Julio María Sanguinetti tras captura de Maduro: “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay (Franco Fafasuli)

El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti (1985-1900; 1995-2000) celebró la caída de Nicolás Maduro del poder en Venezuela al ser capturado por Estados Unidos. “Ha caído un dictador y eso siempre debe ser celebrado”, dijo el ex mandatario en una rueda de prensa con medios locales.

Sanguinetti recordó que Uruguay estuvo en dictadura entre 1973 y 1985 y que muchos uruguayos saben lo que significa haber estado exiliado, un tema que genera sensibilidad. El histórico dirigente político uruguayo mencionó este ejemplo para compararlo con la situación actual: “Basta ver el rostro esperanzado de tantos venezolanos exiliados en el mundo celebrado para entender lo que significa la caída del dictador”.

El ex presidente uruguayo señaló que Maduro organizó una “gran farsa electoral” en las elecciones de julio de 2024 porque desconoció un resultado “claro y rotundo” que se había dado entonces.

Fotografía de archivo del expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti. EFE/ Alejandro Prieto

“Estamos en una situación de facto, de gran caída del sistema internacional desgraciadamente. En el mundo entero. El derecho a la soberanía, que es fundamental, está cuestionado. Esto no puede ser más que una intervención liberadora para la autodeterminación del pueblo venezolano, que es el que tiene que resolver su destino”, agregó Sanguinetti, como un segundo punto de análisis de la coyuntura en el país caribeño.

Insistió en que la “intervención” de Estados Unidos debe ser “liberadora” y no de “dominación”. Sanguinetti llamó a “buscar los mecanismos” para que exista en Venezuela una “transición razonable” hacia la democracia. El expresidente criticó que la organización internacional no logra “dar respuesta” a lo que sucede en Venezuela.

El ex presidente es un histórico dirigente del Partido Colorado, la colectividad política que gobernó Uruguay durante gran parte de la historia. Tras la caída de Maduro, el Comité Ejecutivo Nacional de este partido emitió un comunicado en el que destacó que la captura fue “un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte”.

El texto describe que durante más de una década el régimen de Maduro encarceló, secuestró, persiguió y hasta asesinó dirigentes opositores, al tiempo que forzó al exilio a millones de personas.

“El Partido Colorado reafirma hoy, con absoluta claridad, su compromiso histórico e inquebrantable con la democracia y el respeto al derecho internacional. Fuimos firmes cuando otros relativizaban. Denunciamos cuando muchos callaban. No miramos para otro lado”, dice el comunicado.

Los colorados piden que se reconozca el mandato de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, “representantes de la voluntad soberana del pueblo”.

La visión de Luis Lacalle Pou

Otro dirigente político uruguayo que se expresó tras la captura de Maduro fue el ex presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), quien destacó en la red social X la postura histórica que mantuvo sobre Venezuela. Desde antes de asumir su cargo y durante su gobierno, el dirigente del Partido Nacional definió a Maduro como un “dictador” y fue uno de los primeros en cuestionar los resultados de las elecciones del 28 de julio del 2024.

En su posteo, Lacalle Pou destacó que ha tenido “coherencia” en su postura.

El ex presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou (Jaime Olivos)

“Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ‘aliados’. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción”, escribió en su posteo.

El ex presidente criticó a la comunidad internacional porque, según él, está fallando en este caso. También señaló que hay fallas en los “resortes para proteger los derechos humanos”.

“Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado?”, escribió.

Lacalle Pou cerró su publicación con otra pregunta: “¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”.