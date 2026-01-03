América Latina

Ecuador incorporó a su flota el “megabuque de guerra” Jambelí para su lucha contra las mafias y el crimen organizado

La nueva embarcación será utilizada para operaciones de seguridad marítima y apoyo logístico, en el marco de una estrategia nacional orientada a reforzar la capacidad de respuesta frente a las estructuras delictivas en la región

El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que zarpó desde Asia un "megabuque de guerra“ que será incorporado a la lucha contra las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico en el país.

El buque multipropósito, denominado “Jambelí”, representa, según el Ministerio de Defensa, “un antes y un después en la capacidad del Estado para proteger el mar, el territorio y a las familias ecuatorianas”.

La adquisición se enmarca en la estrategia oficial de fortalecer las capacidades operativas y la cooperación internacional con países aliados. “Este hito es resultado del liderazgo firme del presidente de la República, Daniel Noboa, y de la decisión clara del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, de enfrentar sin titubeos a las estructuras criminales”, sostiene el mensaje emitido por la cartera en la red social (X)

El megabuque multipropósito Jambelí recorrerá una travesía de aproximadamente 62 días antes de llegar a Ecuador, con paradas en puertos clave como Guam, Pearl Harbor y San Diego, lo que permitirá reforzar el alistamiento operativo y la cooperación naval internacional.

Se prevé que la nave arribe al área de Salinas (provincia de Santa Elena) el 3 de marzo de 2026 e ingrese a puerto el 6 de marzo.

Inicialmente, se había previsto que el “Jambelí” se incorporara en junio de 2025. Sin embargo, las tareas de repotenciación requirieron más tiempo del estimado tras la donación de la embarcación por parte de Corea del Sur en 2024. Según informaron las autoridades, en el proceso de adecuación y modernización se invirtieron aproximadamente USD 15 millones.

Cuáles son las características del nuevo megabuque

La nueva unidad contará con “una dotación altamente especializada” y “estará lista para incorporarse de inmediato a operaciones de protección y seguridad marítima”, así como al apoyo logístico a otras instituciones del Estado.

Entre sus capacidades destacan el transporte de al menos tres lanchas interceptoras, la operación de un helicóptero mediano y la posibilidad de permanecer hasta 40 días en navegación continua sin regresar a puerto. Su tamaño y autonomía le permiten almacenar combustible, agua y alimentos suficientes, además de brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones prolongadas.

“Este logro tiene un mensaje claro y directo para las mafias y el crimen organizado: el Ecuador se fortalece, se equipa y no dará un solo paso atrás en la defensa de las familias ecuatorianas”, insistió Defensa en la publicación en X.

Ecuador contará con un nuevo
Ecuador contará con un nuevo y poderoso aliado en la guerra frontal contra las mafias y el crimen organizado (Créditos: Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador)

Cabe recordar que Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” decretado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos criminales catalogados como “terroristas”.

No obstante, el país cerró 2025 con un récord de homicidios: hasta el 19 de diciembre se contabilizaban 8.847 asesinatos, cifra que las autoridades atribuyen a la disputa territorial entre bandas de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico.

Entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha transformado en un punto clave para el tráfico de drogas dirigido mayormente a Europa y Norteamérica.

(Con información de EFE)

