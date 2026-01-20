El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 convoca a líderes mundiales en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 es organizado por CAF

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, reunirá del 27 al 30 de enero en Ciudad de Panamá a líderes empresariales, jefes de Estado y altos funcionarios internacionales para debatir los desafíos y oportunidades de la región ante un entorno global cambiante. El evento, que incluye el Foro Económico los días 28 y 29 de enero, busca posicionar a América Latina y el Caribe como una región dinámica e innovadora, capaz de ofrecer respuestas a retos globales como la estabilidad económica, la transformación digital y el cambio climático.

La sesión inaugural contará con la presencia de figuras como Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF; José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; José Antonio Kast, presidente electo de Chile; así como representantes del sector privado y organismos internacionales, entre ellos Pedro Heilbron, presidente de COPA Holdings, y Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, según el comunicado difundido por CAF.

El programa aborda temas como el equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. En el panel “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, ministros de economía y finanzas de la región, junto a expertos como Felipe Chapman (Panamá), Gabriel Oddone (Uruguay), Fayval Williams (Jamaica), Sariha Moya (Ecuador) y Denisse Azucena Miralles (Perú), analizarán cómo fortalecer la confianza, impulsar la inversión y diversificar la economía, al tiempo que preservan los avances sociales y amplían el margen de acción fiscal frente a un entorno internacional incierto. La sesión será moderada por Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile y director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica.

El foro también propiciará un diálogo birregional sobre la relación entre América Latina, el Caribe y Europa, en un contexto de tensiones geopolíticas, crisis energéticas y transición verde y digital. El panel, integrado por líderes como Enrico Letta (ex primer ministro de Italia), Josep Borrell (ex vicepresidente de la Comisión Europea), Eduardo Frei (expresidente de Chile), Laura Chinchilla (expresidenta de Costa Rica) e Iván Duque (expresidente de Colombia), examinará cómo avanzar hacia una agenda estratégica compartida en comercio, inversión, acción climática y defensa del multilateralismo. La moderación estará a cargo de Andrea Rizzi, corresponsal de asuntos globales y columnista de El País.

En materia de comercio internacional, el panel “Reescribiendo las Reglas del Comercio” abordará los desafíos del proteccionismo, la fragmentación geopolítica y la redefinición de estrategias comerciales. Participarán especialistas como José Manuel Salazar-Xirinachs (CEPAL), Amparo López Senovilla (España), Gonzalo Gutiérrez (Comunidad Andina) y María Luisa Hayem (El Salvador), bajo la moderación de Gabriela Frías, periodista de CNN.

La diplomacia regional será otro eje central, con un enfoque en transformar el diálogo en resultados concretos. Ministros de relaciones exteriores como Hugo de Zela Martínez (Perú), Mauro Vieira (Brasil) y Carlos Ramiro Martínez (Guatemala) debatirán sobre la coordinación institucional y la construcción de alianzas prácticas para avanzar en agendas comunes, en una sesión que moderará Sergio Abreu, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El evento incluye intervenciones de figuras como Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad de Panamá, Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo COX.

La innovación tecnológica ocupará un lugar destacado con la conferencia magistral de Michio Kaku, físico teórico y autor de Quantum Supremacy, quien expondrá sobre el impacto de la inteligencia artificial y la economía digital en la competitividad de la región. Se analizarán políticas y estrategias necesarias para que América Latina y el Caribe no queden rezagados ante la revolución tecnológica y puedan aprovechar las oportunidades de la economía digital.

En el ámbito de la gobernabilidad y el desarrollo, el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos, participará en una entrevista moderada por Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, donde se reflexionará sobre la necesidad de fortalecer la democracia, la confianza ciudadana y el liderazgo regional.

El impacto de la fragmentación global y la búsqueda de una voz regional sólida serán discutidos por líderes diplomáticos como Gabriela Sommerfeld (Ecuador), Fernando Hugo Aramayo (Bolivia) y Kamina Johnson Smith (Jamaica), bajo la moderación de Carlos Díaz-Rosillo, director del Centro Adam Smith para la Libertad Económica.

La acción climática y la biodiversidad serán temas centrales en un panel moderado por Claudia Gurisatti, directora de NTN24, con la participación de expertos como Alicia Bárcena Ibarra (México), Juan Carlos Navarro (Panamá), Gustavo Manrique (Ecuador) y Rachel Biderman (Conservación Internacional). El debate girará en torno a cómo la región puede pasar de ser considerada vulnerable a posicionarse como líder global en soluciones climáticas y de biodiversidad, integrando el desarrollo sostenible y la prosperidad inclusiva hacia 2030.

El foro cerrará con sesiones sobre multilateralismo, alianzas para el desarrollo y la presentación del informe “A Century of Plenty” de McKinsey & Company, con la participación de Andrés Cadena y Marc Canal, que analizarán el potencial económico de la región en el mediano y largo plazo.

Más información en este enlace.