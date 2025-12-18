Pese a la presión de Lula, la firma del acuerdo UE-Mercosur parece cada vez más complicada

La gente asiste a una manifestación convocada por los agricultores franceses y la Confederación campesina para protestar contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, en París, Francia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Stephane Mahe/Foto de archivo

(Desde San Pablo) El próximo sábado, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pretende firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se ha prolongado durante más de 20 años y que en cada etapa ha estado plagado de giros inesperados. Lula también ha amenazado a los países socios europeos con abandonar el acuerdo si el sábado no se llega a la firma. “Si no lo hacemos ahora, Brasil no lo hará mientras yo sea presidente”, dijo ayer en una reunión de gabinete. “Si dicen que no, seremos duros con ellos a partir de ahora. Hemos cedido en todo lo que la diplomacia podía conceder”. El problema es que los 27 países que componen Europa también están más divididos que nunca sobre este tema. El riesgo real es que la firma del sábado pueda saltarse si hoy el Consejo Europeo acepta la petición de algunos países miembros, como Francia e Italia, y aplaza la votación. A pesar de que se concluyó políticamente en 2019, el tratado nunca entró en vigor porque falta la ratificación formal. Para ello se necesita tanto la aprobación de los Estados miembros como la del Parlamento Europeo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han coincidido en la necesidad del aplazamiento. Polonia y Hungría, por su parte, se oponen expresamente al acuerdo, mientras que Austria, los Países Bajos e Irlanda comparten las reservas de Francia. A pesar de que Alemania y España son los principales defensores del acuerdo, se corre el riesgo de no alcanzar el quórum necesario para aprobarlo, es decir, la mayoría cualificada en el Consejo de la UE, o sea, el 55% de los países, que representen al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Además, si para algunos países del Viejo Continente el acuerdo incluyera elementos que afectan a las jurisdicciones nacionales, su aprobación puede requerir la unanimidad de los 27 países. Si ese escenario es improbable (hasta ahora se ha optado por la votación por mayoría cualificada), el segundo no lo es y, si eso ocurre, impediría a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegar el sábado a Brasil y firmar junto a Lula. Las críticas de Francia, expresadas ya el domingo pasado en la solicitud formal al Consejo Europeo de aplazar la votación, se refieren a mayores garantías para los agricultores europeos. En particular, el Gobierno de Macron sostiene que los avances en las cláusulas de salvaguardia “siguen siendo incompletos”. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha declarado que Francia considera “inaceptable” la versión actual del acuerdo. Las principales preocupaciones del país son las normas de seguridad alimentaria y la competencia de las importaciones agrícolas sudamericanas. Aunque la Comisión Europea ha introducido medidas para proteger a los agricultores y reforzar los controles sobre los pesticidas prohibidos, los funcionarios franceses consideran que estas medidas no son suficientes.

Mientras tanto, surgen algunos entresijos. Según el periodista Lauro Jardim, del diario O Globo, el bloqueo italiano podría “utilizarse como represalia” en la crisis de la concesionaria italiana de electricidad Enel con el Gobierno del estado de San Pablo, debido a los retrasos en el restablecimiento del suministro eléctrico tras la fuerte tormenta de la semana pasada. El Gobierno italiano, recuerda Jardim, es propietario del 23% de la empresa que tanto el Gobierno federal como el estatal quieren ahora retirar de la concesión. “Casualmente, la declaración de Italia se dio a conocer al día siguiente de la nueva posición adoptada por el Gobierno brasileño sobre Enel”, escribe Jardim.

El presidente de Brasil, Lula da Silva.

Después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a la mayoría de las importaciones procedentes de la Unión Europea a principios de este año, Bruselas ha tratado de reforzar su posición mediante acuerdos comerciales bilaterales. La Comisión Europea ha hecho saber que el ejecutivo comunitario “espera que la firma se produzca antes de finales de año, ya que está en juego una decisión de importancia crucial desde el punto de vista político-diplomático, geopolítico y económico para la Unión Europea”. El acuerdo de libre comercio con Mercosur es uno de los expedientes comerciales más importantes y controvertidos de los últimos años. Los países de Mercosur representan la sexta economía más grande del mundo, con una población total de 270 millones de personas. El bloque comercial se creó en 1991 y está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se adhirió en 2012, pero su adhesión fue suspendida en 2017. En diciembre de 2012 se firmó el protocolo de adhesión de Bolivia, pero el texto está pendiente de ratificación por parte de los parlamentos de los países del Mercosur. El año pasado, el bloque intercambió con la Unión Europea bienes por valor de 111.000 millones de euros. Si el acuerdo entrara en vigor, crearía un mercado integrado de unos 780 millones de consumidores, el más grande del mundo, ofreciendo nuevas oportunidades a la industria europea, especialmente en el sector del automóvil, mientras que para los países latinoamericanos se abriría un mercado gigantesco, sobre todo en el sector agrícola. Actualmente, los aranceles aduaneros entre los dos bloques son elevados y alcanzan hasta el 35% en los automóviles, la maquinaria y los productos alimenticios europeos, mientras que los aranceles europeos pueden llegar hasta aproximadamente el 15% en los productos agrícolas sudamericanos.

En términos generales, el acuerdo prevé la eliminación progresiva de los aranceles sobre más del 90% de los productos comercializados entre los dos bloques. Desde el punto de vista sectorial, el acuerdo favorecería sobre todo a las exportaciones industriales europeas y a las agrícolas de los países sudamericanos. Los países europeos con una fuerte vocación industrial y exportadora presionan para que haya un mayor libre comercio, mientras que aquellos en los que la agricultura tiene un peso político relevante piden protecciones más estrictas contra la competencia sudamericana. A esto se suma la cuestión medioambiental. Todos declaran querer reforzar las normas de protección, en particular contra la deforestación y la agricultura intensiva, pero no hay un acuerdo concreto sobre mecanismos de control y sanciones realmente eficaces. El martes, el Parlamento Europeo aprobó la introducción de una cláusula de salvaguardia sobre las importaciones agrícolas, el llamado “freno de emergencia”. Según el texto votado por los eurodiputados, la Comisión debería iniciar una investigación sobre la posible activación de medidas de protección cuando las importaciones de productos agrícolas sensibles aumenten una media del 5% en un periodo de tres años. Se trata de un intento de tranquilizar a los países más escépticos, pero es poco probable que sea suficiente para deshacer todos los nudos políticos.

La agricultura sigue siendo el centro del debate. Muchos agricultores europeos temen que la apertura de los mercados a la carne de vacuno, la soja y otras materias primas sudamericanas pueda amenazar su propia supervivencia. En estos días están previstas varias manifestaciones en Bruselas para presionar contra el acuerdo. Esta misma semana, la Unión Europea ha bloqueado una cantidad no especificada de carne brasileña congelada que contenía una hormona prohibida en el Viejo Continente. Fueron las propias autoridades brasileñas las que detectaron la presencia de estradiol en la carne, una hormona utilizada por los ganaderos con fines reproductivos, ya que permite que todas las vacas sincronicen su ciclo al mismo tiempo. Precisamente el tema de las hormonas fue objeto de una fuerte polémica el año pasado por parte de un grupo de parlamentarios franceses que compararon la carne producida en los países del Mercosur con basura, diciendo que estaba “llena de hormonas de crecimiento” y antibióticos. La crítica fue rebatida por las autoridades brasileñas, que señalaron que el uso de hormonas de crecimiento está prohibido en Brasil y solo se permite su uso terapéutico y para la reproducción.

Protesta de agricultores y ganaderos con tractores en la autopista A9, en Beziers, para protestar contra el sacrificio de rebaños enteros, en medio de la creciente preocupación por los brotes de dermatosis nodular contagiosa en Francia. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Por otra parte, estos días se ha publicado la noticia de que en 2025 Brasil superó a Estados Unidos, convirtiéndose así en el primer productor mundial de carne de vacuno. El gigante latinoamericano también encabeza la lista de los mayores exportadores de este producto, por delante de Australia, India y América del Norte. Los datos han sido divulgados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, según el cual este año Brasil ha producido 12,35 millones de toneladas métricas frente a las 11,81 de los Estados Unidos. La producción mundial ha sido de un total de 61,94 millones de toneladas. Sin embargo, en el informe titulado “Ganadería y avicultura: mercados y comercio mundial”, los expertos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estiman que en 2026 su país volverá a superar a Brasil, aunque por poco, con 11,71 millones frente a 11,7 millones de toneladas de carne producidas.

Para Lula, la firma del acuerdo con Europa es muy importante, sobre todo desde el punto de vista político, a pesar de la decisión del Parlamento Europeo del martes de aprobar salvaguardias más estrictas, que sin duda causarán problemas futuros para la agricultura brasileña y el resto del bloque. En este momento, lo que predomina por parte de Brasil es una lógica política. Si el acuerdo no se cierra ahora, probablemente quedará en el olvido durante mucho tiempo y se perdería una oportunidad que se ha estado preparando durante un año, cuando se anunció el cierre de las negociaciones en la cumbre del Mercosur en Montevideo, en diciembre de 2024. Fuentes de Brasilia han declarado a Infobae que Lula ha invertido mucho capital político en este proceso porque sería una de las victorias que podría exhibir en su campaña electoral de 2026. “Espero que mi amigo Macron y la primera ministra Meloni asuman la responsabilidad de que yo vaya a Foz do Iguaçu para celebrar una reunión de la UNASUR con la participación de la Unión Europea. Espero que envíen la buena noticia de que firmarán el acuerdo y que no tendrán miedo de perder competitividad con el pueblo brasileño”, afirmó Lula.