Más de dos mil hectáreas afectadas por incendios en Uruguay: existe “riesgo muy alto” de que el fuego se descontrole

Helicópteros, drones, camiones cisterna y miles de litros de agua han sido utilizados en Uruguay para evitar la propagación de la quema

Un incendio afectó más de 200 hectáreas en Minas, en Uruguay (@EjercitoUy)

Las imágenes aéreas impactan. Un helicóptero tira agua sobre el Cerro del Verdún, en Minas, para tratar de frenar un incendio que parece descontrolado. Las nóveles letras del lugar –que simulan un estilo Hollywood– parecen cerca del fuego: el humo dificulta la lectura del nombre de esta ciudad ubicada a 120 kilómetros de Montevideo.

Se trata de una escena que se ha reiterado en los últimos días en Uruguay. Porque el incendio en Minas afectó algo más de 200 hectáreas, una superficie que representa el 10% de la cantidad del área afectada por los incendios en los últimos días en el país. En momentos en los que el riesgo de incendio es rojo para buena parte del territorio.

Es que van más de 2.000 hectáreas afectadas por incendios en el país que se explican por las altas temperaturas y la falta de lluvias, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Durante el fin de semana, los bomberos trabajaron en la zona de La Coronilla y el Cerro del Verdún, en Minas, y también en Melilla, en Montevideo.

La zona sur del país está bajo nivel rojo, lo que significa que hay un “riesgo muy alto” de incendio.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, declaró a este medio que muchos de los focos de fuego que se han registrado en los últimos días están relacionados con el riesgo de incendio “más alto” que existe en la zona.

“Ninguno demandó más de un día, dos días de trabajo en la liquidación, pero lo que demanda es una gran disposición de recursos. No solo de la Dirección Nacional de Bomberos”, dijo Camejo, en referencia a que en este tipo de operativos también actúan los distintos centros coordinadores de emergencias y las intendencias departamentales.

Más de 280 hectáreas afectadas por un incendio en el cerro de Minas, en Uruguay (@uruguay_fototrampeo)

Otra característica que tienen estos episodios es la solidaridad de los vecinos, que en general pretenden ayudar a liquidar el fuego. “La gente quiere ayudar, genera una situación de alerta, miedo y pánico en la ciudadanía”, sostuvo Camejo. El consejo ante esta necesidad de colaborar es que la ciudadanía “no se exponga a riesgos para los que no están preparados”, expresó.

Más del 90% de los incendios son provocados por el accionar humano. En Uruguay está vigente un decreto que pide precaución a la población y prohíbe las quemas durante el verano, con la excepción de la cocción de alimentos en fogones ubicados en lugares autorizados.

Desde Bomberos recuerdan que la colilla de un cigarro es suficiente para iniciar un incendio.

En la tarde de este lunes, el Ministerio del Interior –el organismo del que dependen los Bomberos– emitió un comunicado en el que actualiza la situación del incendio en Minas, que afectó al Cerro de la Virgen del Verdún, el Cerro de las Torres y el barrio La Coronilla.

“La Dirección Nacional de Bomberos informa que el incendio forestal registrado en la zona serrana de la ciudad de Minas se encuentra controlado con perímetros consolidados, líneas de defensa activas y anclajes seguros, sin propagación libre de fuego. Al momento llevamos seis horas sin cortinas de humo”, decía el texto oficial, de la hora 18 de este lunes 29.

Para controlar el fuego se utilizaron dos helicópteros del Ministerio de Defensa Nacional, drones de la Policía, 10 efectivos del Ejército, maquinaria pesada de la Intendencia de Minas y un camión cisterna con 10.000 litros de agua.

Bomberos y efectivos del Ejército combaten incendio en Minas, Uruguay (@EjercitoUy)

Pero, ¿cuál fue la dificultad para frenar el fuego? Según el comunicado, hubo ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora, temperaturas superiores a los 37 grados y una baja humedad. Estos elementos hacían que las condiciones sean favorables para el rebrote de los focos calientes.

Esto provoca que siga activo un dispositivo.

“La Dirección Nacional de Bomberos reitera a la población la importancia de no ingresar a la zona afectada, no interferir con las operaciones de emergencia y extremar las medidas de prevención, ya que la fase de control y liquidación continúa siendo crítica para evitar nuevas igniciones”, cierra el comunicado.

