda indicó que la cifra real es mayor, ya que muchas familias no autorizan la publicación de los nombres.

El 10 de enero el régimen excarceló a 24 presos políticos dentro de un grupo mayor presentado oficialmente como liberaciones por “convivencia familiar”, en una acción descrita como un gesto hacia Estados Unidos después de su intervención en Venezuela.

En paralelo, organizaciones reportaron la detención ciudadanos vinculados a expresiones digitales sobre la captura de Maduro, lo que llevó a defensores y opositores a hablar de una estrategia calculada: conceder una liberación visible mientras se repone el “inventario” de detenidos.

La caída de Nicolás Maduro representó un fuerte golpea el régimen de Daniel Ortega. (Foto REUTERS/Gaby Oraa)

El sábado pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que detener nicaragüenses por dar “me gusta” a publicaciones en línea demuestra “la paranoia” del “régimen ilegítimo” de Murillo y Ortega, y exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin “casa por cárcel” y sin nuevas detenciones. El mensaje fue replicado por la Embajada estadounidense en Managua.

“Detener a nicaragüenses por ‘darles me gusta’ a publicaciones en internet muestra lo paranoico que es el régimen ilegítimo de Murillo y Ortega. Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos: sin excepciones, sin arresto domiciliario, sin nuevos arrestos. La libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, demandó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.