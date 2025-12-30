América Latina

Investigan brutal golpiza liderada por una mujer contra un hombre en una playa de Uruguay tras un video viral

Ocurrió en Punta del Diablo, Rocha. Tres personas fueron identificadas por la agresión a un hombre que presuntamente los había robado y deberán declarar en la Fiscalía

Un joven de 27 años es agredido en la playa de Punta del Diablo, en Uruguay (@infcentral)

Un hombre está tendido en la arena de Punta del Diablo (una de las playas más populares de Rocha, en Uruguay) y es golpeado por un grupo de personas. Una mujer es la que le pega de manera más fuerte: se encarniza con su espalda, mientras que otra persona le pega en la cabeza. La joven también le da patadas en la panza.

El video quedó registrado en las redes sociales, rápidamente se hizo viral y motivó una investigación de parte de la Fiscalía.

Cuando los golpes parecen detenerse, aparece otra persona y lo sigue agrediendo, en este caso con una patada. “¡Qué lo filmen, en la cara me pegó!”, grita una de las jóvenes que agredía al hombre, mientras otras personas intentaban apartarla. Con ayuda de otros jóvenes, el hombre se terminó levantando de su lugar.

La pelea parecía que nunca terminaba porque, cuando los ánimos se calmaban, reaparecían alguno de los agresores.

Luego llegaron los insultos para la persona que está registrando la agresión. “Este está filmando todo”, dijo uno de los presentes. “¡¿Qué estás filmando?!”, reaccionó la principal agresora del hombre. Cuando se acerca al celular, la filmación se detiene.

Esta pelea en la playa motivó el inicio de una investigación de la Policía de Rocha y la Fiscalía de Chuy (otra de las ciudades de ese departamento, limítrofe con Brasil). Según informó el canal 12 uruguayo, el joven agredido tiene 27 años. El ataque ocurrió en la madrugada de Navidad, en una de las bajas de la popular Playa de los Pescadores de Punta del Diablo.

La intervención de la Prefectura fue lo que logró detener los ataques y estos efectivos fueron los que le brindaron asistencia primaria al joven.

Tanto la Fiscalía como la policía ya tomaron varios testimonios y tres personas fueron identificadas a raíz de la filmación: dos hombres y una mujer. Los tres son mayores de edad. Fueron citados para este martes para declarar por este violento episodio.

La versión de los agresores es que la golpiza se dio luego de que ese joven de 27 años cometiera un hurto, consignó Canal 10. A su vez, la persona que registró las imágenes aseguró que los agresores lo agredieron con un machete.

La Playa de los Pescadores
La Playa de los Pescadores en Punta del Diablo, Rocha (Uruguay) (@alejoumpierrez)

Pero tras estas versiones, Natalia, la hermana del joven agredido, se comunicó con el medio Rocha al día para dar una versión de lo sucedido. La mujer relató entre lágrimas que su hermano es un trabajador del sector gastronómico y que viajó a Punta del Diablo para trabajar durante la temporada de verano.

Natalia relató lo que le manifestó su hermano. De acuerdo a esta versión, él estaba pasando la noche con un grupo de amigos para celebrar la Navidad. Al amanecer, cuando se estaban retirando de la playa, un amigo le señaló que había quedado en el lugar una billetera y un celular de otro integrante del grupo.

Cuando este hombre las tomó, varias personas llegaron hasta allí y se firmó una discusión. Entonces, de acuerdo a esta versión, lo agredieron de manera verbal y luego físicamente, tal cual se observa en las imágenes.

4- Punta del diablo -
4- Punta del diablo - Uruguay Punta del Diablo, ubicado en el departamento de Rocha, desde sus comienzos se ha dedicado al turismo, pero sin abandonar sus tradiciones. Foto Intendencia de Rocha.

La hermana del agredido descartó que su hermano sea un ladrón, como fue acusado, y se contactó con este medio rochense y con otros canales para aclarar la situación.

El hombre ya regresó a la actividad laboral y se está recuperando de las heridas que sufrió en la cabeza y en la cara.

Días atrás, como informó Infobae, se habían registrado varios enfrentamientos en la arena pero en este caso en Punta del Este. En estos casos también debió intervenir la Prefectura, ya que se trata de una “zona caliente”.

