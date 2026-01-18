América Latina

Estados Unidos enviará ayuda a Chile para ayudar a controlar los incendios forestales

El embajador norteamericano en el país, Brandon Judd, dijo que la intención es colaborar “con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”

Guardar
Las regiones del Ñuble y
Las regiones del Ñuble y Biobío se encuentran entre las más golpeadas por los incendios forestales (REUTERS/Juan Gonzalez)

Estados Unidos confirmó el envío de ayuda internacional a Chile para enfrentar los incendios forestales que afectan particularmente el sur del país. Las regiones del Ñuble y Biobío se encuentran entre las más golpeadas, con al menos 18 víctimas mortales y cientos de viviendas dañadas. El presidente Donald Trump autorizó la donación de asistencia, fortaleciendo la colaboración internacional en una emergencia que autoridades chilenas han calificado como Estado de Catástrofe.

El embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, comunicó que recibió la autorización de Trump para respaldar a Chile frente a la crisis de los incendios forestales. Judd subrayó la urgencia de la situación y transmitió que Estados Unidos acompaña al país sudamericano “con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

El último balance oficial sitúa en 18 la cifra de personas fallecidas a causa del avance del fuego. El presidente Gabriel Boric advirtió que este número podría aumentar en las próximas horas. La mayor gravedad se concentra en Penco y zonas cercanas a Tomé, ambas en la región del Biobío, situadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Miles de residentes han debido evacuar ante el avance de las llamas.

Los incendios provocaron muertes, evacuados
Los incendios provocaron muertes, evacuados y graves destrucciones (REUTERS/Juan Gonzalez)

El conteo preliminar apunta a 300 viviendas destruidas solo en Biobío, aunque las autoridades estiman que el número final superará las 1.000. En el Ñuble, específicamente en áreas rurales, se reportan cerca de 50 viviendas afectadas. Boric calificó la situación como sumamente difícil: “Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, expresó el mandatario chileno.

Ante la magnitud de la catástrofe, Boric declaró el Estado de Catástrofe y dispuso el toque de queda en las comunas más afectadas por los incendios. Además, viajó a Concepción –capital regional– para coordinar junto a autoridades locales las tareas de evaluación y respuesta. “La primera prioridad, como saben, siempre en estas emergencias es combatir y apagar el fuego. Pero no podemos olvidarnos, en ningún momento, que acá hay tragedias humanas, de familias que están sufriendo y que tenemos que estar con ellos también”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente Boric declaró el
El presidente Boric declaró el estado de catástrofe por los devastadores incendios en el sur del país

Los equipos de emergencia trabajan en un escenario complicado por las condiciones climáticas adversas. Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta 18.000 hectáreas han resultado calcinadas solo en Biobío. El temor persiste ante la posibilidad de que el fuego se extienda debido al viento y las altas temperaturas.

Las fiscalías de ambas regiones anunciaron la apertura de investigaciones para esclarecer el origen de los incendios. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que las diligencias comenzaron desde el sábado para determinar las causas de la catástrofe. El gobierno aseguró que todos los recursos estatales están destinándose a controlar el fuego, asistir a las víctimas e identificar responsables.

Una mujer sale de una
Una mujer sale de una vivienda totalmente destruida por las llamas (REUTERS/Jose Luis Saavedra)

Chile mantiene una vulnerabilidad estructural frente a los incendios forestales por factores como la topografía, la presencia de extensos bosques y el clima adverso, a lo que se suma una megasequía que supera la década. La expansión de la denominada interfaz urbano-rural, donde conviven edificaciones y vegetación combustible, ha elevado el riesgo. Desde 2010, tanto la frecuencia como la intensidad de los incendios han aumentado por efecto del cambio climático y la presión urbanística en zonas frágiles, según especialistas.

El impacto de esta crisis revive la memoria reciente de desastres. En febrero de 2024, la región de Valparaíso sufrió la peor catástrofe por incendios registrada en Chile, con 136 personas fallecidas.

Temas Relacionados

Incendios forestales en ChileGabriel BoricAyuda internacionalRegión del BiobíoÑubleEstados UnidosCambio climáticoDonald Trump

Últimas Noticias

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El gremio de ejecutivos pidió corregir una excepción que afecta la paridad, mientras la Cámara destacó el impacto de la innovación en productividad y empleo formal

Paridad electoral e innovación empresarial

Un accidente en competencia ciclística deja dos lesionadas en San Salvador

Una de las participantes resultó con lesiones en la pelvis durante un evento deportivo en la capital salvadoreña, mientras que los equipos de emergencia acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios a las afectadas. De forma inmediata las autoridades no se han pronunciado

Un accidente en competencia ciclística

Presidente de Guatemala asegura que se tomarán decisiones contundentes para mantener la seguridad en el país

La administración guatemalteca intensifica el despliegue de fuerzas de seguridad, bajo la conducción directa del jefe de Estado y convoca al Consejo de Ministros para determinar medidas orientadas a frenar la situación crítica

Presidente de Guatemala asegura que

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

El Consejo de Defensa Nacional de la isla invocó una doctrina de defensa que prevé la movilización general de la población ante un eventual escenario de “agresión externa”

El régimen de Cuba activó

Los vientos nortes provocan descenso de temperaturas en El Salvador

Las condiciones meteorológicas impulsadas por un sistema de alta presión han generado ráfagas intensas y enfriamiento en distintas zonas del país, afectando especialmente las áreas montañosas y elevando el nivel de alerta para la población civil ante la posible caída de árboles.

Los vientos nortes provocan descenso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca Gertrudis Bocanegra: quiénes podrán

Beca Gertrudis Bocanegra: quiénes podrán recibir 1900 pesos bimestrales

Bebé de 1 año murió al caer a un balde con agua en su propia casa

Lima cumple 491 años bajo la sombra del crimen: El 73% de la población vive con miedo a la delincuencia según Ipsos

La modernización de medidores digitales de la CFE no genera cobros extras pero sí eficienta el costo real para cargos erróneos

Gustavo Petro cometió varios errores al decretar el aumento del salario mínimo de 2026 y está a punto de caerse

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Guatemala suspende clases para este lunes ante ola de violencia por parte de las pandillas

Colombia no registra alteraciones tras avisos de EEUU de posible peligro en espacio aéreo

Localizan con vida al profesor colombiano que había desaparecido el 2 de enero en México

Un total de 23 alianzas políticas solicitan participar en comicios regionales de Perú

Huracán gana en penaltis a Cúcuta y acaba invicto su pretemporada en Uruguay

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”