León XIV desató el entusiasmo entre los católicos uruguayos tras un sugestivo comentario: “Nos vemos en Uruguay”

El cardenal Daniel Sturla reveló que el pontífice le confirmó que se está armando la agenda de 2026 y que es posible una visita en el segundo semestre del año, la cual incluiría también Argentina y Perú como primera gira del papa norteamericano a América Latina

El papa León XIV sostiene
El papa León XIV sostiene su audiencia general en el Salón Paulo VI en el Vaticano, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La expectativa de que un papa visite a Uruguay después de casi cuatro décadas se instaló en la Iglesia Católica desde que León XIV fue elegido como sumo pontífice. Al saludarlo tras el cónclave, el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, le extendió la primera invitación. Ahora, en un encuentro que tuvieron en Roma en enero, León XIV dijo una frase que provocó entusiasmo en Sturla: “Nos vemos en Uruguay”.

El pontífice convocó en enero a un consistorio con cardenales para discutir la burocracia vaticana y las divisiones sobre la misa en latín. Este tipo de encuentros está pensado para indicar las prioridades orientadas para futuras reformas de la iglesia. Sturla viajó a Roma con la “esperanza” de que se confirme la visita del santo padre a la región.

Sturla contó al noticiero Telenoche de Canal 4 que las dos veces que lo saludó, el papa León XIV le sonrió. “Él sabía que venía la pregunta por su posible visita. No hay uruguayo que el papa haya encontrado en este tiempo al que le dice: ‘Sí, sí, ya sé’. El papa no me confirmó, pero sí me dijo que se está armando la agenda del 2026 y que es posible [una visita] en el segundo semestre”, contó Sturla.

El papa León XIV con
El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

“Incluso en un saludo breve de despedida me dijo: ‘Nos vemos en Uruguay’”, agregó Sturla.

Según el arzobispo de Montevideo, el 2026 tendrá buenas noticias para el país desde el Vaticano. “Si Dios quiere, puede ser que en el segundo semestre el papa esté presente entre nosotros. Así que confío que se dé y será una gracia para todo el Uruguay”, comentó.

Por su parte, en declaraciones a El País, Sturla comentó que espera que antes del fin de enero se confirme si el papa visitará la región o no este año y recordó que el pontífice norteamericano ha expresado que quiere que su primera visita a América Latina incluya a Argentina, Uruguay y Perú.

La homilía del cardenal Daniel
La homilía del cardenal Daniel Sturla en la misa de Nochebuena en Montevideo (ICM)

Durante el pontificado del papa Francisco el consistorio solo se concretó dos veces. Los cardenales del mundo habían expresado la intención de que estas reuniones sean más frecuentes, según expresó Sturla tiempo atrás. El papa ha escuchado ese “clamor” que hay entre ellos.

Tras la reunión de enero, el Papa dejó un mensaje que Sturla definió como “alentador” porque dijo que “la iglesia tiene vida” y que tiene muchas tareas pendientes.

Tras la proclamación de Prevost como papa, el líder de la iglesia uruguaya contó cómo fue el primer acercamiento. “En el primer saludo ya le dije: ‘Mire que lo esperamos de visita en Uruguay’”, contó entonces. El mismo día de la elección, volvió a tener otro intercambio con el mismo asunto. Fue durante la cena y en compañía del cardenal argentino Mario Poli, quien también lo invitó a su país. Según contó entonces el uruguayo, León XIV tenía presente que el papa Francisco no había viajado a Uruguay ni a Argentina, y les mostró su intención de poder hacerlo en su pontificado.

El Papa León XIV con
El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Luego, en declaraciones a Canal 10, comentó: “Tantas veces Francisco iba a venir y no llegó… Pero yo creo que si Dios le da salud, fortaleza, que todo indica que sí, va a venir a Uruguay. Sin dudas. Tiene muy presente que Argentina y Uruguay quedaron en la agenda del papa Francisco sin poder cumplirlo. Así que yo creo que lo vamos a tener”.

Cada vez que León XIV ve a un uruguayo sabe que escuchará la pregunta sobre cuándo visitará el país. La invitación incluso la hizo él personalmente el presidente de la República, Yamandú Orsi, cuando visitó Roma en octubre. “Tiene muchas ganas [de ir a Uruguay]. Él sabe incluso cómo su antecesor se quedó con la aspiración del Río de la Plata”, dijo Orsi tras el encuentro con el líder católico.

