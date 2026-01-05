José Daniel Ferrer habló tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro: “Cuba clama salvación”

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica (UNPACU), hizo un análisis de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y la reciente confirmación de la muerte de agentes cubanos en Venezuela. En diálogo con Infobae, sostuvo que su país "clama salvación” y observa con esperanza cualquier acción que debilite a quienes lo oprimen.

Ferrer indicó que la dictadura cubana se sostiene “por la violencia, el terror y la complicidad internacional”. Aseguró que el régimen iniciado por Fidel Castro se instauró tras prometer una revolución democrática y elecciones libres, pero que una vez consolidado el poder “traicionó cada palabra”, alineándose con la Unión Soviética e imponiendo un modelo totalitario.

El dirigente recordó que la resistencia cubana comenzó en 1959 y se incrementó tras la caída del socialismo, cuando muchos creyeron que el fin del apoyo soviético marcaría el inicio de una transición. Según Ferrer, ese escenario nunca se concretó porque “el triunfo del chavismo volvió a proveer oxígeno político y financiero a la dictadura cubana”, que además exportó a Venezuela sus métodos de control y represión.

Hugo Chávez y Fidel Castro

Al referirse a los acontecimientos recientes, describió la relación entre los regímenes de La Habana y Caracas como una “alianza criminal”. Señaló que la dictadura cubana reconoció una profunda injerencia en Venezuela, donde miles de agentes de la isla participan en la estructura de poder chavista.

Para el opositor, la caída de Maduro y la muerte de 32 agentes cubanos “no hicieron más que confirmar una verdad conocida: el chavismo y el castrismo son dos caras de la misma tiranía”.

Ferrer remarcó que la mayoría de los cubanos enfrentan hambre, apagones y falta de medicinas, y que “ven con esperanza cualquier acción que ponga fin a quienes los oprimen”. En ese contexto, el dirigente, quien se encuentra en el exilio tras haber estado en prisión en la isla, afirmó que “hoy muchos cubanos desean ayuda externa para salir del infierno en que viven”.

Nicolás Maduro arriba al helipuerto de Manhattan rumbo al tribunal federal donde enfrenta cargos de narcoterrorismo y narcotráfico que podrían derivar en pena de muerte, según la legislación estadounidense (REUTERS/Eduardo Muñoz)

En conversación con este medio, también criticó a quienes defienden el “orden internacional basado en reglas”, señalando que “esas reglas han sido violadas sistemáticamente por las dictaduras que hoy se rasgan las vestiduras”.

A su juicio, la comunidad internacional carece de autoridad moral para protestar, dado que “han pisoteado la Carta de la ONU, los pactos de derechos civiles, políticos, económicos y sociales, y han tejido alianzas entre tiranías para sostenerse mutuamente”.

En cuanto a la posición de otras potencias, Ferrer utilizó el caso de Ucrania para denunciar un doble estándar. “Vladimir Putin invadió un país soberano por ambiciones territoriales y representa una amenaza real para Europa y el mundo democrático”, sostuvo. Y observó que muchos de los que condenan la acción de Estados Unidos contra el chavismo “han justificado o minimizado la agresión rusa”, la cual es celebrada por los regímenes de Cuba y Venezuela.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Frente a este escenario, el opositor definió la acción de Washington como “una respuesta necesaria frente a dictaduras criminales cada vez más agresivas”. Recordó que “fue legítima la operación contra el régimen iraní en 2025, que es necesaria la erradicación definitiva del chavismo en Venezuela y que es urgente poner fin a la dictadura castrocomunista en Cuba, enemiga declarada de la libertad, la democracia y los derechos humanos en toda América”.

El líder de la UNPACU también dirigió críticas a la Unión Europea (UE), a la que acusó de mantener “una postura débil, complaciente y, en ocasiones, cómplice”. Según su análisis, mientras el bloque condena la invasión rusa, “tolera y financia a un régimen que la aplaude y que, en su propaganda oficial, destila odio contra las democracias europeas”. En consecuencia, exigió “menos hipocresía y más coherencia”.

Al concluir, defendió la legitimidad de apoyar a los pueblos de Cuba y Venezuela frente a sus gobiernos. Sostuvo que “ponerse del lado de los pueblos esclavizados de Cuba y Venezuela no es belicismo; es justicia”; al tiempo que sentenció: “Frente a tiranías criminales que desprecian todas las reglas, la firmeza no solo es legítima: es moralmente imprescindible”.