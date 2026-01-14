El Banco Mundial recortó la previsión de crecimiento de Ecuador para 2026

El Banco Mundial prevé una desaceleración de la economía. REUTERS/Johannes P. Christo

El Banco Mundial ajustó a la baja su previsión de crecimiento económico para Ecuador en 2026, en un contexto de desaceleración global, menor dinamismo del comercio internacional y condiciones financieras que, si bien se han relajado respecto de los picos de 2023, siguen siendo restrictivas para varias economías emergentes.

La revisión consta en el informe Global Economic Prospects, January 2026, publicado a inicios de este año, en el que la institución advierte que América Latina y el Caribe continuará siendo una de las regiones de menor crecimiento a nivel mundial.

Según el Banco Mundial, la economía ecuatoriana enfrentará en 2026 un entorno externo menos favorable que el anticipado a mediados de 2025, marcado por la desaceleración del comercio global, la persistencia de tensiones geopolíticas y una moderación de los precios de las materias primas. Estos factores reducen el impulso externo para países exportadores de commodities y limitan el margen de maniobra de economías con espacios fiscales estrechos, como Ecuador. El organismo no atribuye el ajuste a un solo factor, sino a la combinación de un menor crecimiento de los socios comerciales, condiciones financieras internacionales todavía exigentes y restricciones internas vinculadas a la consolidación fiscal y la inversión.

FOTO DE ARCHIVO. Una vista general de Quito, Ecuador, Octubre 9, 2017. REUTERS/Henry Romero

En su análisis regional, el Banco Mundial proyecta que América Latina y el Caribe crecerá alrededor del 2,3 % en 2026, una tasa apenas superior a la de 2025, pero muy por debajo del promedio mundial y del crecimiento esperado para otras regiones emergentes. La institución subraya que el desempeño regional seguirá condicionado por una demanda interna débil, políticas fiscales mayoritariamente contractivas y un entorno externo caracterizado por alta incertidumbre comercial y financiera.

En este marco, Ecuador se ubica entre los países sudamericanos con perspectivas de crecimiento moderadas, en torno a niveles cercanos al 2 % para 2026, tras una revisión a la baja frente a estimaciones previas. El informe señala que, aunque la estabilidad macroeconómica y la dolarización continúan actuando como anclas, la economía ecuatoriana enfrenta limitaciones estructurales para acelerar su crecimiento, entre ellas una inversión privada contenida, rigideces fiscales y desafíos en materia de productividad.

El panorama regional es heterogéneo. Brasil, la mayor economía de América Latina, crecería cerca del 2 % en 2026, con una leve desaceleración respecto a años anteriores, afectada por una política fiscal más restrictiva y una moderación del consumo interno. México, por su parte, registraría un crecimiento en torno al 1,3 %, impactado por la desaceleración de Estados Unidos y la persistente incertidumbre asociada al comercio y a la revisión del acuerdo USMCA, pese a los beneficios de la relocalización de cadenas productivas.

FOTO DE ARCHIVO. Billetes de dólar estadounidense se ven en una mesa de luz en la Oficina de Grabado e Impresión en Washington, 14 de noviembre, 2014. REUTERS/Gary Cameron

Argentina aparece como una excepción parcial en la región, con un crecimiento proyectado cercano al 4 % en 2026, aunque el Banco Mundial advierte que esta expansión se da tras una fuerte contracción previa y en un contexto de alta volatilidad macroeconómica. El organismo subraya que la sostenibilidad de ese crecimiento dependerá de la estabilidad financiera, la evolución de la inflación y la credibilidad de las políticas económicas.

A nivel global, el Banco Mundial prevé que el crecimiento mundial se desacelere ligeramente hasta el 2,6 % en 2026, desde el 2,7 % estimado para 2025. Esta moderación responde, principalmente, al debilitamiento del comercio internacional tras el fin del adelantamiento de importaciones observado en 2024 y 2025, así como a un menor dinamismo de la demanda en las principales economías avanzadas. Aunque la inflación global continúa cediendo y las tasas de interés han comenzado a bajar en varias economías, el organismo advierte que los riesgos para el crecimiento siguen inclinados a la baja.

Imagen de archivo de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. EFE/ Ángel Colmenares

El informe también destaca que, en comparación con otras regiones emergentes, América Latina enfrenta un desafío adicional: la combinación de bajo crecimiento potencial y escaso espacio fiscal. Mientras Asia emergente mantiene tasas de expansión superiores al 4 % y el sur de Asia supera el 6 %, la región latinoamericana continúa rezagada, lo que dificulta la reducción de la pobreza y la creación de empleo de calidad.

Para Ecuador, el Banco Mundial subraya la importancia de avanzar en reformas estructurales que impulsen la inversión, fortalezcan la sostenibilidad fiscal y mejoren la productividad. Sin estos cambios, advierte el organismo, el país podría quedar atrapado en una senda de crecimiento bajo, vulnerable a choques externos y con limitadas capacidades para absorber presiones sociales y fiscales.