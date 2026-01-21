América Latina

El líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, afirmó que EEUU aplicará la “fórmula” de Venezuela contra el régimen de Cuba

Durante una presentación en línea, Ferrer afirmó que “en el caso cubano”, el presidente estadounidense podría forzar una transición en la que el Ejecutivo insular no tenga otra opción, como no la tiene Delcy Rodríguez, de moverse según les dicte Estados Unidos

José Daniel Ferrer, líder opositor
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El opositor cubano en el exilio José Daniel Ferrer sostuvo este martes que resulta viable que Estados Unidos adopte contra Cuba una estrategia similar a la implementada en Venezuela, en la que el régimen que administra la isla se vea obligado a actuar “según le dicte” Washington.

Durante la presentación en línea del Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba de la ONG Prisoners Defenders, Ferrer afirmó que “en el caso cubano”, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría forzar una transición en la que el Ejecutivo insular no tenga otra opción, como no la tiene Delcy Rodríguez, de moverse según les dicte Estados Unidos.

El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), exiliado en Miami desde 2025, respondió así a una consulta realizada por la agencia EFE. Ferrer también expresó que sigue confiando en que el plan de la administración Trump conducirá a la restauración de la democracia en Venezuela.

Según Ferrer, la estrategia de la Casa Blanca se mantiene firme en su respaldo a la presidenta interina del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez. Trump calificó a Rodríguez como “una persona fantástica”.

“Los cubanos vamos a poder protagonizar el cambio sin necesidad de que Estados Unidos sea quien lo produzca. Pero, de no suceder, si me ponen a escoger entre la Cuba actual (...) y una acción quirúrgica de mínimo acceso para sacar del poder a esa tiranía (...) entonces me voy por la segunda opción”, señaló Ferrer.

El 11 de junio de
El 11 de junio de 2025 se reunieron, en la sede del Departamento de Estado en Washington, José Daniel Ferrer y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio (EFE)

En paralelo, el Gobierno estadounidense señaló que la líder opositora María Corina Machado, quien entregó al mandatario republicano su medalla por el Premio Nobel de la Paz la semana pasada durante una visita a la Casa Blanca, no cuenta con los apoyos internos suficientes.

Sin embargo, el presidente republicano insistió en que evalúa involucrar a María Corina Machado en la transición de Venezuela: “Una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble. Estamos hablando con ella, tal vez podamos involucrarla de alguna manera”.

Por su parte, Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dirigió una carta abierta a los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro. En la misiva, advirtió que el país enfrenta la peor crisis en siete décadas y convocó a los militares a promover un cambio profundo.

El opositor afirmó que la crisis afecta todos los ámbitos de la vida nacional: economía, finanzas, energía, sociedad, política, salud, alimentación, transporte, vivienda y educación.

Según Ferrer, la situación cubana
Según Ferrer, la situación cubana fue reconocida por la comunidad internacional (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

“Es bien conocida por ustedes, por el mundo y, especialmente, por nuestros compatriotas que sufren en medio de la miseria extrema y por los que, en números alarmantes, se han visto obligados a buscar libertad y bienestar en otras naciones”, escribió Ferrer en la misiva enviada a Infobae.

El opositor subrayó que la situación cubana fue reconocida tanto por la comunidad internacional como por los propios cubanos dentro y fuera de la isla. Además, Ferrer denunció la sobrepoblación de presos políticos en las cárceles cubanas y las condiciones extremas en las que permanecen.

Las cárceles cubanas están llenas de presos políticos que sobreviven en terribles condiciones, solo por expresar su descontento y manifestarse en contra de las impopulares directrices del Partido Comunista. Son prisioneros de conciencia. El crimen lo cometieron quienes los encarcelaron en las peores cárceles del continente americano. ¡Todos deben ser liberados ya!”, reclamó el líder opositor.

(Con información de EFE)

