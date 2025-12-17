América Latina

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

La agencia de la ONU registra cuatro experiencias gastronómicas para incluirlas en un atlas internacional de alimentos que busca proteger y transmitir tradiciones alimentarias

La Paz, Bolivia. 28 de
La Paz, Bolivia. 28 de febrero de 2019. REUTERS/David Mercado

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para incluirlas en un atlas internacional de alimentos, informó este lunes el Gobierno de Bolivia.

La iniciativa, denominada Atlas Internacional de Alimentos y Plataforma Digital, tiene por objetivo investigar, documentar y transmitir tradiciones alimentarias a las generaciones futuras.

El proyecto inició en septiembre pasado y concluirá en marzo de 2026 con una documentación “detallada de los lugares donde se originan estas experiencias culinarias” para su inclusión en el atlas, señala una nota de prensa del Viceministerio de Gastronomía citada por medios locales.

Las experiencias bolivianas elegidas para integrar el atlas son el apthapi, la elaboración de licores artesanales, la pesca tradicional del pueblo indígena Weenhayek y la última está centrada en la gastronomía con ají y maní.

El apthapi es una tradición comunitaria andina que consiste en compartir alimentos de manera colectiva. Cada persona o familia aporta lo que tiene —generalmente productos locales como papas, chuño, mote, queso, habas u otros— y todo se coloca en el suelo, generalmente sobre aguayos, para que todos coman juntos.

Más que una comida, el apthapi es una expresión de reciprocidad y comunidad, valores centrales de las culturas andinas. Suele realizarse en reuniones comunales, celebraciones o encuentros sociales, y simboliza la igualdad entre quienes participan, ya que no hay jerarquías en la mesa ni porciones individuales.

“Esta tradición, que simboliza la reciprocidad y la unidad, fue documentada en la comunidad de Colquencha, en el departamento de La Paz, en la celebración de la festividad del Señor de la Exaltación”, indicó el viceministerio.

Los licores artesanales que se incluirán en el atlas son los producidos en el municipio de Vallegrande, en Santa Cruz. Se elaboran a partir de frutas silvestres endémicas y cultivadas en la región, como la yana yana, la quirusilla o la guayabilla, que se consumen habitualmente en la fiesta de Carnaval.

Por otro lado, los expertos documentan la práctica de la pesca tradicional del pueblo Weenhayek, una nación indígena que vive a orillas del río Pilcomayo, en la región del Chaco, al sudeste del país. La práctica se basa en el uso de técnicas ancestrales que utilizan redes y anzuelos con vara que se lanzan al agua.

La última experiencia está centrada en el uso del ají y el maní, ingredientes dominantes en la gastronomía de la región sureña de Chuquisaca y “esenciales en la preparación de platos que definen la identidad local”.

En la primera fase del proyecto se realizó un “exhaustivo mapeo inicial de diversas experiencias alimentarias en Bolivia” que permitió identificar y seleccionar las cuatro prácticas que se documentan.

El proyecto es financiado por el Ministerio de Cultura del Reino de Arabia Saudita. “El objetivo es la promoción de estas tradiciones a las futuras generaciones mediante el uso estratégico de tecnologías digitales, contribuyendo así a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, señala una nota institucional citada por La Razón.

El Atlas Internacional de Alimentos y Plataforma Digital de la UNESCO es una iniciativa cultural y educativa que busca reunir información sobre alimentos, prácticas culinarias, productos locales, saberes ancestrales, técnicas de producción y formas de consumo vinculadas a comunidades y territorios específicos.

