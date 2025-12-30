América Latina

Bolivia registró una caída del 50% en el consumo interno de diésel tras el fin del subsidio a los combustibles

El Gobierno de Rodrigo Paz atribuyó la reducción a la desaparición de redes de contrabando que desviaban carburantes obtenidos a precio artificial hacia países vecinos

Guardar
Bolivia registró una caída del
Bolivia registró una caída del 50% en el consumo interno de diésel tras el fin del subsidio a los combustibles (Foto: Shutterstock)

El consumo de diésel en Bolivia se redujo a la mitad desde que el gobierno retiró la subvención a los combustibles hace dos semanas, según datos oficiales presentados este martes.

Las autoridades atribuyen la fuerte caída al combate contra el contrabando, uno de los principales problemas derivados de los precios artificialmente bajos en el mercado interno durante más de dos décadas.

El ajuste, que duplicó el precio del diésel y encareció la gasolina en un 86%, forma parte de un paquete de reformas implementado por el gobierno de Rodrigo Paz para contener el déficit fiscal y asegurar el abastecimiento de carburantes.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que la eliminación del subsidio permitió desactivar una red de desvío ilícito de combustibles hacia países vecinos, lo que generaba pérdidas millonarias para el Estado.

El consumo de diésel cayó en aproximadamente un 50% y estimamos que se estabilice entre el 30 y el 40%”, afirmó el ministro, quien atribuyó la reducción a que se quitó “el negocio a los contrabandistas”.

El ministro de Hidrocarburos y
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que la eliminación del subsidio permitió desactivar una red de desvío ilícito de combustibles (REUTERS/Claudia Morales)

Las autoridades calculan que el contrabando de carburantes generaba entre dos y tres millones de dólares diarios en ingresos ilegales y se sustentaba en un sistema de corrupción institucionalizado. Al vender el diésel y la gasolina a precios muy por debajo del valor internacional, Bolivia se convirtió en un mercado atractivo para el desvío hacia otras naciones, especialmente a través de las fronteras con Brasil, Argentina y Perú.

El gobierno defendió la medida como un paso necesario para estabilizar el mercado y evitar la escasez que provocaba largas filas en estaciones de servicio, una situación recurrente durante los últimos meses.

Medinaceli destacó que el “ahorro” generado por el fin de la subvención permite aliviar la presión sobre las reservas internacionales y el tipo de cambio, al disminuir la necesidad de importar grandes volúmenes de diésel.

El decreto 5503, aprobado el 17 de diciembre, estableció nuevos precios de referencia: 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel.

Un conductor abastece su vehículo
Un conductor abastece su vehículo en la capital boliviana, mientras los hogares enfrentan un nuevo escenario de precios tras el retiro de los subsidios al combustible (REUTERS/Claudia Morales)

Además de los aumentos en los combustibles, el gobierno implementó un incremento del salario mínimo nacional de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), la ampliación de bonos escolares y mejoras en la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

La eliminación del subsidio rompe con una política vigente desde 2004, cuando se decidió congelar los precios de los combustibles en un contexto de crisis política.

Los altos ingresos por la exportación de gas natural permitieron mantener el sistema durante años, pero la caída de los precios internacionales y la reducción de ventas al exterior desde 2015 hicieron insostenible el esquema de subvenciones.

Pese a los argumentos oficiales, la decisión ha sido contestada en las calles por la Central Obrera Boliviana (COB), la principal entidad sindical del país. La COB, que fue aliada de los anteriores gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ha organizado marchas y huelgas en La Paz y exige la derogación del decreto.

El gobierno de Paz reanudó la invitación al diálogo con la dirigencia sindical tras un primer intento fallido la semana pasada.

Un conductor abastece su vehículo
Un conductor abastece su vehículo en una estación de servicio de La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Los sindicatos argumentan que el ajuste deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece bienes y servicios básicos. No obstante, desde la entrada en vigor de la norma, se ha registrado una desaparición casi total de las filas en las gasolineras, que se habían vuelto una constante en el país durante el último año.

El futuro del decreto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sostener el abastecimiento, mitigar el impacto social de la medida y negociar con los sectores más afectados.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazDiéselGasolinaNaftaSubsidios a los combustiblesdecreto 5503Últimas Noticias AméricaReservas internacionalesDéficit fiscal

Últimas Noticias

La bolsa de San Pablo cerró el año 2025 con un salto histórico

El índice Ibovespa finalizó el año en 161.125 puntos, superando ampliamente las expectativas y dejando atrás la caída registrada en 2024

La bolsa de San Pablo

Río de Janeiro recibió el récord Guinness por organizar la mayor fiesta de fin de año del mundo

El evento destacó por su magnitud artística, medidas de sostenibilidad y despliegue de seguridad

Río de Janeiro recibió el

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos y apoyadas por maestros y fabriles, intentaron irrumpir en la plaza Murillo, donde se ubica la sede del gobierno, y fueron dispersadas con gases lacrimógenos

Mineros de Bolivia se enfrentaron

Bolsonaro será sometido a una tercera intervención para controlar un hipo persistente

El ex presidente, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, permanece internado en Brasilia tras una serie de procedimientos sobre el nervio frénico. El Supremo volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Bolsonaro será sometido a una

Tres incendios forestales cubrieron de humo a Santiago de Chile

El más grande afecta a la comuna de Las Condes y ya consumió mas de 800 hectáreas

Tres incendios forestales cubrieron de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven de 22 años

Un joven de 22 años se juntó a fumar marihuana con amigos, ingresó a nadar a una cantera de La Plata y murió ahogado

Gremio de empresarios rechazó decisión del Gobierno Petro de no reajustar la UPC de 2024, pese a orden de la Corte Constitucional: “Golpe letal”

¿Cómo los cambios en aranceles a partir del 1 de enero beneficiarán a la industria del calzado, textil, acero y automotriz?

Choque de trenes en la vía a Machu Picchu en Cusco: reportan un fallecido y al menos 50 turistas heridos

Diez municipios de La Guajira están en alerta roja por probabilidad de incendios forestales: hay riesgo extremo por altas temperaturas

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky abrió la puerta a

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

El CNE de Honduras retrasa la proclamación de resultados finales en medio de tensiones políticas e institucionales

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”

La UE reitera a Irán que libere a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi y alerta de detenciones "arbitrarias"

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios

ENTRETENIMIENTO

Un nombre, una disputa legal

Un nombre, una disputa legal y dos trayectorias enfrentadas: así Angelina Jolie y Omnaia Jolie Abdou definen la titularidad de ‘Atelier Jolie’

La estrella de “Beverly Hills 90210”, Ian Ziering, es acusado de agresión en nueva demanda civil por altercado vial

De la desconexión digital al Emmy: el recorrido de Erin Doherty hasta alcanzar el éxito con Adolescencia

“Marty Supreme”: Timothée Chalamet se negó a usar un doble en la escena en que es azotado con una paleta de ping pong

La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross