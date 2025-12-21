Nasry Asfura señaló actos de violencia en el Centro Logístico Electoral durante el recuento de las actas con inconsistencias

El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN) habla en una rueda de prensa (REUTERS/Leonel Estrada)

Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, denunció actos de violencia en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa. El aspirante señaló que varias mujeres fueron agredidas en el lugar, mientras fiscales presentes “incumplen su deber constitucional” al permitir la situación, según acusó en sus redes sociales.

A la espera de los resultados electorales, Asfura denunció que “estas juntas especiales de verificación han paralizado ilegalmente las actividades del Centro Logístico Electoral, han agredido a mujeres y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales”.

Además, hizo hincapié en que el pueblo hondureño “habló con claridad el 30 de noviembre” e instó a respetar la decisión expresada en las urnas.

El candidato recalcó: “No es anulando actas, retrasando el proceso ni recurriendo a la violencia como se cambian los resultados de una elección democrática”. En el balance preliminar, Asfura lidera el conteo presidencial con el 40,29 % de los votos, según el portal web del CNE, con el 99,87% de las actas escrutadas.

En su mensaje, subrayó que los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento son “organismos electorales legalmente constituidos” y no “ciudadanos enviados a defender intereses partidarios”. En ese sentido, marcó que cualquier actuación fuera del marco legal constituye delito y puede derivar en sanciones penales.

El candidato presidencial Nasry Asfura denunció violencia contra mujeres en el CLE (REUTERS/Leonel Estrada)

Respaldado abiertamente por el presidente estadounidense Donald Trump, Asfura exhortó a la comunidad internacional a tomar una postura “firme y responsable” ante el aumento de violencia: “La violencia escala cada día porque existe impunidad tolerada por quienes debían garantizar el orden, la legalidad y la justicia”.

“De una vez por todas, respeten al pueblo hondureño, detengan la violencia, cumplan con su deber y dejen de incurrir en delitos electorales. Honduras eligió en paz y esa voluntad se respeta”, sentenció en su mensaje difundido por la red social X. Asfura, que fue alcalde de Tegucigalpa durante ocho años, compite ahora por la jefatura del Estado hondureño.

Por otra parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió horas antes que persisten “graves retrasos” en el recuento especial que se lleva a cabo en el CLE. La titular del ente electoral denunció que, pese al lento avance, persisten actas computadas en cero y un clima de intimidación tanto sobre funcionarios electorales como sobre miembros designados por los partidos.

“A estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”, resaltó en sus redes sociales.

Ana Paola Hall, asesora del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una conferencia de prensa sobre las elecciones generales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Hall también subrayó que el CNE enfrenta acciones orientadas a entorpecer el desarrollo del proceso, y advirtió sobre las crecientes presiones que buscan forzar tanto a ella como a la consejera Cossette López-Osorio a participar presencialmente en una sesión del pleno electoral.

En cuanto a los resultados, la página oficial del CNE muestra que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantiene el segundo lugar con el 39,57% de los votos escrutados, desbancando a Rixi Moncada del oficialista Partido Libre, desplazada al tercer puesto con el 19,13%.

Hasta las 22:00 hora local (04:00 GMT) del sábado, se habían contabilizado 983 de las 2.792 actas señaladas con inconsistencias, cuyo recuento especial se inició el jueves, con un retraso de cinco días respecto a lo previsto.

Desde el día de la votación, el CNE dispone hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados definitivos en lo que Hall calificó como uno de los procesos electorales más difíciles en la historia contemporánea de Honduras.