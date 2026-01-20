Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos

Los condenados iniciaron el viaje con los migrantes el 3 de abril de 2022 mediante la ruta terrestre desde El Salvador hacia Estados Unidos./ Cortesía Centros Judiciales El Salvador

Cuatro personas recibieron 12 años de prisión por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla tras ser halladas culpables de tráfico ilegal de personas durante un fallido intento de traslado de migrantes hacia Estados Unidos.

El grupo de acusados, compuesto por Kevin Armando Genovez Hernández, Daniel Ernesto Leiva Canizalez, Ceyla Vanessa Jiménez López y Henry Javier Jiménez López, abandonó a cuatro migrantes, incluidos dos menores de edad, en la frontera con México. Esta acción obligó a las víctimas a retornar a El Salvador por sus propios medios.

La investigación estableció que la operación ilícita comenzó cuando una de las víctimas pagó $20,000 a Kevin Armando Genovez Hernández para ser trasladada de forma irregular hacia Estados Unidos. El viaje fue iniciado el 3 de abril de 2022 por vía terrestre.

Tras su regreso al país, las víctimas presentaron la denuncia que dio origen al proceso judicial, concluyendo con la condena de los implicados.

OTRAS CONDENAS

La semana anterior, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso condenas de hasta 170 años de prisión tras declarar culpables por tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas a 32 integrantes de una red que trasladaba migrantes hacia Estados Unidos.

Los tribunales salvadoreños ha impuesto condenas hasta de 170 años por tráfico ilícito de personas. / Cortesía Centros Judiciales El Salvador

La estructura delictiva quedó desarticulada luego de que autoridades fiscales expusieran el uso de rutas terrestres clandestinas, vehículos y enlaces en países vecinos, hechos que, según la acusación, maximizaron el lucro mediante el alto riesgo impuesto a las víctimas a lo largo de todo el trayecto hacia la frontera estadounidense.

Entre los condenados, Mario Ernesto Acosta Morán recibió la pena más severa: 170 años de prisión. José Elías Ortiz Hernández fue sentenciado a 52 años, mientras que Ana de la Cruz Flores Márquez y Pedro Arias Castillo deberán cumplir 38 años de cárcel cada uno.

El fallo, anunciado el viernes pasado, responsabiliza además a los acusados de movilizar al menos 152 personas —salvadoreñas y extranjeras— entre octubre de 2021 y abril del año siguiente. Otros miembros, como Nelson Mauricio Fuentes Ayala, Hugo Fredys Amaya Arévalo y Maximiliano Rodríguez Lizano, recibieron penas de 26 años, y Franclin Omar Corrales Rivera, de 24 años.

Los 32 detenidos, capturados en junio de 2022, operaban a través de ocho células coordinadas, con condenas para el resto de los participantes que oscilan entre 19 y 77 años, de acuerdo con su nivel de responsabilidad.

EN 2025

Varios integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas recibieron condenas de hasta 77 años de prisión dictadas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana. La Fiscalía General de la República (FGR) informó en septiembre de 2025 que, José Francisco Centeno Cantón, recibió la mayor pena, mientras que Julio César Gómez García y José Balbino Baires Torres fueron sentenciados a 55 años de cárcel cada uno.

La organización exigía a cada víctima entre $3,500 y $12,000 por facilitar su traslado a Estados Unidos. Las víctimas, identificadas como 22 personas de distintas regiones del país, eran llevadas hasta el lago del Güija, en Metapán, Santa Ana, antes de continuar su recorrido hacia Guatemala y, posteriormente, cruzar a territorio estadounidense.

Los implicados operaban principalmente en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana. Además de tráfico ilegal de personas, se les atribuyó el delito de agrupaciones ilícitas.

La investigación se inició en 2021, revelando que José Francisco Centeno Cantón, junto con Julio César Gómez García y José Balbino Baires Torres, coordinaban los desplazamientos con los acusados Jorge Humberto Meza Cortéz, Mario Adalberto Escobar Zaldaña, José Casimiro Jiménez Gómez y Osmín Adonay Sánchez. Estos últimos recibieron penas de 16 años de prisión cada uno.