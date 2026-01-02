América Latina

A un mes de las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica crece el número de los indecisos a un 45%

La última etapa previa a los comicios comenzó tras una pausa navideña impuesta legalmente, mientras los aspirantes buscan atraer a quienes no decidieron su voto

Votantes se alinean durante la
Votantes se alinean durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica en un colegio electoral, en San José, Costa Rica, el 6 de febrero de 2022 (REUTERS/Monica Quesada)

Costa Rica inició este jueves el último mes de campaña rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, en un escenario donde los indecisos, que representan cerca del 40% de los votantes, serán determinantes según los sondeos.

La legislación electoral costarricense establece una veda navideña entre el 16 de diciembre y el 1 de enero, periodo en el que se prohíbe la difusión de propaganda, así como reuniones y actividades proselitistas en espacios públicos. Durante este tiempo, los 20 aspirantes a la presidencia solo pudieron emitir tres mensajes navideños, según lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A partir de este 2 de enero, los candidatos podrán retomar las actividades de campaña, previéndose un aumento en los debates en medios de comunicación y en los esfuerzos por captar el voto de los indecisos, cuyo peso ronda el 40% de acuerdo con encuestas de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.

La oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha), lidera la intención de voto con un 30% de apoyo, mientras que los indecisos alcanzan el 45%, según el sondeo más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Fernández, que se presentó como la “heredera” del Gobierno de Rodrigo Chaves, necesita convencer a una parte significativa de los indecisos para superar el 40% de los votos y asegurar la victoria en primera vuelta, porcentaje requerido por la legislación electoral.

Costa Rica entró este jueves
Costa Rica entró este jueves en el último mes de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales (Reuters)

De acuerdo con la última encuesta, ninguno de los otros diecinueve aspirantes se acerca a Fernández. Le sigue Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), con un 8%; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA, izquierda), con un 5 %; y Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana (CAC, centro-izquierda), con un 4 %. El resto de los candidatos registra 1 % o menos de apoyo.

Fernández, ex ministra de Planificación del actual gobierno, reiteró que representa la “continuidad” y su lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa incluye a numerosos exfuncionarios de la administración de Chaves.

Las encuestas señalan que la seguridad es la principal prioridad de los costarricenses al momento de elegir candidato, seguida por temas como el empleo, la lucha contra la corrupción, la educación pública y el costo de la vida.

En los últimos años, Costa Rica registró cifras récord de homicidios, un fenómeno que las autoridades atribuyen en un 70 % a disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico.

El próximo 1 de febrero, unos 3,7 millones de electores están llamados a las urnas para elegir presidente y a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

A partir del viernes 2
A partir del viernes 2 de enero los candidatos podrán retomar las actividades de campaña y se prevé que durante este mes se intensifiquen los debates de cara a los comicios (Reuters, 2018)

El pasado 3 de diciembre, candidatos a la Presidencia y al Congreso de Costa Rica firmaron un compromiso nacional para fortalecer la gestión comunitaria del agua, según informó la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales (Conaflu).

El acuerdo reconoce el papel clave de los líderes comunales y de los acueductos gestionados por comunidades, que benefician a más de 1,7 millones de personas y contribuyen a la seguridad hídrica del país.

El compromiso público contempla lineamientos en áreas como la gobernanza democrática del agua, el fortalecimiento institucional, el financiamiento sostenible, la protección de fuentes y el reconocimiento legal y político del sector comunitario.

(Con información de EFE)

