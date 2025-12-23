Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante

Estados Unidos eliminó a un narcotraficante durante un ataque contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, informó el lunes por la noche el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X.

“El 22 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Lanza del Sur’ realizó un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó el comando estadounidense.

Según el comunicado, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”.

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, detalló el comunicado.

Desde septiembre, Estados Unidos intensificó los bombardeos contra embarcaciones sospechosas en rutas marítimas estratégicas como parte de un esfuerzo regional para frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

Según cifras oficiales, el saldo de muertes de esta campaña supera las 100 personas. Los blancos de las acciones figuran como integrantes de organizaciones señaladas previamente como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.

El comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos vía X

Las operaciones responden a una estrategia de presión en varios frentes, que incluye control naval, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia conjunta con socios de Sudamérica y Centroamérica.

Autoridades estadounidenses sostienen que las acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas concretas contra la seguridad de Estados Unidos y de países aliados. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó en reiteradas ocasiones este tipo de respuesta para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto.

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, lo que amplía la ofensiva iniciada en el mar hacia acciones en tierra. “No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró el mandatario.

Trump dio máxima prioridad a la ofensiva militar contra el narcotráfico, con impulso a operaciones conjuntas, patrullas navales y cooperación permanente con agencias de inteligencia para localizar y destruir embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. “En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo hace unos días en una rueda de prensa.

El presidente Donald Trump anunció que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, ampliando la ofensiva iniciada en el mar a operaciones en tierra (REUTERS)

Estados Unidos puso el foco en Venezuela, país al que acusa de ser un epicentro del tráfico internacional de cocaína, y señaló directamente a Nicolás Maduro y al “Cártel de los Soles”, catalogado oficialmente como organización terrorista extranjera.

“Los narcotraficantes y sus cómplices en el poder deben saber que están en la mira y que Estados Unidos tiene derecho —y el deber— de defenderse de la ola de drogas que azota a nuestro país”, sostuvo Trump.

Las rutas del Pacífico Oriental constituyen desde hace años corredores clave del tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Organismos como la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos advierten que las embarcaciones utilizadas por los carteles —rápidas, de bajo perfil y con motores potentes— están diseñadas para eludir la detección por radar y la persecución en alta mar.

(Con información de AFP)