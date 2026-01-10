Un ciclón extratropical golpea el sureste de Uruguay: se registraron cortes de electricidad y daños materiales

Un ciclón extratropical azotó el sureste de Uruguay y dejó sin electricidad a miles de hogares

En Uruguay, el avance de un ciclón extratropical en pleno verano provocó este sábado cortes de electricidad y daños materiales en varios departamentos del sureste.

El fenómeno impactó especialmente en el departamento de Maldonado, donde más de 12.000 clientes de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) quedaron sin suministro eléctrico durante la mañana.

El ciclón comenzó a sentirse el viernes en el norte del país y se intensificó hacia el sur y el este, afectando localidades turísticas como Punta del Este y José Ignacio.

En Punta del Este, la tormenta provocó la caída de decenas de árboles y daños en techos livianos.

Decenas de árboles cayeron en Punta del Este y otras localidades turísticas por los fuertes vientos (X-Twitter)

La UTE solicitó extremar precauciones ante los cables caídos y advirtió el riesgo de contacto con tendidos eléctricos dañados.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) clasificó el fenómeno como ciclón extratropical, que generó precipitaciones intensas y vientos de alta velocidad.

El País informó que el episodio incluyó lluvias abundantes y ráfagas de hasta 100 km/h en sectores del sur y el este, y que Inumet emitió una alerta especial por rachas superiores a 80 km/h en departamentos como Montevideo, Canelones, Rocha, Colonia, Florida, Lavalleja, San José y Maldonado.

El presidente, Yamandú Orsi, destacó en redes sociales que las precipitaciones resultaron beneficiosas para la producción agropecuaria, pero reconoció los problemas derivados del viento y los cortes de energía.

El presidente Yamandú Orsi destacó que las lluvias trajeron alivio al campo tras el déficit hídrico (EFE)

Además, agradeció la comprensión de la población y el esfuerzo de los trabajadores de UTE en las tareas de reparación.

Las autoridades desplegaron cuadrillas en los puntos turísticos del este, donde la caída de árboles afectó la circulación y hubo voladuras parciales de techos. En José Ignacio, varias familias sufrieron cortes en servicios básicos y daños materiales, según la intendencia de Maldonado.

El meteorólogo Mario Bidegain, del Instituto Uruguayo de Meteorología, explicó a Infobae que el ciclón extratropical es consecuencia de un frente frío que marcó todo diciembre y se mantuvo al comenzar enero.

Según Bidegain, la región ha experimentado sucesivos ingresos de aire frío desde el sur y suroeste, vinculados a una baja presión situada en el sureste de Uruguay sobre el Atlántico, lo que provocó temperaturas más bajas y vientos intensos.

El ciclón se formó a partir de un frente frío que dominó la región desde diciembre

Este fenómeno generó un descenso de temperatura tanto en la costa como en el área metropolitana, donde las máximas no superaron los 26 ℃ en los primeros días del año, afectando sobre todo a las zonas turísticas.

Además, indicó que estos vientos fríos, con velocidades entre 50 y 70 km/h, han sido recurrentes tras el paso del ciclón y que diciembre cerró con temperaturas dos grados por debajo del promedio, resultando incluso más frío que noviembre.

(Con información de EFE)