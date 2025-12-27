América Latina

Tragedia en Guatemala: un colectivo perdió el control, cayó a un barranco y murieron 15 pasajeros

El vehículo se precipitó por un barranco en la carretera Interamericana, según datos de los bomberos voluntarios, lo que provocó, además, una veintena de personas heridas en el accidente

Al menos 15 personas murieron y unas 20 resultaron heridas el viernes cuando un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la carretera Interamericana, al oeste de Guatemala, según informaron los bomberos voluntarios.

El portavoz del cuerpo, Leandro Amado, precisó que entre las víctimas se encuentran once hombres, tres mujeres y un menor de edad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en el sector conocido como la cumbre de Alaska, en el departamento de Totonicapán. El autobús de la ruta extraurbana Sinaloa, que viajaba entre Ciudad de Guatemala y el departamento de San Marcos, fronterizo con México, se precipitó por un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad por causas aún no determinadas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que varios de los heridos en el accidente de autobús en la carretera Interamericana fueron trasladados a centros asistenciales. La Cruz Roja guatemalteca también participó en las labores de rescate, según comunicó en sus redes sociales.

Otras fuentes reportaron al menos 15 fallecidos, entre ellos una niña, aunque las cifras continúan en actualización. El medio local Reportero XT señaló desde el lugar que equipos de socorro, la Policía y pobladores colaboraron en el rescate de pasajeros, algunos de los cuales quedaron atrapados bajo el vehículo.

Un socorrista indicó a ese medio que todavía no se dispone de un número exacto de víctimas, ya que los lesionados fueron llevados por diferentes unidades a distintos hospitales. aunque calculó que al menos 25 personas fueron rescatadas con vida.

Provial informó que el tránsito en la ruta se interrumpe de manera intermitente para facilitar el acceso de los equipos de rescate, que cerca de la medianoche seguían trabajando en el lugar. Medios locales mencionaron que la zona del accidente es de alto riesgo, lo que dificulta las tareas de salvamento. Uno de los rescatistas mencionó que el barranco tiene una profundidad aproximada de 100 metros.

Bomberos señalaron que aún se desconocen las causas del siniestro. La Dirección General de Transportes informó que el autobús contaba con un permiso temporal y seguro vigente, e hizo un llamado a empresarios y conductores a extremar precauciones en el transporte de pasajeros.

Los accidentes fatales en carreteras son frecuentes en Guatemala. En febrero, un siniestro similar dejó 54 muertos en el ingreso norte de la capital. Un mes después, el presidente Bernardo Arévalo aprobó un seguro obligatorio para vehículos motorizados, pero la medida fue suspendida tras protestas de transportistas

El gobierno posteriormente acordó crear una mesa técnica para implementar la regulación en un plazo máximo de un año y avanzar en una propuesta de ley general de transporte.

(Con información de AFP)

