América Latina

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

Las autoridades paraguayas entregaron al funcionario a efectivos federales en la frontera, después de que intentara salir del país utilizando documentos irregulares y tras ser identificado por sus huellas biométricas en el aeropuerto

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay extraditó la noche del viernes a Silvinei Vasques, ex jefe de la Policía de Carreteras de Brasil y condenado por el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro. Vasques fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, cuando pretendía tomar un vuelo hacia El Salvador usando un pasaporte paraguayo.

La DNM confirmó en su cuenta de X que la entrega a la Policía Federal brasileña se produjo en el Puente de la Amistad, frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. La institución difundió imágenes del operativo, donde se ve que Vasques aparece con el rostro tapado, con una camiseta verde y un pantalón oscuro.

Antes de llegar a Paraguay, Vasques estaba bajo arresto domiciliario nocturno en Santa Catarina, Brasil. Según registros de seguridad, abandonó su domicilio el miércoles por la noche en un vehículo alquilado, acompañado de un perro, luego de romper la tobillera electrónica que debía monitorear sus movimientos. La policía brasileña detectó la fuga cuando el dispositivo dejó de emitir señal el jueves, en plena Navidad.

La detención en Paraguay se produjo luego de que el pasaporte presentado por Vasques en el aeropuerto resultara sospechoso. Tras tomarle las huellas digitales, las autoridades constataron que existía una orden de captura internacional en su contra.

El ex director de la
El ex director de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, fue expulsado de Paraguay (X)

“Procedimos a tomarle las huellas y rápidamente notamos que no se trataba de una persona de nacionalidad paraguaya”, indicó el jefe de la Policía Aeroportuaria, Sergio González. “Con las huellas obtuvimos la información certera de quién se trataba y que tenía orden de captura en Brasil”, añadió.

Vasques había sido condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el 16 de diciembre, acusado de coordinar operativos que obstaculizaron el acceso de votantes en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 en regiones tradicionalmente favorables a la izquierda, buscando beneficiar a Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Pese al fallo, la sentencia aún no está firme y puede ser apelada.

“Vasques, exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil, se encontraba en territorio paraguayo de forma irregular tras huir de su país quebrantando las medidas cautelares impuestas por la justicia, tras una condena por delitos relacionados al intento de golpe de Estado de 2022”, detalló la DNM de Paraguay en X y sumó: “El procedimiento de expulsión se llevó a cabo con la colaboración de agentes del Comando Tripartito de la Policía Nacional“.

La causa por la trama golpista involucra a más de 30 personas, incluidos varios exministros, antiguos jefes militares y al propio Bolsonaro. En total, las condenas superan los 400 años de prisión.

El exdirector de la Policía
El exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, habló durante su declaración ante la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre el 8 de enero, el pasado 20 de junio (Reuters)

El ex presidente recibió la pena más alta, al ser considerado el principal responsable del complot que desembocó en el asalto a los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula.

Bolsonaro se encuentra estable luego de someterse este jueves a una cirugía para corregir una hernia inguinal bilateral en el hospital DF Star, en Brasilia. El procedimiento se realizó bajo anestesia general y finalizó sin complicaciones. Tras la intervención, el paciente fue trasladado a su habitación, donde permanece lúcido, comunicativo y sin necesidad de cuidados intensivos, bajo seguimiento médico.

(Con información de EFE)

