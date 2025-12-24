América Latina

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Estados Unidos por asuntos personales

Además, tiene previsto tomarse una licencia entre el 1 y el 18 de enero para atender asuntos de carácter privado. Durante ese periodo, las funciones presidenciales quedarán delegadas en la vicepresidenta María José Pinto

El presidente Daniel Noboa pronuncia
El presidente Daniel Noboa pronuncia un discurso durante la ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas en Quito (Associated Press, archivo)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará el próximo viernes a Estados Unidos para atender asuntos personales, según consta en un decreto ejecutivo difundido este martes. El documento precisa que la estadía del mandatario en territorio estadounidense será de dos días.

La comitiva estará únicamente integrada por el jefe de su seguridad. “No existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario”, señala el texto oficial.

El viaje se produce poco después de una visita similar realizada por el mandatario a Estados Unidos entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, también por motivos personales.

Además, el presidente ecuatoriano tiene previsto tomarse una licencia entre el 1 y el 18 de enero para atender asuntos de carácter privado. Durante ese periodo, las funciones presidenciales quedarán delegadas en la vicepresidenta María José Pinto. Noboa retomará las actividades oficiales el 19 de enero con una cargada agenda internacional.

Consultada sobre la frecuencia de las salidas del presidente, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó que Noboa cuenta con el respaldo de su gabinete.

Noboa viajará a Estados Unidos
Noboa viajará a Estados Unidos para atender asuntos personales (Europa Press)

“El presidente tiene a los ministros de Estado y no es necesario que él esté para poder dar seguimiento a cada cosa”, sostuvo Morillo. Según la funcionaria, algunos desplazamientos responden a gestiones personales y otros buscan atraer inversión extranjera y establecer alianzas internacionales.

“El presidente sale del país, pero tiene a los ministros aquí. No vamos a sentir la ausencia del presidente porque para eso nos tiene a los ministros, que desde el 1 de enero vamos a estar en territorio”, concluyó.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el viernes pasado, en sesión virtual, la solicitud del presidente Daniel Noboa para ausentarse de sus funciones entre el 1 y el 18 de enero por motivos personales.

El pedido fue presentado por el asambleísta oficialista Johnny Lavayen y recibió el respaldo de 81 legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y partidos aliados. La principal fuerza opositora, Revolución Ciudadana, votó en contra.

Noboa había solicitado inicialmente una licencia de quince días, pero notificó la ampliación del plazo a dieciocho días en la mañana del viernes, según informó la Asamblea. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que corresponde al Parlamento conocer y resolver estas solicitudes.

Noboa se reincorporará a sus
Noboa se reincorporará a sus funciones el 19 de enero en Suiza (Europa Press)

Según la agenda oficial, Noboa se reincorporará a sus funciones el 19 de enero en Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente, entre el 22 y el 25 de enero, el mandatario visitará Bélgica para mantener reuniones con autoridades de la Unión Europea sobre inversiones, seguridad y el visado Schengen, según explicó la canciller Gabriela Sommerfeld.

La aprobación de la Asamblea se conoció cuatro días después del anuncio del aumento del salario básico unificado en Ecuador, que pasará de 470 a 482 dólares mensuales a partir de enero de 2026. “Por primera vez en casi una década no hay imposición, hay consenso y unión entre el gobierno, empleadores y empleados”, señaló Noboa en su cuenta de X.

La nueva cifra fue acordada tras una reunión a puerta cerrada del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, órgano tripartito que analizó indicadores económicos, sectoriales y laborales antes de alcanzar el acuerdo. De acuerdo con Noboa, la medida refleja el fortalecimiento de la economía nacional y está respaldada por políticas orientadas a incentivar la creación de empleo.

(Con información de EFE)

