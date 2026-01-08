Jair Bolsonaro volvió a prisión tras realizarse exámenes médicos en el hospital

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue sometido a varios exámenes médicos tras una caída en su celda y regresó luego a la prisión, donde cumple una condena de 27 años. Su esposa, Michelle Bolsonaro, informó del incidente por redes sociales y confirmó el retorno inmediato a la cárcel.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, cuando Bolsonaro se golpeó la cabeza al caer en su celda especial de la Policía Federal en Brasilia. En un primer momento, el ex mandatario no avisó a los carceleros ni reportó molestias, por lo que fue examinado hasta la mañana, detectándose solo heridas leves.

El médico de la prisión consideró que el traslado a un hospital no era necesario. Sin embargo, la defensa insistió en una hospitalización, alegando urgencia clínica.

Los médicos privados de Bolsonaro diagnosticaron un cuadro con traumatismo craneal, síncope asociado, una posible crisis convulsiva, alteración pasajera de la memoria y una lesión cortante. Por recomendación de estos especialistas, el ex presidente fue sometido a una tomografía, una resonancia magnética y un electroencefalograma en un hospital de Brasilia. El magistrado instructor de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, autorizó los estudios el miércoles.

Aunque la defensa había solicitado la hospitalización completa, el magistrado negó esa petición el martes. Solo permitió la realización de exámenes neurológicos al día siguiente.

Desde noviembre, Bolsonaro reside en una celda especial y únicamente ha salido dos veces al hospital: la primera, a finales de diciembre, para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas, incluida la corrección de una hernia inguinal bilateral y procedimientos para bloquear parcialmente los nervios del diafragma con el objetivo de aliviar crisis de hipo persistentes. Su entorno relaciona estos problemas con la puñalada sufrida en la campaña electoral de 2018.

El ex presidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema, que determinó que encabezó un plan para revertir el resultado de las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La pena impuesta es de 27 años.

A pesar de las repetidas solicitudes de la defensa para que se le conceda la prisión domiciliaria debido a su estado de salud, el tribunal ha rechazado todas las peticiones, manteniendo sin cambios su régimen de reclusión.