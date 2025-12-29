América Latina

Imputan con prisión a dueños de prostíbulos en Uruguay que además son investigados en Perú por trata de niños

El Tribunal de Apelaciones falló en contra de la pareja dueña de las whiskerías y a una tercera persona; drogaban a las mujeres para explotarlas aún más

Guardar
Policía uruguaya desarticula dos prostíbulos por fuertes indicios de trata sexual (Ministerio del Interior de Uruguay)

Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay confirmó la imputación con prisión preventiva de tres personas que manejaban prostíbulos en el país, en los que se explotaba sexualmente a trabajadores y se comercializaba droga. Dos de ellos eran una pareja que son dueños de los locales y que también están siendo investigados en Perú por trata de niños, informó el diario uruguayo El País. En los allanamientos había cuatro niños oriundos de ese país.

El caso –informado por Infobae hace un mes– se dio a conocer tras una investigación que se originó hace tres años y se retomó en junio, cuando se comenzaron con acciones que derivaron en cuatro allanamientos simultáneos y órdenes de detención. Durante estas tareas se arrestaron a cinco personas y luego a otras cuatro en diferentes lugares.

Finalmente, seis personas fueron imputadas por este caso y se le impusieron medidas cautelares a tres de ellas y medidas limitativas a otras dos. Se les atribuye, según el caso, la presunta comisión de un delito continuado de proxenetismo, en reiteración real, con un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso.

Investigación desarticula red de explotación
Investigación desarticula red de explotación sexual en el marco de la Operación Internacional Liberterra III (Ministerio del Interior)

Ahora un Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de la Justicia de primera instancia, luego de la apelación de los implicados.

Fueron cinco mujeres y cuatro niños los rescatados de redes de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo. Una investigación de la Policía e Interpol permitió identificar que en prostíbulos de la capital uruguaya se privaba de libertad a las trabajadoras, se les retenían los celulares y se las amenazaba. Dos de los prostíbulos operaban bajo la administración de quienes están indagados por esta operación y se detectaron más de 60 víctimas.

Las mujeres además tenían que absorber “multas abusivas”, coacción y maltrato. Los responsables de estos prostíbulos también suministraban drogas.

Investigación desarticula red de explotación
Investigación desarticula red de explotación sexual en el marco de la Operación Internacional Liberterra III (Ministerio del Interior)

Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones citada por El País, en los locales nocturnos se comercializaba droga, tanto a los clientes como a las trabajadoras con el objetivo de que “rindieran más”, es decir, aumentar su explotación. De hecho, una de ellas llegó a realizar tres turnos seguidos: trabajó durante 24 horas sin parar. Durante los allanamientos se encontraron 50 dosis de cocaína en la casa de los dueños de los prostíbulos. Además, en la sentencia también consta que poseían armas y un trato intimidatorio hacia las víctimas.

Durante la audiencia de formalización de la investigación, la Fiscalía expresó que la pareja dueña de estos locales solía viajar a Perú, algo que dejaron de hacer porque también son investigados por trata en ese país. En los operativos fueron encontrados cuatro menores oriundos de ese país. La defensa de la pareja señaló que tenía la “intención de adoptarlos” y también que son hijos biológicos que tuvo a través de una “subrogación de vientre”.

Al presentar la argumentación para apelar la medida de primera instancia, los abogados argumentaron que la mujer imputada se limitaba a la administración de la whiskería. Señaló que todas contaban con las habilitaciones correspondientes y que ella desconocía “la forma de trabajo interna”.

Investigación desarticula red de explotación
Investigación desarticula red de explotación sexual en el marco de la Operación Internacional Liberterra III (Ministerio del Interior)

Inicialmente hubo nueve detenidos por este caso, pero tres personas fueron dejadas en libertad por falta de indicios. Las otras tres personas fueron enviadas a prisión preventiva por este caso, mientras que otras tres mujeres –encargadas de los locales– cumplen arresto domiciliario.

La pareja que está en la cárcel era la que definía los porcentajes a retener a las trabajadoras. El hombre era el que se encargaba de visitar a diario los locales para controlar el funcionamiento y era el que impartía directivas. También se encargaba de sancionar a las trabajadoras cuando había incumplimientos de las reglas.

Entre las condiciones que le ponía estaba no salir del local durante el turno, así como exigencias en cuanto a las vestimentas y multas.

Temas Relacionados

explotación sexualtrataUruguayPerúprostíbuloMinisterio del Interior

Últimas Noticias

Gobierno uruguayo explicó aumento de la violencia de fin de año: “factores criminógenos” hacen que aumenten homicidios

La seguidilla de asesinatos en el país motivó una explicación del ministro del Interior, Carlos Negro, que relacionó los episodios a las “épocas violentas” que se viven

Gobierno uruguayo explicó aumento de

El obispo nicaragüense Silvio Báez acusó a la dictadura de Ortega y Murillo de usar el exilio como método sistemático de represión

Desde Estados Unidos, el religioso denunció la desnacionalización, la prohibición de retorno y la confiscación de bienes como parte de una política destinada a castigar a opositores y disidentes dentro y fuera de Nicaragua

El obispo nicaragüense Silvio Báez

Jair Bolsonaro permanece estable tras ser sometido a una nueva cirugía para tratar su crisis de hipo

El ex mandatario brasileño será sometido a una nueva intervención el lunes para bloquear el nervio frénico tras un episodio persistente

Jair Bolsonaro permanece estable tras

Colores para recibir el Año Nuevo 2026: el significado de cada uno según la psicología

Elegir el color para recibir el Año Nuevo es una de las cábalas más extendidas en el Perú. Desde el amarillo asociado a la abundancia hasta el azul vinculado a la calma, el color elegido expresa deseos, emociones y expectativas con las que se inicia el nuevo año

Colores para recibir el Año

Jornada violenta del sábado en Sinaloa: se registran nueve muertos

El estado registró asesinatos en Culiacán, Navolato y Ahome, además del hallazgo de una fosa clandestina con cuatro cuerpos

Jornada violenta del sábado en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un colectivo y un camión

Un colectivo y un camión chocaron sobre la General Paz: hay diez heridos

Aumento de jubilaciones y AUH: cuánto cobrarán los beneficiarios a partir de enero de 2026

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina hoy

Gasolina en Ciudad de México: precio de la magna, premium y diésel este 29 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos refuerza su presencia

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Puerto Rico mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro

CaixaBank, reconocida por su trabajo en favor del bienestar de sus empleados

El lado más íntimo de la Navidad de Norma Duval: familia, ausencias y un plan especial de Nochevieja

El fraude del 'hijo en apuros', las suplantaciones y el secuestro silencioso de cuentas lideran las estafas en WhatsApp

Loterías paga más de 1.316 millones de euros en premios del Sorteo de Navidad 2025

ENTRETENIMIENTO

¿Quién abrirá la puerta final

¿Quién abrirá la puerta final en Stranger Things? Holly, Will y las teorías que revolucionan el cierre de la serie estrella de Netflix

El ranking mundial de las 10 trilogías más exitosas de todos los tiempos

5 artistas de rap que rompieron prejuicios y se convirtieron en actores

El novio de Ariana Grande, Ethan Slater compartió cómo disfrutan de sus vacaciones en casa

Christian Pulisic rompió el silencio sobre los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney