América Latina

Más de 650 mil personas ingresaron a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 15 de enero

Del total, 303.217 fueron argentinos, informó la Dirección Nacional de Migración

Guardar
Una playa colmada de bañistas,
Una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (EFE/Gianni Schiaffarino/Archivo)

La Dirección Nacional de Migración de Uruguay informó que, durante el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 15 de enero, ingresaron al país un total de 654.169 personas. Del total, 303.217 fueron argentinos, 203.368 uruguayos, 61.297 brasileños, 13.765 estadounidenses y 11.867 paraguayos.

El organismo indicó que el punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Colonia, con 129.254 personas, seguido de Paysandú con 123.538, Fray Bentos con 118.135, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 86.352 y Salto con 55.116 ingresos.

Además, se contabilizaron 42.592 ingresos por el Puerto de Montevideo, 25.266 por Chuy, 22.376 por Rivera, 20.007 por Río Branco y 19.375 por Maldonado, entre otros puntos de control.

En tanto, durante el mismo período se produjeron 601.920 egresos. Los principales puntos de control fueron Colonia con 109.758 salidas, Paysandú con 97.178, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 95.166, Fray Bentos con 86.027 y Salto con 49.686 egresos.

Además, se registraron 44.002 salidas por Rivera, 41.526 por el Puerto de Montevideo, 25.838 por Río Branco, 19.588 por Chuy y 17.203 por Maldonado, entre otros pasos fronterizos.

La Plaza Independencia en Montevideo
La Plaza Independencia en Montevideo (REUTERS/Martín Varela Umpiérrez/Archivo)

Un “shock” de inmigración para revertir la caída de la población

En otro orden, el crecimiento de la población uruguaya está estancado desde hace décadas. Los datos del último censo, realizado en 2023, encienden algunas señales de alerta y muestran desafíos para las políticas públicas. Uno de los primeros datos que se conocieron reveló que, si no fuera por la inmigración, la población hubiera disminuido en los últimos 12 años.

Ante este escenario, varios dirigentes políticos promueven que haya una nueva ola migratoria para revertir la tendencia. Para conseguirlo, serán necesarios una serie de beneficios y estímulos, de acuerdo con la propuesta.

Uno de los que se refirió a este asunto fue el senador Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado. “Estamos perdidos”, dijo el legislador al disertar en un Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) consignada por El País.

Cada vez nacen menos niños en el país y, para Bordaberry, es tiempo de buscar una solución.

Debemos desarrollar la atracción de talentos y hacer un shock inmigratorio”, propuso. Su planteo implica que se generen beneficios y mejoras en las residencias de quienes deciden vivir en Uruguay.

Su propuesta también incluye que Uruguay atraiga a jubilados de alto poder adquisitivo que se instalen en el país, algo similar a lo que “ocurre en Miami”, según planteó. Esa ciudad tiene varios atractivos para quienes se retiran del mercado laboral, sostuvo Bordaberry.

En una línea similar se había expresado tiempo atrás Conrado Rodríguez, legislador del mismo sector de Bordaberry. Fue en 2023 que se propuso estudiar cómo revertir la baja natalidad del país y analizar si es conveniente promover una nueva ola migratoria.

Temas Relacionados

UruguayturismoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Salvador asume el liderazgo de FECAICA para fortalecer la integración industrial

El nombramiento posiciona a la organización salvadoreña al frente de la integración y cooperación económica, con énfasis en el combate al comercio ilícito, la digitalización y la armonización normativa a favor de las exportaciones

El Salvador asume el liderazgo

Brasil afirmó que el acuerdo Mercosur-UE debe desarrollarse de forma “justa” y “equilibrada”

“El pacto refleja el compromiso de ambas partes con una integración basada en el respeto a los derechos y a la equidad social”, sostuvo el canciller brasileño Mauro Vieira

Brasil afirmó que el acuerdo

Rodrigo Paz dijo que la adhesión de Bolivia al Mercosur puede significar un “mejor futuro” para su país

El presidente boliviano estuvo presente en Asunción para la firma del acuerdo comercial del bloque continental con la Unión Europea

Rodrigo Paz dijo que la

Yamandú Orsi afirmó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad”

El presidente de Uruguay valoró la firma del pacto entre los bloques. “En un mundo atravesado por tensiones, este acuerdo adquiere una relevancia particular”, afirmó

Yamandú Orsi afirmó que el

Ursula von der Leyen dijo que el acuerdo Mercosur-UE “traerá trabajo, oportunidades y prosperidad”

“Elegimos una asociación productiva a largo plazo frente al aislamiento”, aseguró la presidenta de la Comisión Europea

Ursula von der Leyen dijo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con Milei y sin Lula

Con Milei y sin Lula da Silva, el Mercosur y la Unión Europea sellaron hoy un histórico acuerdo en Paraguay

Exponen la verdadera edad de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, y nadie esperaba que fuera tan joven

Gobierno abre convocatoria de $103.000 millones destinados al mejoramiento de vivienda: así puede participar

Petro da pañitos de agua tibia a Camacol y aseguró que el aumento del salario mínimo no implica aumento en la compra de vivienda VIS

“Un día histórico”: reacciones del sector empresario al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

INFOBAE AMÉRICA
EEUU lanzó una advertencia al

EEUU lanzó una advertencia al régimen iraní en medio de las crecientes tensiones: “No jueguen con el presidente Trump”

Ministerio de Defensa colombiano niega uso del Pegasus y espionaje al ministro de Justicia

Un millar de personas se manifiestan contra el plan de una megaembajada china en Londres

Expresidente de Costa Rica participará en un encuentro sobre sostenibilidad en Ecuador

Ministros ultras israelíes llaman a retomar la ofensiva en Gaza tras desacuerdo con EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

La decisión que evalúan los

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Ben Affleck espera que sus hijos “no desperdicien su vida” en la actuación

Drew Barrymore reflexiona sobre las críticas a su físico cuando tenía 10 años: “Decían que era demasiado gorda”

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno