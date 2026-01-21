José Antonio Kast presentó su gabinete a más de un mes de su asunción como presidente de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se dirige a los medios de comunicación tras una reunión con el presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 15 de enero de 2026 (REUTERS/Juan Gonzalez)

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes a los 24 ministros que integrarán su gabinete a partir del 11 de marzo, con el objetivo de “recuperar y reconstruir” el país. La nueva administración destaca por la presencia de figuras sin militancia partidaria y con trayectoria en el sector empresarial y académico.

Entre los nombramientos más destacados, Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo, asumirá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rabat formó parte del equipo que defendió a Pinochet en causas judiciales, incluyendo el “Caso Riggs”, relacionado con cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.

En el Ministerio de Defensa, Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios jurídicos más grandes del país, ocupará el cargo. Barros auxilió en la defensa del fallecido dictador chileno durante su detención en Londres, en 1998.

El gabinete de Kast estará compuesto por 13 hombres y 11 mujeres, la mayoría sin afiliación política formal. Kast será el primer presidente de extrema derecha en asumir el poder en Chile desde el retorno de la democracia. El traspaso de mando se realizará el 11 de marzo, fecha en la que el mandatario electo y su equipo asumirán oficialmente sus funciones.

“Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile”, aseguró Kast, de 59 años.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), Arturo Prado, posan para una fotografía durante una ceremonia que certificó la victoria electoral de Kast, en Santiago, Chile, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El ganador de las últimas elecciones en el país sudamericano asignó una cantidad reducida de ministerios a integrantes del Partido Republicano y a dirigentes de partidos tradicionales de la derecha, como la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que respaldaron su candidatura en la segunda vuelta, donde obtuvo el 58% de los votos.

Kast también definió los nombres que encabezarán las carteras de Interior, Seguridad, Hacienda y Relaciones Exteriores, ministerios que concentraban alta expectativa tras sus compromisos electorales de endurecer la política contra la delincuencia y la migración irregular y ejecutar un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses.

Claudio Alvarado, exdiputado de la UDI, asumirá como ministro del Interior y jefe de gabinete, uno de los pocos cargos reservados para representantes de partidos políticos tradicionales que apoyaron a Kast en los comicios de 2025.

En el nuevo Ministerio de Seguridad, el cargo recaerá en Trinidad Steinert, fiscal de la región de Tarapacá, una zona fronteriza clave. Steinert pasará a encabezar la cartera en un contexto marcado por el crecimiento de la criminalidad y la inmigración irregular.

Para Hacienda, Kast nombró a Jorge Quiroz, economista ultraliberal y coordinador del programa económico de campaña. El especializado fue mencionado años atrás en una causa de colusión de precios en el sector avícola.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a sus partidarios después de una ceremonia del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) que certificó su victoria electoral, en Santiago, Chile, el 5 de enero de 2026 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En Relaciones Exteriores, el elegido es Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco, parte del grupo económico de Andrónico Luksic. El próximo integrante del gabinete presidencial llega al cargo desde el sector empresarial y sin trayectoria en el ámbito diplomático.

La conformación del gabinete se completa con Mara Sedini, presentadora, como ministra portavoz; María Jesús Wulf, socióloga, en Desarrollo Social; Iván Poduje, arquitecto, en Vivienda; Tomás Rau, economista, en Trabajo y Previsión Social; María Paz Arzola, economista, en Educación; May Chomalí, médica, en Salud; Martín Arrau, ex intendente, en Obras Públicas; y Catalina Parot, ex ministra, en Bienes Nacionales.

Kast incluirá también a figuras provenientes de diversos ámbitos profesionales y políticos. Judith Marín, profesora y referente evangélica, estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En Agricultura asumirá Jaime Campos, ex ministro y ex diputado. Ximena Rincón, ex ministra y ex diputada, se encargará de Energía. Luis de Grange, ex director del Metro, encabezará Transporte y Telecomunicaciones.

En Medioambiente fue designada Francisca Toledo, ex asesora presidencial. La ex atleta Natalia Duco será ministra de Deporte. Francisco Undurraga, ex diputado, estará al frente de Cultura y Ximena Lincolao, emprendedora tecnológica, liderará Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

(Con información de EFE)