América Latina

El Banco Central de Bolivia reveló que el país debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025

El presidente de la entidad, David Espinoza, detalló que la gestión de Luis Arce recurrió a esta estrategia para obtener divisas destinadas a la importación de combustibles

Bolivia debe 6,6 toneladas de
Bolivia debe 6,6 toneladas de oro por ventas a futuro en 2025 (EFE/Archivo)

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó sobre operaciones relacionadas con el Gobierno del ex presidente Luis Arce en torno a las reservas de oro. Entre estas operaciones figuran ventas a futuro programadas para 2025, que generaron compromisos pendientes por 6,6 toneladas de oro, con un valor aproximado de 921 millones de dólares.

El presidente del BCB, David Espinoza, detalló que la gestión previa, liderada por Arce (2020-2025), recurrió a la venta de oro a futuro para obtener divisas destinadas a la importación de combustibles, lo que dejó una “herencia financierasignificativa para el Gobierno actual.

Según el informe del BCB, entre abril y octubre de 2025 se realizaron cuatro ventas a futuro que involucraron un total de 9,6 toneladas de oro. De estas, ya se entregaron 3 toneladas, mientras que las 6,6 toneladas restantes deberán entregarse en tres plazos: 4,3 toneladas en junio de 2026, 1,1 toneladas en agosto y 1,2 toneladas en octubre.

El ex presidente boliviano Luis Arce
El ex presidente boliviano Luis Arce (Europa Press)

“Tenemos que, como herencia para nuestra administración, comprar 6,6 toneladas de oro hasta octubre”, afirmó Espinoza al exponer el impacto de estos compromisos sobre la gestión actual.

El informe también detectó otras operaciones consideradas inusuales. Entre ellas, se identificaron compras de oro con pago adelantado por 1.914 millones de bolivianos a dos empresas durante la administración anterior. El BCB señaló que estas transacciones están bajo revisión para verificar su legalidad.

En octubre de 2025, el banco envió 0,93 toneladas de oro al extranjero para su refinación, pero el metal fue retenido por problemas legales en el país de destino. Espinoza informó que, tras gestiones técnicas y diplomáticas, el oro fue restituido al BCB en diciembre de ese año.

El titular del banco aseguró que todas las operaciones atípicas serán investigadas y que, si corresponde, se aplicará la normativa vigente para deslindar responsabilidades.

El logo del Banco Central de Bolivia
El logo del Banco Central de Bolivia en La Paz, Bolivia (REUTERS/David Mercado)

Espinoza también indicó que la administración previa consolidó la compra de oro no para fortalecer las reservas internacionales, sino para venderlo rápidamente y financiar la importación de gasolina y diésel. Según el funcionario, la nueva política del BCB busca impedir que esta práctica continúe.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz eliminó el subsidio a los combustibles, lo que permitirá un ahorro diario de 10 millones de dólares en importaciones.

El informe del banco central alertó sobre la alta concentración de las reservas internacionales en oro: actualmente, el 85% de los ahorros de Bolivia están en este metal, la mayor proporción de la región, lo que fue calificado como “técnicamente inadecuado”.

De las reservas de oro, solo 3,1 toneladas se encuentran en custodia inmediata en Bolivia; el resto está invertido en bancos de Estados Unidos, Alemania y Suiza con el propósito de generar intereses.

El BCB reportó que las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia superaron los 3.500 millones de dólares, superando los 3.277 millones registrados el 2 de diciembre de 2025.

