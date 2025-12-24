América Latina

La Misión de la OEA condenó el ataque con explosivos en el CLE contra escrutadores del Partido Nacional en Honduras

La entidad señaló que el reciente ataque con artefactos explosivos representó un límite frente a los incidentes registrados durante el proceso de revisión de actas inconsistentes

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el martes el ataque con explosivos contra el Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa, el cual ocurrió la noche del lunes y dejó al menos tres heridos del Partido Nacional.

El organismo advirtió que el episodio marcó un punto límite en la escalada de violencia política en Honduras tras las elecciones del 30 de noviembre. Las víctimas, identificadas como miembros del Partido Nacional, sufrieron lesiones cuando abordaban un autobús al finalizar su jornada en el CLE.

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE OEA) en Honduras expresó: “(La MOE OEA) condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes”.

La OEA manifestó su deseo de “pronta recuperación” a los escrutadores del Partido Nacional y remarcó la gravedad del hecho, especialmente porque se produjo en el contexto del conteo especial de las cerca de 2.800 actas con inconsistencias. “Estos graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos”, destacó la organización.

El ataque se produjo mientras persiste la tensión por denuncias de fraude electoral en el país centroamericano. Desde el jueves anterior, el CLE inició la revisión de las actas cuestionadas, en medio de protestas y reclamos de transparencia.

“Esta situación exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”, recalcó la OEA.

En el plano político, Nasry Asfura del Partido Nacional —líder en la contienda presidencial y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump— mantiene una ventaja inferior a un punto porcentual sobre Salvador Nasralla del Partido Liberal.

Por su parte, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, manifestó su solidaridad con los lesionados y repudió el hecho. “Condeno enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral de las personas involucradas en el escrutinio especial”, expresó en un comunicado difundido en la red social X.

“Como presidenta del CNE, hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia”, añadió la funcionaria.

Hall también subrayó: “Honduras es un gran país, así lo hemos demostrado al mundo el pasado 30 de noviembre y solamente juntos saldremos adelante”, en referencia al proceso electoral y la participación ciudadana.

La consejera Cossette López-Osorio del CNE, denunció que el ataque se perpetró con “bombas molotov” y señaló como “extraña” la inoperatividad de las cámaras del sistema de emergencia 911 en el área. López subrayó que las grabaciones “se encontraban en mantenimiento al momento del hecho” y cuestionó la ausencia de detenciones vinculadas a los incidentes de violencia registrados durante el proceso poselectoral.

“¿Por qué no hay un solo miembro del PLR (Partido Libertad y Refundación) detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos”, expuso López en declaraciones públicas.

Según el último registro oficial del CNE, con el 99,92% de las actas escrutadas, Nasry Asfura lidera la votación con el 40,34% de los sufragios. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,44%, mientras que Rixi Moncada, representante del partido oficialista Libre, permanece en el tercer puesto con el 19,22% de los votos.

(Con información de Europa Press)

