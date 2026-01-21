América Latina

José Antonio Kast presentó su gabinete a más de un mes de su asunción como presidente de Chile

La conformación del nuevo equipo ministerial incluye figuras del siglo pasado y una mayoría de próximos ministros ajenos a los partidos políticos tradicionales, con trayectoria en sectores empresariales y académicos

Guardar
El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se dirige a los medios de comunicación tras una reunión con el presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 15 de enero de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes a los 24 ministros que integrarán su gabinete a partir del 11 de marzo, con el objetivo de “recuperar y reconstruir” el país. La nueva administración destaca por la presencia de figuras sin militancia partidaria y con trayectoria en el sector empresarial y académico.

Entre los nombramientos más destacados, Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo, asumirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rabat formó parte del equipo que defendió a Pinochet en causas judiciales, incluyendo el “Caso Riggs”, relacionado con cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.

En el Ministerio de Defensa, Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes del país, ocupará el cargo. Barros auxilió en la defensa del fallecido dictador chileno durante su detención en Londres, en 1998.

El gabinete de Kast estará compuesto por 13 hombres y 11 mujeres, la mayoría sin afiliación política formal. Kast será el primer presidente de extrema derecha en asumir el poder en Chile desde el retorno de la democracia. El traspaso de mando se realizará el 11 de marzo, fecha en la que el mandatario electo y su equipo asumirán oficialmente sus funciones.

Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile”, aseguró Kast, de 59 años.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), Arturo Prado, posan para una fotografía durante una ceremonia que certificó la victoria electoral de Kast, en Santiago, Chile, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El ganador de las últimas elecciones en el país sudamericano asignó una cantidad reducida de ministerios a integrantes del Partido Republicano y a dirigentes de partidos tradicionales de la derecha, como la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que respaldaron su candidatura en la segunda vuelta, donde obtuvo el 58% de los votos.

Kast también definió los nombres que encabezarán las carteras de Interior, Seguridad, Hacienda y Relaciones Exteriores, ministerios que concentraban alta expectativa tras sus compromisos electorales de endurecer la política contra la delincuencia y la migración irregular y ejecutar un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

Claudio Alvarado, exdiputado de la UDI, asumirá como ministro del Interior y jefe de gabinete, uno de los pocos cargos reservados para representantes de partidos políticos tradicionales que apoyaron a Kast en los comicios de 2025.

En el nuevo Ministerio de Seguridad, el cargo recaerá en Trinidad Steinert, fiscal de la región de Tarapacá, una zona fronteriza clave. Steinert pasará a encabezar la cartera en un contexto marcado por el crecimiento de la criminalidad y la inmigración irregular.

Para Hacienda, Kast nombró a Jorge Quiroz, economista ultraliberal y coordinador del programa económico de campaña. El especializado fue mencionado años atrás en una causa de colusión de precios en el sector avícola.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a sus partidarios después de una ceremonia del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) que certificó su victoria electoral, en Santiago, Chile, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En Relaciones Exteriores, el elegido es Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, parte del grupo económico de Andrónico Luksic. El próximo integrante del gabinete presidencial llega al cargo desde el sector empresarial y sin trayectoria en el ámbito diplomático.

La conformación del gabinete se completa con Mara Sedini, presentadora, como ministra portavoz; María Jesús Wulf, socióloga, en Desarrollo Social; Iván Poduje, arquitecto, en Vivienda; Tomás Rau, economista, en Trabajo y Previsión Social; María Paz Arzola, economista, en Educación; May Chomalí, médica, en Salud; Martín Arrau, ex intendente, en Obras Públicas; y Catalina Parot, ex ministra, en Bienes Nacionales.

Kast incluirá también a figuras provenientes de diversos ámbitos profesionales y políticos. Judith Marín, profesora y referente evangélica, estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En Agricultura asumirá Jaime Campos, ex ministro y ex diputado. Ximena Rincón, ex ministra y ex diputada, se encargará de Energía. Luis de Grange, ex director del Metro, encabezará Transporte y Telecomunicaciones.

En Medioambiente fue designada Francisca Toledo, ex asesora presidencial. La ex atleta Natalia Duco será ministra de Deporte. Francisco Undurraga, ex diputado, estará al frente de Cultura y Ximena Lincolao, emprendedora tecnológica, liderará Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaJosé Antonio KastFernando RabatFernando BarrosChilegabinete presidencialPartido RepublicanoRenovación NacionalEvópoliUDI

Últimas Noticias

Tras una advertencia de Estados Unidos, Daniel Ortega liberó a 60 personas que habían sido detenidas por celebrar la captura de Maduro

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas constató que ya están en sus casas, con “libertad condicionada”, los apresados en las redadas por dar “me gusta” en redes sociales a noticias sobre la extracción del dictador venezolano.

Tras una advertencia de Estados

La inmutable capacidad de Putin para abandonar a sus aliados

El jefe de estado ruso no reaccionó para salvar a los dictadores que supieron visitarlo en el Kremlin para jurarle lealtad a cambio de protección

La inmutable capacidad de Putin

Un funcionario de Vladimir Putin visitó al líder del régimen cubano en medio de las tensiones con Estados Unidos

El dictador Díaz-Canel destacó que se trata de la primera visita de un alto funcionario ruso a Cuba desde la detención de Maduro en Caracas. Según declaraciones difundidas por la dictadura, el mandatario subrayó la importancia de este encuentro “por el momento en que se hace”

Un funcionario de Vladimir Putin

En medio de la duda sobre su paradero, los dirigentes cocaleros reforzaron la seguridad de Evo Morales tras el etorno de la DEA a Bolivia

Las acciones de vigilancia se intensificaron en la región cocalera de Trópico de Cochabamba en favor del ex presidente boliviano, según reportaron sus allegados ante la presencia de la DEA

En medio de la duda

El líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, afirmó que EEUU aplicará la “fórmula” de Venezuela contra el régimen de Cuba

Durante una presentación en línea, Ferrer afirmó que “en el caso cubano”, el presidente estadounidense podría forzar una transición en la que el Ejecutivo insular no tenga otra opción, como no la tiene Delcy Rodríguez, de moverse según les dicte Estados Unidos

El líder opositor cubano, José
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida que quieres te va a costar dos cosas, miedo y vergüenza”

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Petro cuestiona a EE. UU. por captura de Maduro y advierte impacto económico tras mensaje publicado en X

INFOBAE AMÉRICA
Alejandra Rubio, su emotiva reflexión

Alejandra Rubio, su emotiva reflexión sobre los peores momentos de su relación con Carlo Costanzia

Azerbaiyán acepta sumarse a la Junta de la Paz tras invitación de Trump

Mauricio defiende el acuerdo de devolución de las Islas Chagos ante las críticas de Trump

El primer avión de Airbus C295 fabricado en la India estará listo antes de septiembre

El IPC británico subió al 3,4 % en diciembre

ENTRETENIMIENTO

Ron Perlman revela su lado

Ron Perlman revela su lado más íntimo y lanza un proyecto para cambiar las reglas de Hollywood

Chris Pratt afirma que el pánico por la actriz Tilly Norwood, generada por IA, es pura mentira: “No sé quién es esta tía”

Matt Damon, harto de promocionar sus películas en las temporadas de premios, lo dará todo por ‘La Odisea’: “Es la última gran película que voy a hacer”

Zac Efron y Vanessa Hudgens recuerdan cómo fue protagonizar ‘High School Musical’ hace dos décadas

Stephen Graham relata cómo casi pierde su Globo de Oro tras los premios