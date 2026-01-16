Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones distantes

Chile y Bolivia acordaron reforzar su cooperación bilateral tras casi medio siglo de relaciones frías (X: @Minrel_Chile)

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, recibió el jueves en la capital chilena a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, con quien firmó un memorando de entendimiento en distintas áreas, tras casi medio siglo de distanciamiento entre ambos países.

“La presencia en Chile del canciller Aramayo realmente marca un hito en nuestra relación bilateral porque en el pasado no ha sido frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia”, destacó van Klaveren en un vídeo difundido en redes sociales, donde calificó el encuentro como “excelente”.

En ese sentido, afirmó que “se nos abren grandes posibilidades” con la firma de los memorandos, que incluyen temas como política arancelaria, turismo, rutas aéreas y también en términos de relaciones humanas. “Esperamos un futuro muy prometedor en nuestra relación con Bolivia y creemos que esta reunión apunta justamente en esa dirección”, agregó.

Por su parte, el ministro de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, agradeció la “respuesta muy ágil, muy efectiva, muy eficiente, a muy corto plazo” por parte del Ejecutivo chileno, lo que permitió acordar una “sustantiva agenda de nueve puntos” para tratar temas como recursos hídricos, fronteras y comercio.

El canciller Alberto van Klaveren y su par de Bolivia, Fernando Aramayo, abordaron oportunidades y desafíos para seguir profundizando el trabajo conjunto entre ambos países (X: @Minrel_Chile)

Aramayo extendió su gratitud a su par chileno y al presidente Gabriel Boric “por haber hecho material todo este conjunto de contenidos que dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando en la aspiración común de poder restablecer relaciones diplomáticas en el tiempo más breve posible”.

Este encuentro marca el primer viaje oficial de una autoridad boliviana desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025, en una ceremonia a la que asistió el entonces mandatario chileno. Fue la primera reunión de jefes de Estado de ambos países en casi dos décadas.

Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile se rompieron en marzo de 1978 y, desde entonces, los vínculos se han limitado al ámbito consular.

Según detalló el comunicado publicado por la Cancillería chilena sobre la reunión, “ambas partes manifestaron su interés en avanzar, en el corto plazo, hacia una mayor apertura de los cielos mediante la suscripción de un Memorándum de Entendimiento orientado a la flexibilización del Acuerdo de Servicios Aéreos vigente entre ambos países”.

Las delegaciones de Chile y Bolivia en el encuentro que "marcó un hito" (X: @Minrel_Chile)

Los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Bolivia también abordaron los desafíos comunes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria y revisaron la implementación de los acuerdos bilaterales firmados en los últimos años. En ese marco, celebraron la aprobación en el Congreso chileno del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos de ambos países.

Asimismo, destacaron la presentación conjunta de un proyecto de cooperación binacional ante el Grupo de Fondos para el Medio Ambiente Mundial (GEF), orientado a la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos. Las autoridades resaltaron también la reactivación de la Comisión Demarcadora Chile–Bolivia, que tras tres décadas de inactividad, ahora enfoca sus esfuerzos en garantizar la continuidad de los trabajos en los hitos fronterizos del sector Colchane–Pisiga.

(Con información de Europa Press)