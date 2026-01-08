América Latina

Ricardo Lewandowski presentó su renuncia al Ministerio de Justicia de Brasil

La dimisión fue comunicada al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y será efectiva este viernes

Ricardo Lewandowski renunció al Ministerio de Justicia de Brasil por razones personales y familiares (Reuters)

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, presentó su renuncia al cargo por motivos personales y familiares.

La decisión, comunicada oficialmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, puso fin a una gestión de dos años, marcada por episodios de alta sensibilidad política y social.

En la carta remitida al mandatario, Lewandowski expresó su convicción de haber ejercido el cargo con celo y dignidad, tanto en el ámbito personal como en la conducción de su equipo. Por otro lado, agradeció el constante estímulo y apoyo con el que fue honrado a lo largo de los años al frente del Ministerio.

Además, señaló que su gestión se caracterizó por las limitaciones políticas, presupuestarias y coyunturales enfrentadas durante su mandato, y destacó que exigió a sus colaboradores el máximo desempeño en beneficio de la población. La renuncia de Lewandowski será efectiva este viernes.

Este hombre fue ministro del Supremo Tribunal Federal durante más de 15 años antes de asumir Justicia (Reuters)

Uno de los episodios más significativos de su gestión ocurrió en octubre de 2025, cuando un operativo de seguridad en Río de Janeiro resultó en aproximadamente 120 muertos. Este hecho generó debates en la opinión pública y definió el perfil de la administración de Lewandowski en el Ministerio de Justicia.

La trayectoria de Lewandowski en la función pública brasileña va más allá del Poder Ejecutivo. Antes de asumir el Ministerio de Justicia, fue magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), cargo que ocupó durante más de 15 años tras haber sido nominado por el propio Lula da Silva en 2006, en su segundo mandato.

Durante ese tiempo, Lewandowski presidió el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff, proceso que marcó un hito en la historia reciente de Brasil.

Su designación al frente del Ministerio de Justicia, formalizada a principios de 2024, se produjo tras la salida de Flávio Dino, quien dejó el cargo para asumir una vacante en el Supremo Tribunal Federal.

La salida de Dino abrió el camino para la designación de Ricardo Lewandowski como ministro de Justicia (Reuters)

Luego, Lula da Silva anunció en el Palacio de Planalto la incorporación de Lewandowski y lo describió como un colaborador de extrema confianza, con quien mantiene una relación de décadas.

En ese acto, el presidente recordó que lo conoció cuando este tenía 28 años y trabajaba en la alcaldía de São Bernardo do Campo. Además, destacó el honor de haberlo postulado al Supremo Tribunal Federal años después.

La relación entre Lula y Lewandowski se remonta a los inicios de la carrera política de ambos (EFE)

El nombramiento se formalizó en un acto al que asistieron el ministro saliente y el entrante, fijando la fecha de traspaso para el 31 de enero en el caso de Dino y el 1 de febrero para Lewandowski.

El sucesor de Lewandowski aún no fue anunciado oficialmente, pero se prevé que la elección mantenga la línea de confianza que caracteriza al equipo de Lula da Silva.

(Con información de Europa Press)

