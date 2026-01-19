Uruguay anticipa una negociación “tensa” en el Mercosur tras el cierre del acuerdo con la Unión Europea

Autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur posan durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo TPX IMÁGENES DEL DÍA

Las negociaciones para llegar a un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se extendieron durante 25 años y tuvieron un punto central este sábado en Asunción, cuando dos bloques firmaron el tratado. Esta rúbrica ahora da paso a una negociación que, al menos en la mirada desde Uruguay, estará marcada por la tensión.

Así lo definió la vicecanciller de Uruguay, Valeria Cukasi, en una entrevista con Búsqueda. La subsecretaria de Relaciones Exteriores tuvo un rol clave en las negociaciones y fue quien lideró el equipo de Uruguay hasta 2019, cuando los acuerdos tuvieron el primer cierre.

Desde otro rol, ahora observa los dos caminos que se abren tras la firma del sábado: la ratificación de los parlamentos del Mercosur y del Parlamento Europeo, y la negociación por el reparto de las cuotas de exportación sin arancel que fueron obtenidas en el tratado.

La vicecanciller Valeria Csukasi durante las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (@ValeCSU)

“Siempre dijimos en el Mercosur que hasta que se firme no vamos a hablar de cuotas, porque es tensa, va a ser una negociación difícil”, dijo la vicecanciller en la entrevista.

La repartición en la interna del bloque tiene que estar resuelta antes de que el acuerdo entre en vigor. “Los europeos te van a exigir que les notifiques cómo vas a implementar la distribución de las cuotas en el Mercosur, nosotros también vamos a tener que informarles cómo vamos a administrar las que les dimos a ellos”, agregó la vicecanciller.

Csukasi estimó que la negociación se extenderá por los próximos dos meses y anticipó que este período será “intenso”. “Va a estar complicado, pero va a tener que resolverse muy pronto”, expresó.

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, y director de Política Comercial, Juan Labraga (@ValeCSU)

El gobierno uruguayo no se ha trazado para el país una meta mínima en esta discusión.

“No estamos hablando solo de la carne, que es de la que más se habla, y no en todas tenemos intereses los cuatro países. Habrá que ver un poco cómo se equilibra, cómo monetizar la ganancia que genera una cuota para repartirla de forma justa”, señaló.

Pero sí hay algunos productos que son prioritarios para el país: la carne bovina, el arroz y la miel. En estos productos Uruguay apostará a tener “la mayor cantidad posible de cuota”, detalló la vicecanciller. Los productos lácteos también son prioridad para el país.

Milei y Orsi (REUTERS/Cesar Olmedo)

“Siempre decíamos que tan difícil como fue cerrar el acuerdo va a ser cerrar esta distribución de cuotas. Pero, además, no son solamente los porcentajes que te tocan, sino los mecanismos que hacen que si no se llena en un año porque un país tiene un brote de una enfermedad, ¿cómo redistribuimos para que los demás lo podamos utilizar?”, comentó en la entrevista con Búsqueda.

Los productos que mencionó son “los más evidentes”, pero hay otros que aparecen en una segunda línea, como el sector aviar. Sus productores le han pedido al gobierno tener un espacio en las negociaciones por si el sector sigue creciendo.

“Muchas veces es incluso para productos que hoy no te interesan, dejás un espacio para newcomers, para nuevos”, explicó.

Firma Mercosur Unión Europea (REUTERS/Cesar Olmedo)

El sábado, tras la firma, Csukasi dijo que le venían “mil recuerdos” de las negociaciones.

En un posteo en la red social X, recordó varios hitos de este proceso. “El Mercosur siempre fue creativo a la hora de encontrar espacios para la coordinación, desde los más cómodos, hasta la vereda en pleno invierno europeo o el sol de verano en el edificio Mercosur”, contó como anécdota.

Recordó que en 2019 fue un “año clave”, que implicó “reuniones eternas”, que dieron vuelta en torno a los temas “más sensibles”. “La pandemia y la necesidad eterna de la UE de reabrir lo acordado llevó a nuevas negociaciones que cerraron en diciembre de 2024. Y ayer, 17 de enero, finalmente presenciamos el momento de la firma”, celebró.