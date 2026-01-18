Estados Unidos enviará ayuda a Chile para ayudar a controlar los incendios forestales

Las regiones del Ñuble y Biobío se encuentran entre las más golpeadas por los incendios forestales (REUTERS/Juan Gonzalez)

Estados Unidos confirmó el envío de ayuda internacional a Chile para enfrentar los incendios forestales que afectan particularmente el sur del país. Las regiones del Ñuble y Biobío se encuentran entre las más golpeadas, con al menos 18 víctimas mortales y cientos de viviendas dañadas. El presidente Donald Trump autorizó la donación de asistencia, fortaleciendo la colaboración internacional en una emergencia que autoridades chilenas han calificado como Estado de Catástrofe.

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, comunicó que recibió la autorización de Trump para respaldar a Chile frente a la crisis de los incendios forestales. Judd subrayó la urgencia de la situación y transmitió que Estados Unidos acompaña al país sudamericano “con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

El último balance oficial sitúa en 18 la cifra de personas fallecidas a causa del avance del fuego. El presidente Gabriel Boric advirtió que este número podría aumentar en las próximas horas. La mayor gravedad se concentra en Penco y zonas cercanas a Tomé, ambas en la región del Biobío, situadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Miles de residentes han debido evacuar ante el avance de las llamas.

Los incendios provocaron muertes, evacuados y graves destrucciones (REUTERS/Juan Gonzalez)

El conteo preliminar apunta a 300 viviendas destruidas solo en Biobío, aunque las autoridades estiman que el número final superará las 1.000. En el Ñuble, específicamente en áreas rurales, se reportan cerca de 50 viviendas afectadas. Boric calificó la situación como sumamente difícil: “Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, expresó el mandatario chileno.

Ante la magnitud de la catástrofe, Boric declaró el Estado de Catástrofe y dispuso el toque de queda en las comunas más afectadas por los incendios. Además, viajó a Concepción –capital regional– para coordinar junto a autoridades locales las tareas de evaluación y respuesta. “La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente Boric declaró el estado de catástrofe por los devastadores incendios en el sur del país

Los equipos de emergencia trabajan en un escenario complicado por las condiciones climáticas adversas. Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta 18.000 hectáreas han resultado calcinadas solo en Biobío. El temor persiste ante la posibilidad de que el fuego se extienda debido al viento y las altas temperaturas.

Las fiscalías de ambas regiones anunciaron la apertura de investigaciones para esclarecer el origen de los incendios. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que las diligencias comenzaron desde el sábado para determinar las causas de la catástrofe. El gobierno aseguró que todos los recursos estatales están destinándose a controlar el fuego, asistir a las víctimas e identificar responsables.

Una mujer sale de una vivienda totalmente destruida por las llamas (REUTERS/Jose Luis Saavedra)

Chile mantiene una vulnerabilidad estructural frente a los incendios forestales por factores como la topografía, la presencia de extensos bosques y el clima adverso, a lo que se suma una megasequía que supera la década. La expansión de la denominada interfaz urbano-rural, donde conviven edificaciones y vegetación combustible, ha elevado el riesgo. Desde 2010, tanto la frecuencia como la intensidad de los incendios han aumentado por efecto del cambio climático y la presión urbanística en zonas frágiles, según especialistas.

El impacto de esta crisis revive la memoria reciente de desastres. En febrero de 2024, la región de Valparaíso sufrió la peor catástrofe por incendios registrada en Chile, con 136 personas fallecidas.