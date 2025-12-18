El CNE pidió a las Fuerzas Armadas mayor protección sobre el material electoral en Tegucigalpa tras las denuncias oficialistas

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall. EFE/ Carlos Lemos

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, realizó este miércoles un llamado público urgente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que refuercen de inmediato la protección del centro logístico del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se resguarda el material relacionado a las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

“Como Presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que con fines preventivos se desplacen de inmediato a INFOP (...) y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las Elecciones Generales 2025 que ahí se encuentra”, escribió Hall mediante un mensaje en la red social X.

Además, solicitó a la comunidad internacional que observa el desarrollo del proceso electoral estar atenta y documentar cualquier situación que pueda producirse.

El pedido de Hall se produjo ante la posible movilización de militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes, tras concentrarse frente a la Casa Presidencial, fueron recibidos por la presidenta Xiomara Castro en la sede del Ejecutivo.

La presidenta solicitó a sus seguidores “defender el voto por voto” y declaró que “hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades”.

Manifestantes participan en una protesta, más de dos semanas después de las elecciones presidenciales, mientras los resultados siguen estancados (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La sede del INFOP se encuentra bajo resguardo de centenares de militares y policías, muchos equipados con escudos antimotines, aunque Hall denunció incidentes violentos recientes en el lugar y cuestionó la falta de intervención y comunicación de las fuerzas de seguridad.

“No es posible que los hechos sucedidos en la madrugada (de hoy), ni siquiera hayan sido informados al pleno y que, incluso esta mañana ante consultas realizadas, se respondiera que no tenían conocimiento y que se informarían. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alegar desconocimiento de hechos tan graves en un contexto tan complejo?”, reclamó Hall.

Desde el CNE de Honduras, las autoridades del ente electoral dejaron en claro este miércoles que la legislación vigente no permite realizar un recuento total de votos “voto por voto”, en relación de los sufragios de las elecciones, salvo que existan causas debidamente acreditadas y documentadas.

El organismo advirtió que esa práctica alteraría la naturaleza del escrutinio especial, cuyo inicio ha sido retrasado por diversos problemas técnicos y administrativos.

En un pronunciamiento público, el CNE subrayó: “La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del ‘voto por voto’ total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas”.

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2025 donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación (EFE/ Gustavo Amador)

La norma vigente establece que lo permitido es “la revisión selectiva y no generalizada” de las actas electorales. La institución advirtió que aceptar un recuento general en la categoría presidencial podría sentar un precedente para aplicar revisiones similares en otros niveles, “desnaturalizando el sistema de escrutinio” y actuando al margen de la ley.

El CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre como plazo límite para divulgar resultados oficiales, explicó que los recuentos solo se autorizan ante causales específicas y tras un procedimiento reglado y debidamente motivado. “Los recuentos son selectivos, caso por caso, y solo se aplican a los niveles electivos afectados, sin base legal para un recuento total o generalizado sin evidencia concreta de irregularidades”, destacó el organismo.

A casi tres semanas de la jornada electoral, los hondureños siguen sin conocer oficialmente a su próximo presidente. Con el 99,80% del escrutinio, el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54% de los sufragios, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien suma el 39,19%. Rixi Moncada, candidata del Partido Libre, se mantiene tercera con el 19,29% y rechaza los resultados oficiales.

(Con información de EFE)