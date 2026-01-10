América Latina

El Parlamento de Honduras aprobó la realización de un nuevo escrutinio de las elecciones generales de noviembre de 2025

El Consejo Nacional Electoral declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura y publicó los resultados de alcaldías y diputaciones

El Parlamento de Honduras aprobó
El Parlamento de Honduras aprobó un nuevo escrutinio de las elecciones generales de 2025 (EFE)

El Parlamento de Honduras aprobó este viernes una iniciativa para llevar a cabo un nuevo escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, luego de que el ente electoral ya había divulgado los resultados oficiales en diciembre.

La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria impulsada por miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), en la que la oposición fue excluida del debate y la votación.

La propuesta, encabezada por el presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, solicitó la revisión de más de 19.000 actas electorales. Además, afirmó que una parte relevante de las actas no recibió un escrutinio completo.

Luis Redondo impulsó la propuesta
Luis Redondo impulsó la propuesta de revisar las actas electorales (Reuters)

A pesar de esta nueva iniciativa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había declarado presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, el 24 de diciembre, y posteriormente publicó los resultados de alcaldías y diputaciones, cumpliendo con los plazos legales.

Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado
Nasry ‘Tito’ Asfura fue declarado presidente electo tras los comicios de 2025 (Reuters)

La sesión parlamentaria se caracterizó por la ausencia forzada de más de 70 diputados opositores, quienes denunciaron impedimentos para ingresar al hemiciclo.

Las bancadas de los partidos Nacional y Liberal advirtieron que no respaldarían la medida, argumentando que la comisión permanente, instalada por Redondo desde octubre con solo nueve diputados de Libre, carece de legitimidad.

En el centro de la controversia, Redondo sostuvo que el escrutinio incompleto de las actas justifica una revisión.

Sin embargo, juristas señalaron que la iniciativa carece de fundamento, ya que el proceso electoral concluyó formalmente con la declaración oficial del CNE y la remisión de las actas pendientes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órgano que debe presentar su informe definitivo el 20 de enero.

El Consejo Nacional Electoral divulgó
El Consejo Nacional Electoral divulgó los resultados oficiales en diciembre (Reuters)

La mayoría de las 2.792 actas con inconsistencias ya fueron revisadas, y el resto quedó bajo la responsabilidad del TJE.

El proceso electoral avanza en un ambiente de polarización y desconfianza institucional. La oposición acusa a Redondo y al coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, de intentar demorar o desestabilizar la transición política, mientras la población espera una pronta resolución del conflicto.

Manuel Zelaya acusó la existencia
Manuel Zelaya acusó la existencia de fraude en las elecciones generales de 2025 (Reuters)

Además, sostuvo que existió fraude y denunció una supuesta injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para favorecer a Asfura. En contraste, la presidenta saliente, Xiomara Castro, aseguró que acatará el fallo del CNE y entregará el poder el 27 de enero.

Xiomara Castro declaró que acatará
Xiomara Castro declaró que acatará el fallo del Consejo Nacional Electoral (Reuters)

La situación política provocó reacciones internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el contexto hondureño y lamentó que un grupo reducido de diputados adoptara resoluciones sin respetar la pluralidad parlamentaria.

Además, la organización condenó los hechos de violencia registrados en el Congreso Nacional, incluido el ataque que dejó herida a la diputada Gladis Aurora López, y llamó a respetar la transición constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas.

Gladis Aurora López resultó herida
Gladis Aurora López resultó herida durante un incidente violento en el Congreso Nacional de Honduras (Captura de video)

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasParlamento de HondurasElecciones Honduras

