América Latina

Jair Bolsonaro volvió a prisión tras realizarse exámenes médicos en el hospital

Sus abogados pidieron la hospitalización, pero el tribunal solo autorizó estudios neurológicos y mantuvo al ex mandatario brasileño bajo custodia

Guardar
El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido a varios exámenes médicos tras una caída en su celda y regresó luego a la prisión, donde cumple una condena de 27 años. Su esposa, Michelle Bolsonaro, informó del incidente por redes sociales y confirmó el retorno inmediato a la cárcel.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, cuando Bolsonaro se golpeó la cabeza al caer en su celda especial de la Policía Federal en Brasilia. En un primer momento, el ex mandatario no avisó a los carceleros ni reportó molestias, por lo que fue examinado hasta la mañana, detectándose solo heridas leves.

El médico de la prisión consideró que el traslado a un hospital no era necesario. Sin embargo, la defensa insistió en una hospitalización, alegando urgencia clínica.

Los médicos privados de Bolsonaro diagnosticaron un cuadro con traumatismo craneal, síncope asociado, una posible crisis convulsiva, alteración pasajera de la memoria y una lesión cortante. Por recomendación de estos especialistas, el ex presidente fue sometido a una tomografía, una resonancia magnética y un electroencefalograma en un hospital de Brasilia. El magistrado instructor de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, autorizó los estudios el miércoles.

El traslado de Bolsonaro al
El traslado de Bolsonaro al hospital para realizarse estudios (REUTERS/Diego Herculano)

Aunque la defensa había solicitado la hospitalización completa, el magistrado negó esa petición el martes. Solo permitió la realización de exámenes neurológicos al día siguiente.

Desde noviembre, Bolsonaro reside en una celda especial y únicamente ha salido dos veces al hospital: la primera, a finales de diciembre, para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas, incluida la corrección de una hernia inguinal bilateral y procedimientos para bloquear parcialmente los nervios del diafragma con el objetivo de aliviar crisis de hipo persistentes. Su entorno relaciona estos problemas con la puñalada sufrida en la campaña electoral de 2018.

El ex presidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema, que determinó que encabezó un plan para revertir el resultado de las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La pena impuesta es de 27 años.

A pesar de las repetidas solicitudes de la defensa para que se le conceda la prisión domiciliaria debido a su estado de salud, el tribunal ha rechazado todas las peticiones, manteniendo sin cambios su régimen de reclusión.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroPolicía Federal en BrasiliaCorte Suprema de BrasilMichelle BolsonaroBrasilgolpeÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La carta de José Daniel Ferrer a los militares cubanos: “Nuestra nación atraviesa por su peor crisis en siete décadas”

El líder opositor envió una misiva a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Interior de su país tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La carta de José Daniel

Captan en Brasil al expresidente de la petrolera estatal boliviana mientras Interpol activa sello azul

Armin Dorgathen fue identificado por un grupo de bolivianos en un parque de diversiones en Brasil. En un video se ve que lo increpan por las denuncias de presunta corrupción en la gestión de YPFB

Captan en Brasil al expresidente

Uruguay: crecen reclamos para que se declare emergencia la agropecuaria por la falta de agua en el sur

Empresarios de distintos sectores productivos piden medidas de alivio financiero ante la falta de lluvias, mientras advierten que la situación se agrava día a día; en Ejecutivo son optimistas respecto a las lluvias del fin de semana

Uruguay: crecen reclamos para que

Advierten que la violencia de género persiste en las escuelas de América Latina

Un informe destaca que la convivencia diaria en los centros educativos expone a estudiantes y docentes femeninas a situaciones de acoso, hostigamiento y discriminación a través de múltiples formas de agresión y silenciamiento institucional

Advierten que la violencia de

Gobierno de Bolivia y Central Obrera dialogan sobre el Decreto Supremo mientras persisten los bloqueos

Ministros y dirigentes de los trabajadores reanudarán las negociaciones este jueves. El ministro de la Presidencia adelantó que hay un “ambiente de preacuerdo” para suspender las protestas

Gobierno de Bolivia y Central
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de enero en México

Nieve casera de guayaba y yogur con semillas de amaranto: el postre rico en vitamina C y perfecto para cuidar la línea

Harfuch comparte resultados de 2025: avances en caso Carlos Manzo, desarticulacion de células delictivas y combate al narco

Petro negó haberse “arrodillado” ante Estados Unidos tras la polémica por la llamada a Trump: “Nadie que sea del M-19 se niega al diálogo”

“Golpe de maquininha”: cómo es la estafa más común al pagar con Pix en Brasil y cómo evitarla

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El IPC cae en diciembre en Chile y la inflación de 2025 llega al nivel más bajo en 5 años

El Premio Abogados de Atocha 2026 distingue a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo por su lucha por la memoria

China acusa a EEUU de "violar el Derecho Internacional" con la interceptación "arbitraria" del petrolero ruso

El déficit comercial de EEUU se desploma en octubre hasta los 25.166 millones, en mínimos de junio de 2009

Planas ve Mercosur como una "gran oportunidad" y no como una "amenaza" para el sector agroalimentario

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman y Keith Urban:

Nicole Kidman y Keith Urban: el drama oculto tras el acuerdo de divorcio

La confesión de Jennifer Garner sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más dificil fue perder una verdadera amistad”

Se reveló la causa de muerte de James Ransone, actor de “The Wire”

Nikki Glaser adelantó su rol como anfitriona en los Globo de Oro: “Quiero que estas estrellas se sientan seguras y apreciadas”

“Tuve que tocar fondo para reinventarme fuera de La Roca”: Dwayne Johnson reflexionó sobre cómo enfrentó sus miedos