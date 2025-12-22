La Iglesia Católica de Cuba renovó su llamado al diálogo para construir un país “nuevo y mejor”

La Iglesia Católica de Cuba renovó su llamado al diálogo en medio del colapso económico y el éxodo masivo que afecta a la isla (REUTERS/Norlys Perez)

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) instó a la población a convertirse en “sembradores de esperanza” hacia la construcción de “una Cuba nueva y mejor” y a promover el diálogo como vía para enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país.

El pronunciamiento se produce en un contexto marcado por el deterioro económico, las carencias materiales y una migración masiva que ha redefinido el panorama social de la isla.

En su texto, los prelados reconocieron que las celebraciones de fin de año llegan en condiciones adversas para amplios sectores de la sociedad. “Tenemos muy presente que la Navidad será difícil para muchas personas y familias”, señalaron, aludiendo a quienes resultaron afectados por el huracán Melissa en el oriente cubano. No obstante, destacaron que esas comunidades han recibido “apoyo solidario”.

El mensaje retomó una línea ya planteada por la Iglesia en años anteriores, centrada en la reconciliación social. “La Navidad es una invitación al abrazo fraterno, al diálogo, a dar la mano, a construir puentes en lugar de muros”, afirmaron los obispos, que también exhortaron a “olvidar ofensas” y a reconocer al otro como “hermano” en la construcción de un futuro compartido.

Los obispos reconocieron que las celebraciones de fin de año llegan en condiciones adversas para amplios sectores de la sociedad tras el paso del huracán Melissa

La COCC recordó su mensaje navideño de 2020 y sostuvo que muchas de las aspiraciones expresadas entonces mantienen vigencia. En aquella ocasión, los obispos afirmaron que una “buena noticia” para los cubanos sería que los cambios económicos prometidos permitieran reducir la presión cotidiana sobre las familias.

“Que el agobio por conseguir los alimentos se convierta en un sereno compartir el pan cotidiano en familia”, expresaron entonces, al tiempo que reclamaron condiciones para un trabajo digno y salarios suficientes.

Cinco años después, la situación económica sigue siendo uno de los principales desafíos del país. Cuba enfrenta una prolongada escasez de alimentos, medicinas y combustible, además de apagones diarios que afectan la vida doméstica y la actividad productiva. La inflación, la dolarización parcial de la economía y la baja producción agrícola e industrial han profundizado las dificultades, mientras los servicios públicos muestran signos de deterioro.

Fieles participan en una misa en La Habana, en una imagen de referencia del papel de la Iglesia católica en la vida pública cubana (REUTERS/Norlys Pérez)

En el plano social, los obispos insistieron en la necesidad de reducir la confrontación. Llamaron a evitar “la violencia, el insulto y la descalificación” y a sustituir la intolerancia por “una sana pluralidad”, basada en el diálogo y la negociación entre quienes sostienen posiciones distintas.

También reiteraron su deseo de que los cubanos no se vean obligados a buscar fuera del país oportunidades que deberían encontrar dentro de sus fronteras.

Ese último punto conecta con el fenómeno migratorio, uno de los más significativos de la historia reciente de la isla. Según datos oficiales estadounidenses, más de 217.000 cubanos llegaron a Estados Unidos durante el año fiscal 2024, y la cifra acumulada de los últimos cuatro años supera las 860.000 personas. El régimen cubano ha confirmado que en lo que va de este año han sido deportados 1.669 ciudadanos desde distintos países de la región.

El Ministerio del Interior de Cuba ha reiterado su compromiso con una “migración regular, segura y ordenada” y ha advertido sobre los riesgos de las salidas irregulares, especialmente por vía marítima. En virtud de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, los migrantes interceptados en el mar son devueltos a la isla, mientras que desde 2023 se reanudaron los vuelos de deportación suspendidos durante la pandemia.

Los Obispos llamaron a evitar “la violencia, el insulto y la descalificación” y a sustituir la intolerancia por “una sana pluralidad”, basada en el diálogo y la negociación entre quienes sostienen posiciones distintas (REUTERS/Norlys Perez)

En su mensaje más reciente, los obispos ampliaron sus deseos al pedir que no se siga postergando la implementación de cambios necesarios.

“Que no se dilate el tiempo de hacerlos realidad, con el empeño de todos”, señalaron. La COCC situó su llamado en el terreno moral y social, subrayando la urgencia de aliviar el sufrimiento cotidiano de la población y de abrir espacios de entendimiento en una Cuba marcada por la crisis prolongada.

