América Latina

El presidente de Bolivia advirtió que quienes usen dinamitas en una protesta irán a la cárcel

Las nuevas disposiciones buscan restablecer el orden y asegurar el abastecimiento energético en el país

Guardar
El presidente Rodrigo Paz equiparó
El presidente Rodrigo Paz equiparó el uso de dinamita durante marchas con actos de corrupción (Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este jueves que quienes utilicen dinamita en futuras manifestaciones serán sancionados con penas de cárcel. La declaración se produjo durante una rueda de prensa en La Paz, tras protestas recientes con explosivos y bloqueos de carreteras.

El mandatario reconoció el derecho constitucional a la protesta, pero estableció un límite frente al uso de artefactos peligrosos

Además, equiparó el uso de dinamita a la corrupción, al provocar daño a la patria, y advirtió que no permitirá la repetición de episodios recientes, cuando estallidos de explosivos acompañaron las protestas y hubo enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Rodrigo Paz destacó que el
Rodrigo Paz destacó que el derecho a la protesta tiene límites cuando se pone en riesgo la vida (Reuters)

Las protestas surgieron tras la aprobación del Decreto 5503, que eliminó una subvención a los combustibles vigente por veinte años. El conflicto escaló el 22 de diciembre, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y federaciones de campesinos iniciaron bloqueos y confrontaciones en las calles.

Estas organizaciones, históricas aliadas de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, rechazaron la nueva política de precios y la apertura de sectores estratégicos a capital extranjero, una interpretación desmentida por el Gobierno.

Durante las movilizaciones, mineros estatales detonaron dinamita y lanzaron explosivos contra agentes antidisturbios en la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Parlamento.

Mineros estatales detonaron dinamita durante las marchas en el centro de La Paz

El uso de dinamita tiene larga tradición sindical en Bolivia, aunque su peligrosidad es motivo de debate. Según Bolivia Verifica, no existe una regulación específica sobre el uso en protestas, pese a intentos legislativos.

El conflicto se desactivó tras la abrogación del Decreto 5503 y la aprobación de una nueva norma que ratificó la eliminación del subsidio, pero eliminó otras disposiciones rechazadas por los sindicatos.

Los bloqueos, que causaron pérdidas millonarias y paralizaron el país, se levantaron entre el domingo y el martes, tras un acuerdo reflejado en el Decreto Supremo 5516.

Paralelamente, el Gobierno declaró este miércoles emergencia energética y social ante una inflación acumulada del 20,40% en 2025, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles.

El Decreto 5503 eliminó una
El Decreto 5503 eliminó una subvención a los combustibles vigente por veinte años en Bolivia (Reuters)

Por su parte, el Decreto Supremo 5517 habilita de manera temporal a actores privados a importar y comercializar derivados del petróleo, con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético y contribuir a la recuperación económica.

La nueva normativa autoriza a privados a importar combustibles si cuentan con capacidad de almacenamiento, y excluye temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas para asegurar el suministro a sectores estratégicos.

El Gobierno aclaró que estas medidas son excepcionales y de vigencia inmediata, para superar la extrema situación de déficit en el abastecimiento.

El Gobierno aprobó una nueva
El Gobierno aprobó una nueva norma para suavizar el impacto de la política de combustibles (AFP)

El decreto que selló ese entendimiento dejó sin efecto otros artículos del Decreto 5503 que habían generado controversia. Según datos de la agencia EFE, la normativa previa fijaba precios de 6,96 bolivianos (USD 1) para la gasolina especial, 11 bolivianos (USD 1,58) para la premium y 9,80 bolivianos (USD 1,40) para el diésel, con aumentos de hasta 162% respecto a los valores subvencionados durante dos décadas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazManifestaciones

Últimas Noticias

Estados Unidos evalúa retirar requisito de visa a panameños

El presidente Mulino indicó que no hay acuerdos paralelos para lograr el beneficio migratorio

Estados Unidos evalúa retirar requisito

El sistema de telemedicina DoctorSV supera las 400,000 personas registradas en seis semanas

La adopción de esta herramienta tecnológica, impulsada por el Ministerio de Salud, contribuye al acceso remoto a recetas, consultas de primer nivel y exámenes médicos, con respaldo de inteligencia artificial validada internacionalmente

El sistema de telemedicina DoctorSV

Pavimentación de calle mejorará el acceso para 600 estudiantes en Ahuachapán

La intervención dotará de mejores condiciones al principal corredor que une las comunidades de Arco Durán y Los Toles, cuyos habitantes dependen de esta ruta para la movilidad escolar, rural y productiva

Pavimentación de calle mejorará el

El sector automotriz de Brasil enfrenta retos por el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea

La inminente firma del tratado comercial en Asunción obliga a la industria automotriz brasileña a prepararse para una mayor competencia y nuevos estándares, según advierten representantes del sector y datos recientes de importaciones y producción

El sector automotriz de Brasil

La cultura y la música se toman Panamá

Tradiciones, música y expresiones artísticas marcan una agenda cultural diversa en distintos puntos del país

La cultura y la música
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Dar de baja el RUC

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

Detienen a Antonio “N” en Jalisco, implicado en el asesinato de la regidora de Teocaltiche, Cecilia Ruvalcaba

Vox aparta a Ortega Smith de su último alto cargo nacional en el Congreso

Habló el conductor de la camioneta que chocó contra un UTV en Pinamar y dejó al niño de 8 años en grave estado

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

INFOBAE AMÉRICA
Casa Blanca dice que despliegue

Casa Blanca dice que despliegue de tropas europeo no altera el deseo de Trump de adquirir Groenlandia

La Casa Blanca apunta a que Irán ha suspendido 800 ejecuciones programadas para un día tras las amenazas de Trump

El exilio cubano en Miami anhela un golpe de Trump en Cuba similar al de Venezuela

Maestros chavistas marchan por la libertad de Maduro y en respaldo a Delcy Rodríguez

El Supremo brasileño ordena el traslado inmediato de Bolsonaro a una cárcel a las afueras de Brasilia

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert reaparece en redes

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

BTS y la historia detrás de “ARIRANG”: ¿qué significa el título del nuevo álbum?

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones