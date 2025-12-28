Noboa afirmó que la visita de Lionel Messi a Ecuador es una “muestra clara” de “confianza internacional” al país

El presidente Daniel Noboa enalteció la visita de Lionel Messi a Ecuador (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, destacó este sábado que la visita de Lionel Messi y el Inter Miami para disputar un amistoso el 7 de febrero representa “una muestra clara de la confianza internacional” en el país latinoamericano.

“El Ecuador le da la bienvenida al Inter Miami y a Lionel Messi. Su llegada es una muestra clara de la confianza internacional en nuestro país: un Ecuador que abre sus puertas a grandes inversiones, al deporte de alto nivel y a eventos de talla mundial”, escribió Noboa en su cuenta de X.

El mandatario compartió el anuncio oficial del equipo estadounidense, que confirmó su gira ‘Champions Tour’ por tres países de América Latina, entre ellos Ecuador. El Inter Miami enfrentará al Barcelona de Guayaquil en el estadio Banco Pichincha.

Daniel Molina, principal responsable del acuerdo entre el club estadounidense y Barcelona, sostuvo el 10 de diciembre que este partido podría ser “la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador”.

Molina explicó que se eligió el estadio de Barcelona, con capacidad para 60.000 espectadores, para permitir la mayor asistencia posible de público, incluyendo aficionados provenientes de distintas regiones del país.

Ecuatorianos alzando una imagen de Messi en el Estadio Monumental Banco Pichincha (REUTERS/Cristina Vega)

El Inter Miami de Lionel Messi anunció los primeros tres partidos de su gira internacional de pretemporada, denominada Champions Tour, que incluirá compromisos en Perú, Colombia y Ecuador.

El vigente campeón de la Major League Soccer (MLS) regresará a Perú para iniciar la preparación enfrentando a Alianza Lima el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo dirigido por Javier Mascherano comenzará los entrenamientos el 10 de enero en su centro de Fort Lauderdale, Florida.

Tras su paso por Lima, Inter Miami viajará a Medellín para medirse el 31 de enero con el Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La gira concluirá el 7 de febrero en Guayaquil.

Cabe resaltar que, en materia de seguridad, Perú y Ecuador avanzaron semanas atrás con sus esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad y coordinación operativa en zonas fronterizas. Ambos países reforzaron las estrategias conjuntas en materia de seguridad y control fronterizo.

Noboa sostuvo que la visita de Lionel Messi es "muestra clara de confianza internacional" para Ecuador (REUTERS/Santiago Arcos)

Entre otras medidas recientemente anunciadas por el gobierno de Noboa, Ecuador mantendrá habilitado solo un paso fronterizo con Colombia y uno con Perú por “razones de seguridad nacional”, según informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La medida, que entró en vigor el miércoles pasado y ya fue comunicada a los gobiernos vecinos, establece que el único paso autorizado para ingresar a Colombia será el Centro Nacional de Atención Fronteriza de Rumichaca, que conecta la provincia de Carchi con el departamento colombiano de Nariño.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, calificadas por el Gobierno como “terroristas”.

Las autoridades atribuyen a estos grupos la inédita escalada de violencia que atraviesa el país, situándolo como el país con el mayor índice de homicidios en Latinoamérica en los últimos años.

(Con información de EFE)