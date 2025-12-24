El gobierno uruguayo sale a fiscalizar la costa durante el verano para evitar la competencia desleal

Fisco uruguayo inicia fiscalizaciones especiales en Punta del Este EFE/Gastón Britos

La Dirección General Impositiva (DGI) –la oficina del fisco en Uruguay– anunció que inicia una gira de inspecciones durante la temporada de verano por distintos balnearios de Canelones, Maldonado y Rocha con el objetivo de reducir la competencia desleal que exista. En la gira por la franja costera, los inspectores verificarán el cumplimiento de las obligaciones tributarias de distintos comercios.

Según informó el organismo en su página web, la iniciativa estará enfocada especialmente en aquellas actividades con fuerte vínculo con la temporada de verano, y comprenderá un despliegue territorial que incluirá visitas presenciales de corta duración de estos inspectores de la DGI a los comercios de la zona.

“La planificación de esta gira ha puesto especial cuidado en generar la menor distorsión posible sobre las actividades económicas que sean objeto de los controles a desplegar”, señaló esta dirección del Estado uruguayo.

Piriápolis, en Uruguay (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

El fisco uruguayo instalará oficinas transitorias en Punta del Este (Maldonado), Piriápolis (Maldonado), La Paloma (Rocha) y Punta del Diablo (Rocha). Allí recibirán a los comerciantes que sean citados para aportar documentación o a otros contribuyentes que quieran hacer consultas.

Los inspectores de la DGI tendrán un carné del inspector que los identificará.

El organismo detalló, una a una, las acciones que están previstas para este verano:

Controles de registro e inspecciones de oficio cuando corresponda. Controles de facturación para asegurar que toda las operaciones sean documentadas. Verificación de un correcto uso del régimen de facturación electrónica. Revisión del uso adecuado de regímenes fiscales para pequeñas empresas. Controles específicos en fiestas y eventos (lo que incluye a artistas, productores y actividades de apoyo). Verificación de una correcta tributación de rentas por arrendamiento de inmuebles. Intimaciones puntuales a contribuyentes con situaciones reiteradas de incumplimiento.

Además, la DGI también anunció que habrá acciones específicas sobre negocios que operan exclusivamente en la temporada. Se comprobará que cumplan con la caracterización de establecimientos de temporada, la fijación y el control de garantías y la gestión de cumplimiento.

“Con estas acciones, la DGI reafirma su compromiso de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad tributaria y asegurar reglas claras para todos los actores económicos durante la temporada estival”, dice la publicación.

La Playa de los Pescadores en Punta del Diablo, Rocha (Uruguay) (@alejoumpierrez)

Además, el organismo realizó también una alerta sobre fraudes. Explica que los pagos a esta oficina nunca se realizan por links enviados por correos, mensajes o redes. Además, aclara que la DGI no solicita datos bancarios ni personales por canales no oficiales. Y recuerda que los inspectores tienen un carné oficial, que es verificable por los canales institucionales.

En Uruguay hay una alta expectativa por la temporada de verano. Un informe del Centro de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Ceres) concluye que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegarán a Uruguay más de 1.400.000 extranjeros no residentes, lo que convertirá a la próxima temporada en la segunda mejor de la historia en cantidad de personas. Este número implica un crecimiento del 5% con respecto a la temporada anterior. En el sector privado también se proyecta que haya un leve incremento de los visitantes argentinos y brasileños y una estabilidad de los turistas de otros orígenes.

En cuanto al gasto, el modelo de estimación de Ceres marca que los visitantes no residentes dejarán en el país un 4% de lo que lo hicieron en la temporada anterior. Esta cifra será similar a la de 2019 y 2020, pero aún un 27% por debajo de la mejor temporada de la historia. “Esto muestra que si bien vendrían los mismos turistas que en 2016/17, gastarían significativamente menos en términos reales”, proyecta Ceres.

La Paloma, en Rocha (Intendencia de Rocha)

El modelo de proyección permite estimar que va a haber entre un 10% y un 12% más de turistas argentinos en la próxima temporada respecto a la anterior.