América Latina

Punta del Este: la policía refuerza su presencia en la Playa Mansa ante reiteradas peleas entre jóvenes

En los últimos días se han registrado en Punta del Este batallas campales con golpes de puños y armas; persecución y detenciones

Guardar
Jóvenes se enfrentan a golpe de puño en en muelle de La Pastora, en la Playa Mansa de Punta del Este (emekavoces)

La Prefectura de Punta del Este ha debido intervenir, en la previa de la temporada, en varios enfrentamientos entre jóvenes que se han registrado en el muelle de La Pastora, en la parada 3 de la Playa Mansa. Una de sus últimas intervenciones ocurrió este domingo. Las protagonistas fueron un grupo de mujeres que comenzaron a forcejear.

El enfrentamiento motivó la intervención de la Prefectura, informó Montevideo Portal. Hubo corridas y persecuciones a algunas de las protagonistas de la pelea. En algunos casos, fueron seguidas hasta el otro lado del cantero de la rambla puntaesteña.

La pelea derivó en la identificación de tres personas –dos menores de edad y un mayor– que fueron conducidos a la Prefectura y puestos a disposición de la Justicia, informó el medio local FM Gente. En esa zona funciona un dispositivo de prevención con personal apostado de manera permanente. El episodio de este documento ocurrió cuando los efectivos se encontraban en el muelle y observaron una pelea que se registró en la parte inferior de esa estructura.

Cuando advirtieron de esta situación, el personal descendió al lugar e intervino para separar a los involucrados. Como resultado de este procedimiento se detuvo a estas tres personas.

El prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, se refirió este lunes a las violentas peleas que se registran desde hace varios meses en la zona. Contó que en algunos casos hubo ocho mujeres detenidas, de las cuales dos estaban embarazadas.

En declaraciones a ese medio, Sorribas dijo que se trata de una “zona caliente”, en la que las autoridades tienen el objetivo de que “vuelva a ser un lugar de paseo y de familia, que sea disfrutado por todo el mundo”, consignó Montevideo Portal.

Estamos teniendo disturbios, peleas y algún otro evento, en el que a veces son 20 contra 20 o 10 contra 10”, describió.

Además, explicó la decisión de tener una mayor presencia de efectivos en el lugar. “La presencia asegura que si vas a hacer algo malo vas a terminar en la Prefectura. Ellos han elegido hacerlo igual. Se les habló, se les explicó, lo hacen igual y van a la Prefectura”, dijo Sorribas.

Al referirse a las peleas entre mujeres, el prefecto comentó que la batalla se dio por “diferencias” entre pequeños grupos, que terminaron “a golpe de puño”. El prefecto aclaró que los jóvenes no han atentado contra la autoridad, sino que los enfrentamientos que se dan son “entre ellos”.

“El orden se mantiene y cuando se rompe se vuelve a mantener. Los eventos se siguen dando y seguimos actuando en consecuencia”, expresó Sorribas.

Además, en declaraciones a La Diaria, contó que estos eventos ocurren por “falta de tolerancia o convivencia”. “Terminan a los golpes de puño para resolver sus diferencias”. Señaló que los menores son “entregados a mayores responsables” y luego los cita la Fiscalía.

Esto se da en un contexto de una pretemporada agitada para la Prefectura, consideró ese medio. La presencia de los perros sueltos es otro de los asuntos que ha demandado la atención de estos efectivos, que se encargan de intervenir cuando hay dueños que bajan con mascotas en playas no autorizadas para mascotas.

En Uruguay, un decreto de 1991 prohíbe el ingreso de animales a las zonas habilitadas para baños durante la temporada y establece una multa de una unidad reajustable (1.842 pesos uruguayos, unos USD 47).

Un tercer asunto que concentra la atención de la Prefectura es la atípica llegada de elefantes marinos a la costa de Maldonado, que se estima que se ha dado por factores ambientales y por la gripe aviar que afectó a la colonia de Península Valdés, en Argentina.

Temas Relacionados

Punta del EsteMuelle La Pastora

Últimas Noticias

Críticas al gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay por no adherir a la declaración de países de la región sobre Venezuela

El canciller uruguayo Mario Lubetkin valoró que en la cumbre del Mercosur los países estuvieron de acuerdo con que el país caribeño debe volver a la democracia pero aseguró que es necesario también bajar las tensiones en el mar

Críticas al gobierno de Yamandú

Kast llegó a Carondelet para reunirse con Daniel Noboa

La visita es parte de su primera gira internacional tras ganar las elecciones en Chile

Kast llegó a Carondelet para

El Supremo Tribunal Federal autorizó a Jair Bolsonaro para operarse de urgencia en Navidad

La decisión final sobre el traslado y la operación está en manos del magistrado Alexandre de Moraes

El Supremo Tribunal Federal autorizó

Decomisaron en Chile más de 700 kilos de cocaína impregnada en madera que iba a España

El inusual método de contrabando fue detectado en el puerto de Arica y la droga venía desde Bolivia

Decomisaron en Chile más de

El Congreso chileno destituyó en un juicio político a otro ministro de la Corte Suprema

Diego Simpertigue es el tercer juez del máximo tribunal en ser removido de su cargo este año por notable abandono de deberes y sus nexos con la “Trama Bielorrusa”

El Congreso chileno destituyó en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Julio De Vido seguirá preso

Julio De Vido seguirá preso en la cárcel de Ezeiza: rechazaron su pedido para obtener domiciliaria

La Generalitat y entidades acuerdan realojar a parte de los desalojados del B9 en Badalona

Hantavirus: Salta informó 5 muertos en lo que va del año y las autoridades piden reforzar medidas de prevención

Vicky Dávila acusó a Iván Cepeda de buscar cambios radicales en la Constitución y de continuar el proyecto de Petro: “Defendía a Santrich como perrito faldero”

Ascendieron a los tres bomberos heridos que fueron atropellados mientras combatían un incendio en Morón

INFOBAE AMÉRICA
El Museo de Ciencias Tellus

El Museo de Ciencias Tellus exhibe la réplica más precisa de un “depredador de dinosaurios” en la historia de la paleontología

Un muerto en un ataque israelí contra presuntos milicianos de Hezbolá en el sur de Líbano

El Departamento de Justicia asegura que la censura de fotos en archivos Epstein "no tiene nada que ver con Trump"

Tellado, Bravo y Arenas ya están en la sede del PP para el recuento y se espera la llegada de Feijóo y Sémper

El estadounidense Tien se redime como campeón de la Next Gen ATP

ENTRETENIMIENTO

La emoción de Taylor Swift

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios

Tylor Chase: cómo una estrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle

El estreno de la última película de Rob Reiner es suspendido tras su trágica muerte

James L. Brooks reveló cómo sus series sorprendieron hace décadas: “Las conversaciones de mujeres fueron mi entorno natural”