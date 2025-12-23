Punta del Este: la policía refuerza su presencia en la Playa Mansa ante reiteradas peleas entre jóvenes

Jóvenes se enfrentan a golpe de puño en en muelle de La Pastora, en la Playa Mansa de Punta del Este (emekavoces)

La Prefectura de Punta del Este ha debido intervenir, en la previa de la temporada, en varios enfrentamientos entre jóvenes que se han registrado en el muelle de La Pastora, en la parada 3 de la Playa Mansa. Una de sus últimas intervenciones ocurrió este domingo. Las protagonistas fueron un grupo de mujeres que comenzaron a forcejear.

El enfrentamiento motivó la intervención de la Prefectura, informó Montevideo Portal. Hubo corridas y persecuciones a algunas de las protagonistas de la pelea. En algunos casos, fueron seguidas hasta el otro lado del cantero de la rambla puntaesteña.

La pelea derivó en la identificación de tres personas –dos menores de edad y un mayor– que fueron conducidos a la Prefectura y puestos a disposición de la Justicia, informó el medio local FM Gente. En esa zona funciona un dispositivo de prevención con personal apostado de manera permanente. El episodio de este documento ocurrió cuando los efectivos se encontraban en el muelle y observaron una pelea que se registró en la parte inferior de esa estructura.

Cuando advirtieron de esta situación, el personal descendió al lugar e intervino para separar a los involucrados. Como resultado de este procedimiento se detuvo a estas tres personas.

El prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, se refirió este lunes a las violentas peleas que se registran desde hace varios meses en la zona. Contó que en algunos casos hubo ocho mujeres detenidas, de las cuales dos estaban embarazadas.

En declaraciones a ese medio, Sorribas dijo que se trata de una “zona caliente”, en la que las autoridades tienen el objetivo de que “vuelva a ser un lugar de paseo y de familia, que sea disfrutado por todo el mundo”, consignó Montevideo Portal.

“Estamos teniendo disturbios, peleas y algún otro evento, en el que a veces son 20 contra 20 o 10 contra 10”, describió.

Además, explicó la decisión de tener una mayor presencia de efectivos en el lugar. “La presencia asegura que si vas a hacer algo malo vas a terminar en la Prefectura. Ellos han elegido hacerlo igual. Se les habló, se les explicó, lo hacen igual y van a la Prefectura”, dijo Sorribas.

Al referirse a las peleas entre mujeres, el prefecto comentó que la batalla se dio por “diferencias” entre pequeños grupos, que terminaron “a golpe de puño”. El prefecto aclaró que los jóvenes no han atentado contra la autoridad, sino que los enfrentamientos que se dan son “entre ellos”.

“El orden se mantiene y cuando se rompe se vuelve a mantener. Los eventos se siguen dando y seguimos actuando en consecuencia”, expresó Sorribas.

Además, en declaraciones a La Diaria, contó que estos eventos ocurren por “falta de tolerancia o convivencia”. “Terminan a los golpes de puño para resolver sus diferencias”. Señaló que los menores son “entregados a mayores responsables” y luego los cita la Fiscalía.

Esto se da en un contexto de una pretemporada agitada para la Prefectura, consideró ese medio. La presencia de los perros sueltos es otro de los asuntos que ha demandado la atención de estos efectivos, que se encargan de intervenir cuando hay dueños que bajan con mascotas en playas no autorizadas para mascotas.

En Uruguay, un decreto de 1991 prohíbe el ingreso de animales a las zonas habilitadas para baños durante la temporada y establece una multa de una unidad reajustable (1.842 pesos uruguayos, unos USD 47).

Un tercer asunto que concentra la atención de la Prefectura es la atípica llegada de elefantes marinos a la costa de Maldonado, que se estima que se ha dado por factores ambientales y por la gripe aviar que afectó a la colonia de Península Valdés, en Argentina.