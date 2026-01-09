América Latina

Bolivia: encapuchados asesinaron a Mauricio Aramayo, colaborador del presidente Rodrigo Paz

La noche del jueves, el vehículo de Aramayo fue interceptado por dos hombres a bordo de motocicletas y abatido a tiros en la ciudad de Tarija. Fue el coordinador de campaña durante las elecciones generales

Guardar
Mauricio Aramayo fue uno de
Mauricio Aramayo fue uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Paz y su allegado desde que era alcalde de Tarija, entre 2015 y 2021.

Uno de los hombres de confianza del presidente Rodrigo Paz fue asesinado la noche de este jueves en la ciudad de Tarija (sur). Se trata de Mauricio Aramayo, quien a las 21:00 de este jueves fue interceptado por dos encapuchados a bordo de una motocicleta y asesinado a tiros dentro de su vehículo.

Bomberos acudieron al lugar y lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde falleció. Tras darse a conocer el hecho, el fiscal departamental José Mogro confirmó la identidad de la víctima e informó que la Policía activó un plan para dar con los autores del asesinato.

“Este tipo de hechos genera alarma porque en Tarija no se suelen registrar situaciones de esta naturaleza. Vamos a convocar de manera inmediata a una reunión entre las autoridades llamadas por ley para garantizar la seguridad de la población”, manifestó el fiscal.

Agentes policiales cerraron el área donde ocurrió la balacera, en pleno centro de la ciudad, y recolectaron casquillos e imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores.

El vehículo en el que
El vehículo en el que se trasladaba Mauricio Aramayo, colaborador de Rodrigo Paz, cuando fue asesinado. Tarija, Bolivia. 8 de enero de 2026

Si bien hasta la publicación de esta nota no hubo un informe oficial sobre las investigaciones preliminares, la vocera presidencial Carla Faval afirmó que Aramayo había sido amenazado “por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar las mafias desde su trabajo”, cuando era director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

“Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida. Mi solidaridad con su familia y el compromiso firme de que este crimen no quede en la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”, escribió Faval en su cuenta de X.

Aramayo fue un dirigente barrial y una persona allegada al presidente Paz desde que fue alcalde de Tarija, entre 2015 y 2021. Durante las elecciones generales de 2025, se desempeñó como coordinador departamental de campaña del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Se espera que en el transcurso de la jornada se emita un informe oficial sobre el avance de las investigaciones.

Temas Relacionados

BoliviaMauricio AramayoRodrigo PazTarija

Últimas Noticias

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La mayoría de los 27 votaron a favor del pacto en una reunión de embajadores en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y otras naciones

Los países de la Unión

Maldonado es de las zonas más afectadas por la sequía: Orsi se reunió con el intendente Abella por medidas

El ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, dijo que en lugares “puntuales” del país falta agua para consumo humano

Maldonado es de las zonas

Tras el anuncio del régimen, los familiares de los presos políticos venezolanos esperan que se concreten las liberaciones

El boletín del Foro Penal del 29 de diciembre indicó que hay 863 personas detenidas, de las cuales 757 son hombres y 106 mujeres

Tras el anuncio del régimen,

Lanzaron un explosivo contra la diputada Gladys Aurora López en Honduras

La legisladora sufrió lesiones en la espalda y la cabeza y fue trasladada a un hospital de Tegucigalpa

Lanzaron un explosivo contra la

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

La ONG venezolana reclamó que líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia puedan volver al país y ejercer sus derechos sin temor a persecución

Provea exigió al régimen chavista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Incendios forestales en Chubut: se reanudó la circulación vehicular en la Ruta 40, pero sigue la alerta en la región

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 9 de enero

En Alemania lamentaron el crimen del joven Leif Lino Elxnat en La Guajira: al estudiante le habían aconsejado no ir a “una zona tan peligrosa”

Hombre en muletas que llevaba $18 millones fue víctima de un violento robo en Girardota, Antioquia: el hurto quedó en video

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26 %, cifra dentro de la meta del Banco Central

Macron: París acogerá "próximamente" una conferencia internacional en favor del Líbano

Destituido ministro de Defensa yemení por "fallos estratégicos" en ofensiva separatista

Infografías del jueves 8 de enero de 2026

El partido de Keiko Fujimori es incorporado en proceso contra su ex secretario general

ENTRETENIMIENTO

Disputas millonarias, acusaciones de plagio

Disputas millonarias, acusaciones de plagio y choques por IA: así se vive la batalla legal de la música en 2026

La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

“Me entusiasmaba volver a reunir a la familia”: Morena Baccarin explicó por qué regresó a la saga “Greenland”

Alec Baldwin reveló su transformación tras las consecuencias de Rust: “Me ha quitado al menos una década de vida”

Demi Moore habla sobre un ritual que compartió con su exmarido Bruce Willis: “Lo hice durante años”