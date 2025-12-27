Chile lanzó su mayor empresa público-privada para la explotación de litio

El Salar de Atacama es la mayor reserva de litio de Chile y una de las más grandes del mundo, destacándose como un recurso estratégico para la industria global de baterías

En el norte de Chile, Codelco y SQM oficializaron la creación de NovaAndino Litio, una empresa conjunta orientada a explorar, explotar, producir y comercializar litio en el Salar de Atacama hasta 2060.

El anuncio se realizó este sábado mediante un comunicado difundido por ambas compañías. Según informaron, la sociedad tiene mayoría estatal y surge del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024, revisado por más de veinte organismos e instituciones nacionales e internacionales.

La constitución de NovaAndino Litio representa, según explicó Codelco, “una de las asociaciones público-privadas más relevantes en la historia empresarial de Chile” y se fundamenta en la combinación del liderazgo estatal con la experiencia operativa internacional de ambas mineras.

El comunicado de la cuprífera estatal destaca que el acuerdo garantiza una gobernanza moderna y profesional, una característica también señalada por los ejecutivos de ambas compañías en declaraciones recogidas por Emol.

El directorio de la nueva sociedad estará integrado por tres representantes de Codelco, de los cuales son Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, y tres de SQM, como Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

La primera sesión se celebrará el 29 de diciembre. Esta estructura directiva refuerza el equilibrio en la administración, al combinar la visión estatal con la experiencia privada en la industria del litio.

En el comunicado difundido por Codelco, Máximo Pacheco, presidente del directorio, afirmó: “La estatal da un paso estratégico para participar activamente en la producción del litio, un recurso clave para la transición energética y digital de escala global”.

Por su parte, Ricardo Ramos, gerente general de SQM, sostuvo que la nueva sociedad permite “proyectar el desarrollo del Salar de Atacama y continuar avanzando con estándares de excelencia operativa, sostenibilidad y creación de valor compartido”.

NovaAndino Litio concentra ahora la totalidad de los activos, filiales, oficinas internacionales, permisos, conocimiento técnico y equipos humanos necesarios para el desarrollo del negocio del litio en la zona.

De acuerdo con las empresas, el proceso de reorganización realizado entre 2024 y 2025 por SQM aseguró la continuidad operacional y contractual en el Salar de Atacama, bajo los contratos vigentes con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y los que regirán desde 2031, según recogió Emol.

De acuerdo con las empresas, el proceso de reorganización realizado entre 2024 y 2025 por SQM aseguró la continuidad operacional y contractual en el Salar de Atacama, bajo los contratos vigentes con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y los que regirán desde 2031, según recogió Emol.

Chile ocupa el segundo lugar mundial en producción de litio, solo detrás de Australia, con Argentina como competidor inmediato.

Hasta ahora, SQM, controlada por la firma china Tianqi y asociada hasta este año a Julio Ponce Lerou, y la estadounidense Albemarle eran las únicas empresas explotando el litio en el Salar de Atacama, propiedad estatal.

