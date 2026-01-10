Un ciclón extratropical golpea el sureste de Uruguay: se registraron cortes de electricidad y daños materiales

En Uruguay, el avance de un ciclón extratropical en pleno verano provocó este sábado cortes de electricidad y daños materiales en varios departamentos del sureste.
El fenómeno impactó especialmente en el departamento de Maldonado, donde más de 12.000 clientes de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) quedaron sin suministro eléctrico durante la mañana.
El ciclón comenzó a sentirse el viernes en el norte del país y se intensificó hacia el sur y el este, afectando localidades turísticas como Punta del Este y José Ignacio.
En Punta del Este, la tormenta provocó la caída de decenas de árboles y daños en techos livianos.
La UTE solicitó extremar precauciones ante los cables caídos y advirtió el riesgo de contacto con tendidos eléctricos dañados.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) clasificó el fenómeno como ciclón extratropical, que generó precipitaciones intensas y vientos de alta velocidad.
El País informó que el episodio incluyó lluvias abundantes y ráfagas de hasta 100 km/h en sectores del sur y el este, y que Inumet emitió una alerta especial por rachas superiores a 80 km/h en departamentos como Montevideo, Canelones, Rocha, Colonia, Florida, Lavalleja, San José y Maldonado.
El presidente, Yamandú Orsi, destacó en redes sociales que las precipitaciones resultaron beneficiosas para la producción agropecuaria, pero reconoció los problemas derivados del viento y los cortes de energía.
Además, agradeció la comprensión de la población y el esfuerzo de los trabajadores de UTE en las tareas de reparación.
Las autoridades desplegaron cuadrillas en los puntos turísticos del este, donde la caída de árboles afectó la circulación y hubo voladuras parciales de techos. En José Ignacio, varias familias sufrieron cortes en servicios básicos y daños materiales, según la intendencia de Maldonado.
El meteorólogo Mario Bidegain, del Instituto Uruguayo de Meteorología, explicó a Infobae que el ciclón extratropical es consecuencia de un frente frío que marcó todo diciembre y se mantuvo al comenzar enero.
Según Bidegain, la región ha experimentado sucesivos ingresos de aire frío desde el sur y suroeste, vinculados a una baja presión situada en el sureste de Uruguay sobre el Atlántico, lo que provocó temperaturas más bajas y vientos intensos.
Este fenómeno generó un descenso de temperatura tanto en la costa como en el área metropolitana, donde las máximas no superaron los 26 ℃ en los primeros días del año, afectando sobre todo a las zonas turísticas.
Además, indicó que estos vientos fríos, con velocidades entre 50 y 70 km/h, han sido recurrentes tras el paso del ciclón y que diciembre cerró con temperaturas dos grados por debajo del promedio, resultando incluso más frío que noviembre.
(Con información de EFE)