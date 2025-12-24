Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados en Honduras: “No reflejan la verdad”

Salvador Nasralla rechazó la proclamación de Asfura y cuestionó la transparencia de los resultados: “No reflejan la verdad” (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, rechazó este miércoles la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras, y sostuvo que la decisión es “ilegal”, en un nuevo capítulo de la disputa postelectoral abierta tras los comicios del 30 de noviembre.

En declaraciones al canal hondureño HCH, Nasralla afirmó que no acepta la proclamación y cuestionó la forma en que se adoptó la medida. “Eso es ilegal, no sé cómo la van a dar y desconozco quién la está dando”, dijo, al referirse a la decisión tomada por dos de los tres consejeros propietarios del CNE, junto con un consejero suplente.

El dirigente liberal aseguró haber documentado presuntas irregularidades durante el conteo y señaló que difundió en redes sociales ejemplos de actas “violadas”. En la misma intervención, sostuvo que existía “un algoritmo donde siempre se le ponía la cifra más alta al Partido Nacional”, una acusación que se suma a las denuncias técnicas planteadas por sectores de la oposición durante el escrutinio.

Nasralla apuntó directamente contra la consejera Cossette López y afirmó que la declaratoria vulnera disposiciones del reglamento electoral. Según dijo, se trataría de una violación de lo establecido en las páginas 39 y 40 del documento normativo, lo que, a su juicio, convierte el procedimiento en “un proceso totalmente fallido” y abre la puerta a una aceleración de decisiones con consecuencias imprevisibles.

19/12/2025 Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las presidenciales de Honduras POLITICA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN X

El candidato liberal anunció que brindará una conferencia de prensa para ampliar sus argumentos y formalizar su rechazo a la proclamación, en un contexto de alta polarización política y con protestas esporádicas registradas en los últimos días en Tegucigalpa y otras ciudades.

Nasralla también respaldó públicamente las objeciones formuladas por el consejero Marlon Ochoa, quien se opuso a avanzar con la declaratoria antes de concluir el escrutinio especial. “Vi lo que explicó Marlon Ochoa y todo lo que dijo es cierto”, afirmó el ex candidato presidencial, en referencia a la sesión virtual del pleno del CNE realizada el 23 de diciembre.

La proclamación de Asfura se produjo cuando el escrutinio ordinario alcanzaba el 99,93% de las actas, pero sin que hubiera finalizado el recuento especial de actas con inconsistencias. De acuerdo con los datos oficiales, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, equivalentes al 40,27% del total, mientras que Nasralla quedó en segundo lugar con 1.452.796 sufragios, el 39,53%.

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN) habla en una rueda de prensa el día de las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Leonel Estrada)

La diferencia estrecha entre ambos candidatos y las demoras en el conteo alimentaron las denuncias de irregularidades desde el día de la elección. El escrutinio especial, que abarca miles de actas observadas, comenzó con retraso y avanzó lentamente, pese a que el CNE dispone de decenas de mesas habilitadas para el recuento con presencia de partidos, observadores y la Fiscalía.

La declaratoria se adoptó 24 días después de celebrados los comicios y antes del plazo legal máximo, fijado para el 30 de diciembre, una decisión que el CNE justificó en la necesidad de dar certidumbre institucional, pero que la oposición considera prematura y carente de sustento legal.

Mientras Asfura recibió felicitaciones de gobiernos de la región y de Estados Unidos, el rechazo de Nasralla confirma que el proceso electoral hondureño sigue lejos de cerrarse políticamente. La impugnación de la proclamación y las acusaciones de manipulación de actas anticipan un escenario de litigio institucional y presión pública en los días previos a la transición presidencial.