América Latina

El Partido Nacional de Nasry “Tito” Asfura también se impuso en las elecciones de diputados y alcaldes en Honduras

Las autoridades electorales hondureñas certificaron la victoria del partido liderado por el presidente electo hondureño, mientras que la oposición rechaza los resultados y parte de la dirigencia llama a canalizar las impugnaciones por vías legales

El Partido Nacional ganó las elecciones de diputados y alcaldes en Honduras

El Partido Nacional de Honduras, encabezado por el presidente electo Nasry “Tito” Asfura y respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, resultó vencedor en las elecciones generales del 30 de noviembre, tanto en la contienda presidencial como en la de diputados y alcaldías, según la reciente declaración final emitida este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con los resultados, el Partido Nacional obtuvo 49 de los 128 escaños en el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 35, Innovación y Unidad Socialdemócrata con dos y Democracia Cristiana con uno. En el ámbito municipal, el Partido Nacional alcanzó 151 alcaldías, el Liberal 76, Libre 69, Innovación y Unidad Socialdemócrata una, y un puesto fue para un candidato independiente.

El anuncio se realizó a solo seis horas de que venciera el plazo legal para la declaración oficial, mientras que las impugnaciones serán tramitadas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Pueblo hondureño, con este acto, el CNE da por concluido el proceso de elecciones generales 2025, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable con la voluntad soberana de ustedes y con el cumplimiento estricto del marco constitucional y legal”, señala la declaración leída por los consejeros Ana Paola Hall (presidenta), Cossette López-Osorio y el suplente Carlos Cardona, en ausencia de Marlon Ochoa, representante de Libre, quien no reconoció la autenticidad de los resultados.

El ente electoral también instó a todos los sectores políticos, actores sociales y ciudadanía a preservar la paz, respetar la institucionalidad y canalizar cualquier inconformidad mediante las vías legales correspondientes.

Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN) posa para una foto con simpatizantes fuera de un colegio electoral el día de las elecciones generales en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

En la declaración, se reconoció que la elección se realizó con pluralidad política, alta participación y en paz, aunque enfrentó adversidades, sabotajes, amenazas y violencia de género contra las consejeras.

Los comicios, que permitieron elegir presidente, vicepresidentes, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, estuvieron marcados por retrasos técnicos, disputas internas en el CNE y tensiones políticas, especialmente por el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias.

El ex presidente Manuel Zelaya, asesor de la actual presidenta Xiomara Castro, aseguró que las elecciones son “inválidas” y que la declaración oficial del CNE es “ilegal”, al considerar que no cumple las condiciones requeridas para ser reconocida. En paralelo, las autoridades del CNE concluyó en su declaración: “De frente al pueblo, hoy podemos decir: venció el pueblo, triunfó la democracia. Honduras, cumplimos”.

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Hall y López-Osorio, habían advertido el lunes que no permitirán que se fracture el orden constitucional ni se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas. Ambas calificaron como “injerencia indebida” cualquier intento de la Comisión Permanente del Parlamento de pronunciarse sobre el proceso electoral de noviembre.

Ana Paola Hall y Cossette
Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) (REUTERS/Fredy Rodríguez)

En un comunicado, ambas subrayaron que el CNE no permitirá, bajo ninguna circunstancia, una ruptura del orden constitucional. Además, señalaron que el escrutinio especial de actas con inconsistencias, iniciado el 18 de diciembre, enfrentó “conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas” por parte de miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

(Con información de EFE)

