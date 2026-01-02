Seis muertos y 10 heridos en un ataque armado en Ecuador: investigan si se trata de una “lucha por el territorio”

El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg (Europa Press)

Un nuevo ataque armado en una ciudad del suroeste de Ecuador dejó al menos siete muertos y una decena de heridos, según informó la Policía Nacional este jueves, tras la declaración del estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en el país.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando sujetos armados abrieron fuego contra varias personas reunidas en una fiesta familiar en un barrio de la ciudad portuaria de Manta, en la provincia de Manabí, a 260 kilómetros de Quito.

El ataque dejó seis víctimas fatales y diez heridos, de acuerdo con el reporte policial. Medios locales informaron que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.

El coronel Carlos Rivadeneira, jefe policial de Manta, informó a la prensa local que el ataque dejó un saldo de siete muertos, incluido un niño, y diez heridos. Según explicó, los agentes sospechan que el hecho está vinculado a una “lucha por el territorio entre delincuentes”, aunque resaltó que, de acuerdo al parte policial, las personas fallecidas no registran antecedentes penales.

Este incidente se produce apenas tres días después de otro ataque similar en la localidad de Puerto López, también en Manabí, donde seis personas murieron en circunstancias parecidas. La provincia, clave para el tráfico de drogas debido a su ubicación estratégica en el Pacífico, es escenario frecuente de violencia atribuida a bandas criminales.

El ministro del Interior, John Reimberg, en diálogo con uniformados de la Policía ecuatoriana

Ecuador culminó el año más violento de su historia, con 8.847 muertes violentas registradas hasta el 19 de diciembre, según cifras oficiales. Este número supera los 8.248 homicidios reportados en 2023 y los 7.063 registrados en 2024.

El repunte de ataques se da en el contexto de un nuevo estado de excepción y de la escalada del crimen organizado en el país.

Manabí es una de las nueve provincias y tres municipios donde el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción debido al aumento de la criminalidad y la presencia de bandas organizadas.

El decreto presidencial advierte que “la situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste sino que se ha intensificado y extendido territorialmente”, lo que exige una respuesta estatal integral y focalizada.

El estado de excepción, por “grave conmoción interna”, estará vigente durante 60 días en Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), además de Manabí.

En estas zonas, quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, lo que habilita a las fuerzas de seguridad a efectuar allanamientos inmediatos y recopilar información clave para anticipar o neutralizar amenazas.

Daniel Noboa declaró el estado de excepción en 9 provincias y 3 municipios por el aumento de violencia en Ecuador (Europa Press)

La medida abarca territorios que ya estaban bajo estado de excepción desde noviembre y extiende la declaración a Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos y Esmeraldas, en respuesta al aumento de hechos violentos y el agravamiento de la criminalidad en esas provincias.

Desde 2024, Ecuador vive bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el gobierno para combatir a los grupos delincuenciales calificados como “terroristas”. Pese a estas medidas, el país cerró 2025 con un récord de homicidios: hasta el 19 de diciembre se contabilizaban 8.847 asesinatos, en un contexto de disputa territorial entre bandas de crimen organizado.

(Con información de Associated Press)