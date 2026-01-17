Más de 650 mil personas ingresaron a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 15 de enero

Una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (EFE/Gianni Schiaffarino/Archivo)

La Dirección Nacional de Migración de Uruguay informó que, durante el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, ingresaron al país un total de 654.169 personas. Del total, 303.217 fueron argentinos, 203.368 uruguayos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos.

El organismo indicó que el punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 129.254 personas, seguido de Paysandú con 123.538, Fray Bentos con 118.135, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 86.352 y Salto con 55.116 ingresos.

Además, se contabilizaron 42.592 ingresos por el Puerto de Montevideo, 25.266 por Chuy, 22.376 por Rivera, 20.007 por Río Branco y 19.375 por Maldonado, entre otros puntos de control.

En tanto, durante el mismo período se produjeron 601.920 egresos. Los principales puntos de control fueron Colonia con 109.758 salidas, Paysandú con 97.178, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 95.166, Fray Bentos con 86.027 y Salto con 49.686 egresos.

Además, se registraron 44.002 salidas por Rivera, 41.526 por el Puerto de Montevideo, 25.838 por Río Branco, 19.588 por Chuy y 17.203 por Maldonado, entre otros pasos fronterizos.

La Plaza Independencia en Montevideo (REUTERS/Martín Varela Umpiérrez/Archivo)

Un “shock” de inmigración para revertir la caída de la población

En otro orden, el crecimiento de la población uruguaya está estancado desde hace décadas. Los datos del último censo, realizado en 2023, encienden algunas señales de alerta y muestran desafíos para las políticas públicas. Uno de los primeros datos que se conocieron reveló que, si no fuera por la inmigración, la población hubiera disminuido en los últimos 12 años.

Ante este escenario, varios dirigentes políticos promueven que haya una nueva ola migratoria para revertir la tendencia. Para conseguirlo, serán necesarios una serie de beneficios y estímulos, de acuerdo con la propuesta.

Uno de los que se refirió a este asunto fue el senador Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado. “Estamos perdidos”, dijo el legislador al disertar en un Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) consignada por El País.

Cada vez nacen menos niños en el país y, para Bordaberry, es tiempo de buscar una solución.

“Debemos desarrollar la atracción de talentos y hacer un shock inmigratorio”, propuso. Su planteo implica que se generen beneficios y mejoras en las residencias de quienes deciden vivir en Uruguay.

Su propuesta también incluye que Uruguay atraiga a jubilados de alto poder adquisitivo que se instalen en el país, algo similar a lo que “ocurre en Miami”, según planteó. Esa ciudad tiene varios atractivos para quienes se retiran del mercado laboral, sostuvo Bordaberry.

En una línea similar se había expresado tiempo atrás Conrado Rodríguez, legislador del mismo sector de Bordaberry. Fue en 2023 que se propuso estudiar cómo revertir la baja natalidad del país y analizar si es conveniente promover una nueva ola migratoria.