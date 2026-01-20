Chile: José Antonio Kast presentará esta jornada a su gabinete

A las 20:30 horas de esta jornada y tras semanas de especulaciones y filtraciones, el presidente electo, José Antonio Kast, presentará desde la sede de su comando ubicada en la comuna capitalina de Las Condes a los 25 ministros que conformarán su gabinete desde el 11 de marzo próximo.

Cabe recordar que armar el gabinete no ha sido una tarea fácil para Kast y ha generado más de una polémica en los partidos que apoyaron su candidatura, desde donde han alzado la voz por su poca representatividad y la alta presencia de independientes.

El anuncio además se retrasó cinco días, luego de que el líder libertario, Johannes Kaiser, descartara ser parte del nuevo gobierno y se “cayeran” nombres como el del periodista Guillermo Turner, -que sonaba fuerte en el Ministerio de Defensa-, y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien apareció varias veces con Kast en puntos de prensa, pero finalmente declinó la oferta de comandar ese mismo ministerio y optó por su cargo de senador recién electo por La Araucanía.

Jorge Quiroz encabeza una reunión entre el equipo económico de José Antonio Kast y un grupo de economistas.

Los casi seguros

Así las cosas, varios nombres han trascendido a la prensa como seguros miembros de su gabinete y algunos de ellos lo acompañaron este lunes en un punto de prensa sobre los incendios que azotan el sur del país, a saber:

-Claudio Alvarado (UDI): extitular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, exsenador y exdiputado, en el Ministerio de Interior.

-Mara Sedini (Independiente): periodista y cantante, a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno (vocera).

-José García Ruminot (RN): senador que asumiría como ministro de la Segpres.

- Jorge Quiroz (IND): economista y asesor de Kast que aparece como futuro ministro de Hacienda.

- Martín Arrau (Republicano): exintendente de la Región de Ñuble y jefe de campaña de Kast, a cargo de Obras Públicas.

-Iván Poduje (IND): arquitecto y profesor, asumiría como ministro de Vivienda y Urbanismo.

-María Jesús Wulf (REP): socióloga cercana a Kast, en el Ministerio de Desarrollo Social y familia.

-Trinidad Steinert Herrera (IND), fiscal regional de Tarapacá, presentó esta jornada la renuncia a su cargo y llegará de seguro al Ministerio de Seguridad.

Mara Sedini es periodista, cantante y actriz y lo más seguro es que sea la vocera del nuevo gabinete.

Los otros posibles

Otros nombres que aparecen como candidatos son:

-Francisco Pérez Mackenna (IND), empresario ligado al Grupo Luksic, como ministro de Relaciones Exteriores.

-Ximena Rincón (Demócratas), actual senadora y ex ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Energía.

-Francisco Undurraga (Evópoli), diputado desde 2018, en el Ministerio de las Culturas.

-Fernando Rabat (IND), miembro del equipo de abogados que defendió a Augusto Pinochet, aparece como posible ministro de Justicia, aunque ya ha recibido varias críticas de organizaciones de derechos humanos.

-Catalina Parot (Evópoli), suena como ministra de Bienes Nacionales, mismo cargo que ya ocupó en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

-Judith Marín (PSC), actual secretaria general del Partido Social Cristiano, en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

-Tomás Rau (IND), exdirector del Instituto de Economía de la Universidad Católica, aparece como posible ministro del Trabajo y Previsión Social.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) podría llegar al Ministerio de Energía.

-May Chomali (IND), directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), aparece como carta fija en el Ministerio de Salud.

-Ricardo Irarrázaval (IND), exsubsecretario y experto en regulación ambiental, suena como ministro del Medio Ambiente.

-Ximena Lincolao (IND), destacada emprendedora tecnológica radicada en Estados Unidos, CEO de Bill Within y cofundadora de Phone2Action, reconocida como una de las figuras chilenas influyentes en innovación y políticas públicas digitales, quien llegaría al Ministerio de Ciencias.

-María Paz Arzola (IND), coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en el Ministerio de Educación.

-Jaime Campos (Partido Radical), fue ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y ministro de Justicia de Michelle Bachelet, llegaría de nuevo al Ministerio de Agricultura.

-Louis de Grange (IND), expresidente de Metro en el segundo gobierno de Piñera (2018 -2022), como ministro de Transporte.

-Natalia Duco (IND), reconocida atleta olímpica, lanzadora de bala, en el Ministerio de Deportes