Bolivia: encapuchados asesinaron a Mauricio Aramayo, colaborador del presidente Rodrigo Paz

Mauricio Aramayo fue uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Paz y su allegado desde que era alcalde de Tarija, entre 2015 y 2021.

Uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Paz fue asesinado la noche de este jueves en la ciudad de Tarija (sur). Se trata de Mauricio Aramayo, quien a las 21:00 de este jueves fue interceptado por dos encapuchados a bordo de una motocicleta y asesinado a tiros dentro de su vehículo.

Bomberos acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde falleció. Tras darse a conocer el hecho, el fiscal departamental José Mogro confirmó la identidad de la víctima e informó que la Policía activó un plan para dar con los autores del asesinato.

“Este tipo de hechos genera alarma porque en Tarija no se suelen registrar situaciones de esta naturaleza. Vamos a convocar de manera inmediata a una reunión entre las autoridades llamadas por ley para garantizar la seguridad de la población”, manifestó el fiscal.

Agentes policiales cerraron el área donde ocurrió la balacera, en pleno centro de la ciudad, y recolectaron casquillos e imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores.

El vehículo en el que se trasladaba Mauricio Aramayo, colaborador de Rodrigo Paz, cuando fue asesinado. Tarija, Bolivia. 8 de enero de 2026

Si bien hasta la publicación de esta nota no hubo un informe oficial sobre las investigaciones preliminares, la vocera presidencial Carla Faval afirmó que Aramayo había sido amenazado “por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar las mafias desde su trabajo”, cuando era director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

“Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida. Mi solidaridad con su familia y el compromiso firme de que este crimen no quede en la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”, escribió Faval en su cuenta de X.

Aramayo fue un dirigente barrial y una persona allegada al presidente Paz desde que fue alcalde de Tarija, entre 2015 y 2021. Durante las elecciones generales de 2025, se desempeñó como coordinador departamental de campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Se espera que en el transcurso de la jornada se emita un informe oficial sobre el avance de las investigaciones.