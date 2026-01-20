América Latina

La dictadura de Cuba condenó a un rapero a cinco años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos

El fallo del Tribunal Provincial Popular de La Habana sostuvo que las consignas desplegadas por Fernando Almenares Rivera en la vía pública buscaban “alterar el orden social” y “crear descontento en la población”

Guardar
Fernando Almenares Rivera, de 35
Fernando Almenares Rivera, de 35 años y conocido artísticamente como Nando OBDC, permanece detenido desde diciembre de 2024 bajo prisión provisional

La dictadura de Cuba volvió a recurrir al sistema judicial para castigar la disidencia política y la libertad de expresión. Un tribunal de La Habana condenó a cinco años de prisión al rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera por exhibir pancartas con mensajes que reclamaban cambios políticos y respeto a los derechos humanos, una sentencia que organizaciones civiles consideran parte del patrón represivo del régimen contra cualquier manifestación crítica.

El fallo fue emitido el 22 de diciembre de 2025 por el Tribunal Provincial Popular de La Habana y atribuye al artista el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, una figura penal utilizada de manera recurrente por la dictadura cubana para silenciar expresiones pacíficas de protesta. Almenares Rivera, de 35 años y conocido artísticamente como Nando OBDC, permanece detenido desde diciembre de 2024 bajo prisión provisional.

Según la sentencia, el rapero desplegó cuatro pancartas en una vía de salida de la capital hacia la provincia de Matanzas, con frases como “queremos cambios ya” y referencias a los derechos humanos. Para los jueces, estos mensajes tenían como objetivo “crear descontento en la población” y “alterar la tranquilidad ciudadana”, argumentos habituales en procesos judiciales impulsados por el régimen contra activistas, artistas y opositores.

La dictadura de Cuba condenó
La dictadura de Cuba condenó a Fernando Almenares Rivera a cinco años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos

El tribunal sostuvo que Almenares Rivera actuó siguiendo instrucciones de la organización Cuba Primero, un grupo disidente radicado en el exilio que la dictadura califica como “contrarrevolucionario”. De acuerdo con el fallo, el artista habría recibido 200 dólares desde el exterior para llevar adelante la acción. Tanto la organización como uno de sus dirigentes figuran en una lista oficial de entidades consideradas terroristas por el la dictadura cubana desde agosto de 2025.

Sin embargo, activistas cercanos al rapero negaron que existiera una relación orgánica con Cuba Primero. Reconocieron que el artista participó en iniciativas cívicas dentro de la isla, pero rechazaron que haya actuado bajo órdenes externas.

Durante el juicio, Almenares Rivera negó los cargos. La Fiscalía presentó como prueba principal el testimonio de un oficial de alto rango de la Policía y un peritaje que comparó su caligrafía con los textos escritos en las pancartas.

La sentencia no es firme y puede ser apelada, aunque defensores de derechos humanos advierten que los recursos judiciales en Cuba carecen de independencia real frente al poder político. El uso de delitos amplios y ambiguos, como la propaganda contra el orden constitucional, permite al régimen imponer penas severas por actos que, en otros países, estarían protegidos por la libertad de expresión.

Fernando Almenares Rivera desplegó cuatro
Fernando Almenares Rivera desplegó cuatro pancartas en una vía de salida de la capital hacia la provincia de Matanzas, con frases como “queremos cambios ya” y referencias a los derechos humanos

El caso se produce en medio de la presión interna e internacional sobre la dictadura cubana por la situación de los presos políticos. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la principal plataforma opositora del país, llamó a la unidad de la disidencia para impulsar una amnistía general durante 2026. En una declaración pública, el CTDC afirmó que “la amnistía es el punto de partida” para cualquier salida pacífica a la crisis política y humanitaria en las cárceles de la isla.

La organización propuso articular un frente común para promover la despenalización del disenso y llevar ese reclamo ante organismos multilaterales. “El camino a la democracia en Cuba será pacífico, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana, o no será”, señaló la plataforma, que busca demostrar capacidad de propuesta pese a la represión sistemática.

Según el último informe de la ONG Prisoners Defenders, Cuba cerró 2025 con al menos 1.197 presos por motivos políticos. La oposición no cuenta con representación institucional dentro del país y enfrenta una fragmentación agravada por la persecución, el exilio forzado y la censura.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaLa HabanaFernando Almenares RiveraDerechos HumanosPresos políticosDictadura cubanaTribunal Provincial Popular de La HabanaÚltimas Noticias AméricaMiguel Díaz-CanelRégimen cubanoMatanzasNando OBDC

Últimas Noticias

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

El tribunal internacional concluyó que el proceso estuvo viciado por torturas, desaparición forzada y manipulación de pruebas, declarando nula la sentencia dictada por el régimen de Venezuela

La CIDH ordenó la liberación

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

El país será sede del XV Campeonato Panamericano U7–U17 de Ajedrez, evento que reunirá a más de 300 atletas de 42 países durante una intensa semana de competencias internacionales

El Salvador recibe el Panamericano

La deuda pública de El Salvador superó el 89% del PIB hasta noviembre de 2025

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que el endeudamiento del Estado, incluidas las obligaciones previsionales, alcanzó los $32,613 millones, intensificando los desafíos de sostenibilidad para la economía salvadoreña para este año

La deuda pública de El

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Sus allegados afirman que “está a buen recaudo en la patria grande” mientras el Gobierno asegura que no hay registro de su salida oficial del país

La ausencia de Evo Morales

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Una empresa privada presentó un proyecto para formar un circuito de transporte público en el principal balneario uruguayo, con varias alternativas de recorrido

Proponen construir un tranvía en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tren Interurbano México - Toluca

Tren Interurbano México - Toluca inicia fase final de pruebas a días de su apertura hasta Observatorio

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 13 de los heridos siguen en la UCI

La tragedia en Adamuz, en datos: ya se han realizado 23 autopsias y los forenses han recibido 37 cuerpos

Procesaron a “El Tío”, uno de los acusados de organizar el triple femicidio narco de Florencio Varela

Fiscalía dio reversazo a la imputación de cargos del director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

INFOBAE AMÉRICA
La CIDH ordenó la liberación

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

María Edite recrimina a Ana Obregón que no tendiese puentes a su favor con Julio Iglesias

El autoritarismo erosiona los derechos humanos un año después de llegada de Trump, dice AI

Uganda restablece internet, pero mantiene bloqueadas las redes sociales tras los comicios

La ONU coge el acuerdo entre el Gobierno sirio y las FDS pero pide que no derive en fuga de presos yihadistas

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’ inspiró a un

‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

Así se siente Nicole Kidman tras finalizar su divorcio de Keith Urban: “Está renovada y optimista”

Noel Gallagher alimentó las expectativas sobre el próximo álbum de Oasis

Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”