América Latina

Chile: José Antonio Kast presentará esta jornada a su gabinete

Varios nombres ya han trascendido a la prensa y buena parte de ellos son independientes, asunto que ha causado controversia en los partidos que lo apoyaron en su candidatura

Guardar

A las 20:30 horas de esta jornada y tras semanas de especulaciones y filtraciones, el presidente electo, José Antonio Kast, presentará desde la sede de su comando ubicada en la comuna capitalina de Las Condes a los 25 ministros que conformarán su gabinete desde el 11 de marzo próximo.

Cabe recordar que armar el gabinete no ha sido una tarea fácil para Kast y ha generado más de una polémica en los partidos que apoyaron su candidatura, desde donde han alzado la voz por su poca representatividad y la alta presencia de independientes.

El anuncio además se retrasó cinco días, luego de que el líder libertario, Johannes Kaiser, descartara ser parte del nuevo gobierno y se “cayeran” nombres como el del periodista Guillermo Turner, -que sonaba fuerte en el Ministerio de Defensa-, y el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien apareció varias veces con Kast en puntos de prensa, pero finalmente declinó la oferta de comandar ese mismo ministerio y optó por su cargo de senador recién electo por La Araucanía.

Jorge Quiroz encabeza una reunión
Jorge Quiroz encabeza una reunión entre el equipo económico de José Antonio Kast y un grupo de economistas.

Los casi seguros

Así las cosas, varios nombres han trascendido a la prensa como seguros miembros de su gabinete y algunos de ellos lo acompañaron este lunes en un punto de prensa sobre los incendios que azotan el sur del país, a saber:

-Claudio Alvarado (UDI): extitular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, exsenador y exdiputado, en el Ministerio de Interior.

-Mara Sedini (Independiente): periodista y cantante, a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno (vocera).

-José García Ruminot (RN): senador que asumiría como ministro de la Segpres.

- Jorge Quiroz (IND): economista y asesor de Kast que aparece como futuro ministro de Hacienda.

- Martín Arrau (Republicano): exintendente de la Región de Ñuble y jefe de campaña de Kast, a cargo de Obras Públicas.

-Iván Poduje (IND): arquitecto y profesor, asumiría como ministro de Vivienda y Urbanismo.

-María Jesús Wulf (REP): socióloga cercana a Kast, en el Ministerio de Desarrollo Social y familia.

-Trinidad Steinert Herrera (IND), fiscal regional de Tarapacá, presentó esta jornada la renuncia a su cargo y llegará de seguro al Ministerio de Seguridad.

Mara Sedini es periodista, cantante
Mara Sedini es periodista, cantante y actriz y lo más seguro es que sea la vocera del nuevo gabinete.

Los otros posibles

Otros nombres que aparecen como candidatos son:

-Francisco Pérez Mackenna (IND), empresario ligado al Grupo Luksic, como ministro de Relaciones Exteriores.

-Ximena Rincón (Demócratas), actual senadora y ex ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el Ministerio de Energía.

-Francisco Undurraga (Evópoli), diputado desde 2018, en el Ministerio de las Culturas.

-Fernando Rabat (IND), miembro del equipo de abogados que defendió a Augusto Pinochet, aparece como posible ministro de Justicia, aunque ya ha recibido varias críticas de organizaciones de derechos humanos.

-Catalina Parot (Evópoli), suena como ministra de Bienes Nacionales, mismo cargo que ya ocupó en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

-Judith Marín (PSC), actual secretaria general del Partido Social Cristiano, en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

-Tomás Rau (IND), exdirector del Instituto de Economía de la Universidad Católica, aparece como posible ministro del Trabajo y Previsión Social.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) podría
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) podría llegar al Ministerio de Energía.

-May Chomali (IND), directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), aparece como carta fija en el Ministerio de Salud.

-Ricardo Irarrázaval (IND), exsubsecretario y experto en regulación ambiental, suena como ministro del Medio Ambiente.

-Ximena Lincolao (IND), destacada emprendedora tecnológica radicada en Estados Unidos, CEO de Bill Within y cofundadora de Phone2Action, reconocida como una de las figuras chilenas influyentes en innovación y políticas públicas digitales, quien llegaría al Ministerio de Ciencias.

-María Paz Arzola (IND), coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en el Ministerio de Educación.

-Jaime Campos (Partido Radical), fue ministro de Agricultura en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y ministro de Justicia de Michelle Bachelet, llegaría de nuevo al Ministerio de Agricultura.

-Louis de Grange (IND), expresidente de Metro en el segundo gobierno de Piñera (2018 -2022), como ministro de Transporte.

-Natalia Duco (IND), reconocida atleta olímpica, lanzadora de bala, en el Ministerio de Deportes

Temas Relacionados

José Antonio KastJohannes KaiserJorge QuirozMara SediniJosé García RuminotXimena RincónCatalina ParotXimena LincolaoLouis de Grange

Últimas Noticias

Racha de accidentes viales deja un fallecido y múltiples lesionados en el territorio salvadoreño

En lo que va del año las autoridades han registrado un total de 1,167 accidentes de tránsito, en su mayoría ocurridos por la distracción al volante, según datos oficiales

Racha de accidentes viales deja

Panamá intenta captar inversión de Suiza y Singapur en Davos

El Gobierno intenta posicionar proyectos del Canal y la plataforma logística

Panamá intenta captar inversión de

Centroamérica registra déficits estructurales en la producción de alimentos esenciales

La región cerrará el ciclo 2025-2026 con un saldo negativo superior a 33 millones de quintales en maíz y más de 2 millones en frijol, según datos de la asociación salvadoreña CAMPO, agravando la dependencia de importaciones alimentarias

Centroamérica registra déficits estructurales en

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

La medida busca reducir la presión internacional y ganar tiempo para recuperar poblaciones amenazadas

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte extiende plazo para licitación de proyecto en Usulután, El Salvador

Los participantes tendrán hasta el 30 de enero de 2026 para entregar documentación de acuerdo a los cambios comunicados oficialmente, mientras que la apertura se desarrollará solo en formato físico y presencial en San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día de Concienciación por los

Día de Concienciación por los Pingüinos: una fecha clave para alertar sobre su protección y futuro en el planeta

Familia de escocés que murió durante unas vacaciones en Colombia sigue sin saber nada del cuerpo tras dos meses: este fue su último mensaje

Temblor hoy 20 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de enero: Línea A del STC presenta retrasos

Nuevo avistamiento de un hipopótamo cerca de un establo en Barrancabermeja activó alarma de las autoridades

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Parlamento Europeo pide medidas más duras contra Irán por la represión a las protestas

Presidente paraguayo asistirá a cita de Junta de Paz de Gaza durante su estadía en Davos

Los líderes UE abordarán en cumbre extraordinaria la respuesta a Trump tras la crisis de Groenlandia

La ONU exige a Israel que cese la demolición de sede de UNRWA y que restaure lo destruido

La justicia italiana anula el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en Bolonia

ENTRETENIMIENTO

‘Zootopia 2′ es oficialmente la

‘Zootopia 2′ es oficialmente la película animada más taquillera de la historia

MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

Los hermanos Duffer enfrentan cuestionamientos por supuesto uso de inteligencia artificial en Stranger Things

El polémico vestido de Nicola Peltz: estilista revela nuevos detalles y contradice la versión de Brooklyn Beckham

Melissa Gilbert suplica al juez por la libertad de su esposo: “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”