En medio de la disputa con su vicepresidente, un nuevo decreto habilitó a Rodrigo Paz a gobernar desde el exterior

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, podrá gobernar a través de "medios tecnológicos" cuando se encuentre fuera del país (EFE/ Luis Gandarillas)

El gobierno de Bolivia aprobó un decreto que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el poder mediante “medios tecnológicos” cuando se encuentre fuera del país. La norma también redefine el papel del vicepresidente, quien deberá gestionar y colaborar en la implementación de la política general del Ejecutivo.

La medida, contenida en el decreto 5512, se produce tras la invitación a Paz para participar en el Foro Económico Mundial (WEF) en Suiza, entre el 19 y el 23 de enero, y en un contexto de tensiones con el vicepresidente Edmand Lara, quien se autodefinió como una “oposición constructiva” al gobierno.

De acuerdo al documento oficial, el presidente deberá ejercer sus atribuciones constitucionales “a través de medios tecnológicos de comunicación” durante sus ausencias temporales del territorio nacional. Si no cuenta con acceso a esas herramientas, deberá informar por escrito y con precisión de fechas al vicepresidente sobre las acciones a realizar mientras dure su suplencia.

El decreto también estipula que el vicepresidente tiene como función “gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno”. Además, ajusta una norma anterior de 2023 que no especificaba cómo debía ejercer el presidente sus funciones durante ausencias temporales y permitía al vicepresidente “planificar, gestionar, apoyar y ejecutar acciones” en el Gobierno.

Rodrigo Paz, que asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre, realizaría así su primer viaje internacional como mandatario tras recibir la invitación al Foro Económico Mundial (WEF), lo que implicaría delegar temporalmente el mando en el vicepresidente, Edmand Lara, quien quedaría como presidente en ejercicio durante la ausencia.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una conferencia de prensa en la Paz (REUTERS/Claudia Morales)

La relación entre Paz y Lara ha sido tensa desde su triunfo en la segunda vuelta electoral en octubre de 2025. Ya en el gobierno, Lara —muy activo en TikTok— ha cuestionado públicamente decisiones de Paz, como la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa y la eliminación del Ministerio de Justicia.

En noviembre, en uno de los momentos más críticos, Lara declaró a través de TikTok que “ya no forma parte” del Gobierno y calificó a Paz de “mentiroso”.

Lara mantuvo una postura crítica hacia las decisiones del presidente Rodrigo Paz, extendiendo sus cuestionamientos a ministros, parlamentarios y otros funcionarios del Gobierno. La tensión se intensificó tras la promulgación del decreto supremo 5503, el 17 de diciembre, que puso fin al subsidio de los combustibles después de más de dos décadas. La medida, acompañada de aumentos a bonos estudiantiles, para adultos mayores y del salario mínimo, generó un amplio debate social.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, mantiene una tensa relación con Rodrigo Paz y el gabinete presidencial (EFE/Luis Gandarillas)

Antes de Navidad, Lara expresó que tras ser marginado por Paz, se propuso “combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal”. En otro video, calificó a Paz de “corrupto” y “hábil para engañar”, y criticó a los ministros por “causar una convulsión social” al eliminar la subvención a los combustibles, refiriéndose a ellos con términos despectivos.

Esta semana, Lara acusó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, de supuestamente recibir dinero del narcotráfico, luego de que Justiniano lo señalara por presionar para obtener cargos en la Policía, desatando una polémica aún vigente.

Por su parte, Paz ha señalado que su función es tomar decisiones y no hacer videos en TikTok, mientras que sus ministros anunciaron que responderán institucionalmente a los cuestionamientos del segundo del Ejecutivo.

(Con información de EFE)