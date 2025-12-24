La economía de Paraguay creció un 6,6% interanual en el tercer trimestre del año

Productos frescos se exhiben para la venta en el mercado callejero Mercado 4 en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo/Archivo)

El producto interno bruto (PIB) de Paraguay creció un 6,6% interanual durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con el Banco Central de Paraguay (BCP).

Este avance, liderado por los sectores de servicios, manufacturas, agricultura y producción de electricidad, sitúa al país por encima del resultado registrado en el mismo periodo de 2024 y del promedio de crecimiento latinoamericano, según los datos del emisor.

En la comparación interanual, el crecimiento logrado entre julio y septiembre de 2025 superó ampliamente el 3,6% del tercer trimestre de 2024 y mejoró levemente el dato del segundo trimestre de 2025, que había sido de 6,5%.

A septiembre, la economía acumulaba ya un repunte del 6,5%, con varias ramas impulsando este valor, conforme destaca el BCP.

El análisis sectorial revela que la agricultura mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento interanual del 9,5% en el trimestre y un acumulado del 4,1% en el año, debido principalmente a mayores producciones de maíz, trigo, arroz y algodón.

Sin embargo, el banco aclaró que estos resultados estuvieron mitigados por la caída en la producción de soja, uno de los principales productos de exportación paraguayos.

En el sector energético, la producción de electricidad y agua aumentó 8,3% interanual, impulsada por el incremento en la generación de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina. El mayor caudal del río Paraná favoreció el desempeño de las hidroeléctricas, contribuyendo de modo significativo al resultado general.

Asimismo, la manufactura se expandió un 7,4% gracias a la producción de aceites, lácteos, azúcar, bebidas, tabacos, calzados, textiles, prendas de vestir, productos químicos y papel.

Por su parte, el sector de servicios creció un 6,9%, apoyado por mejores resultados en comercio, transporte, restaurantes, hoteles, servicios a los hogares y otros rubros.

Otros sectores también exhibieron crecimientos relevantes durante el periodo. El reporte del BCP señala que los impuestos a la producción y las importaciones subieron 3,7%, la construcción aumentó 3,4%, y el bloque forestal, ganadero, de pesca y minería avanzó 2,7%.

Respecto a las perspectivas para el cierre de año, el Banco Central de Paraguay anunció el 12 de diciembre que la economía nacional podría cerrar 2025 con una expansión del 6%, más del doble del promedio regional previsto para América Latina (2,7%).

Para 2026, el BCP proyecta un avance del 4,2% en el PIB, manteniendo expectativas favorables frente al escenario latinoamericano.